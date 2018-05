Adolf Hitler, chủ tịch đảng Quốc xã Đức, người khơi mào cho Thế chiến 2. Ảnh: Telegraph.

Nhiệm vụ của họ là trộn oestrogen vào thức ăn của Hitler nhằm khiến ông ta bớt hung hăng hơn và dễ bảo hơn, giống như cô em gái Paula vốn chỉ là thư ký.

Theo giáo sư Brian Ford, người phát hiện ra âm mưu này, các điệp viên Anh có vị trí thân cận tới mức có thể tiếp cận với thức ăn của Hitler. Còn hoóc môn oestrogen được chọn vì nó không có mùi vị, đồng thời tác dụng chậm và khó thấy, khiến cho những người làm nhiệm vụ nếm thức ăn của ông ta không phát hiện ra. Nếu đưa chất độc vào thẳng thức ăn, nó sẽ khiến người nếm thử đổ gục ngay lập tức.

"Quân đồng minh từng có kế hoạch trộn oestrogen vào đồ ăn của Hitler và thay đổi giới tính của ông ta, khiến ông ta nữ tính hơn và bớt hung hăng hơn", giáo sư Ford nói về âm mưu này trên Telegraph.

Bản kế hoạch này được Ford tiết lộ trong một cuốn sách mới của ông, mang tên Secret Weapons: Technology, Science And The Race To Win World War II (tạm dịch: Vũ khí bí mật: Khoa học, công nghệ và cuộc chạy đua tới chiến thắng Thế chiến 2).

Ford cũng cho biết ý tưởng này chỉ là một trong số rất nhiều nỗ lực kỳ lạ để chấm dứt chiến tranh. Trong đó có ý tưởng đổ keo vào giày quân phát xít khiến chúng không di chuyển được và gài bom trong những hộp nước quả nhập khẩu vào Đức. Tuy nhiên, nhiều kế hoạch trong đó đã không được thực hiện.

T. An