Ngày 9/6, Trạm y tế xã Đồng Văn huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, tại bản Na Chảo vừa xảy ra một vụ ngộ độc đáng tiếc khiến hai người chết, 5 người phải nhập viện trong tình trạng ngộ độc nặng. Trước đó, chiều 7/6, thời tiết nóng nực và mệt trong người, bà Lô Thị Biền (74 tuổi) ở bản Na Chảo lên rừng hái lá, rễ cây rừng về sắc uống. Sau khi uống nước, bà Biền xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, nôn mửa rồi tử vong. Trong khi lo đám tang cho bà Biền, người dân trong bản Na Chảo nghĩ rằng bà Biền chết vì tuổi già, chứ không phải chết vì uống nước cây rừng. Để thử độ an toàn của nồi nước lá, 6 người khác đã lần lượt uống nhiều bát nước. Sau khi uống, cả 6 đều xuất hiện các triệu chứng ngộ độc nặng. Bà Hà Thị Lan (42 tuổi) uống nhiều hơn nên bị tử vong. Đến lúc này người dân địa phương mới tin nồi nước cây rừng này chứa độc tố và đưa những người ngộ độc đi cấp cứu. Hiện nay, sức khỏe của những bệnh nhân trên đã dần hồi phục. Theo ông Lang Văn Thái - Phó Giám đốc BV Đa khoa huyện Quế Phong, từ lâu nay, đồng bào các dân tộc miền núi ở đây có thói quen sử dụng các loại rễ cây, lá cây rừng như một loại thuốc tăng cường sức khỏe, giải nhiệt,... Mặc dù vậy, đã có rất nhiều vụ ngộ độc đáng tiếc xảy ra bởi người dân hái nhầm một số loại cây có chất độc. Trong vụ việc vừa xảy ra ở bản Na Chảo, nguyên nhân ngộ độc được xác định do bà Biền lấy nhầm thân cây lá ngón về sắc uống. Trước đó, tại huyện Quỳ Châu (Nghệ An), một bé trai người dân tộc Thái cũng đã bị tử vong sau khi uống nước từ lá cây rừng. Trường Long