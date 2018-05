Tư thế ngủ hé lộ tình cảm vợ chồng

Patti Wood, chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể, tác giả cuốn sách bán chạy Making the Most of First Impressions Body Language phân tích mối liên quan giữa tư thế xem TV của vợ chồng bạn với độ gắn kết giữa hai người. Mời bạn thử tham khảo:

Hai vợ chồng ngồi đối diện nhau ở hai bên ghế

Rõ ràng cả hai bạn đều đang cần không gian riêng. Điều này không hẳn là xấu nhưng nó cho thấy các bạn là những người độc lập. Nếu như trước đây hai người hay ngồi gần nhau hơn và nay đột ngột chuyển sang vị trí như vậy thì có thể đó là dấu hiệu cho thấy một hoặc cả hai đang cần giữ khoảng cách.

Bạn gối đầu lên đùi chồng trong khi anh ấy ngồi thẳng

Ảnh minh họa: Nymag.

Đây là vị trí ngồi hay gặp giữa bố/mẹ với con. Người rúc đầu vào lòng người khác luôn muốn được che chở, chăm sóc. Hành động này như muốn nói: "Em tin anh sẽ luôn dịu dàng và quan tâm tới em". Người sẵn sàng để người khác ngả đầu vào lòng thì tự cho mình là ở vai trò người chăm sóc.

Nếu đây không phải là tư thế thường xuyên của vợ chồng bạn và các bạn chỉ mới thực hiện việc đó gần đây, có thể một trong hai người vừa trải qua một giai đoạn khó khăn và đang cần được vỗ về. Nếu từ trước các bạn đã hay làm vậy, nó chứng tỏ cả hai đều hạnh phúc với vai trò thường thấy của mình trong mối quan hệ vợ chồng.

Cả hai đền nằm ngang theo kiểu úp thìa trên ghế dài

Ảnh minh họa: Chacha.

Nếu cả hai nằm và theo tư thế úp thìa, hai bạn bạn có cảm xúc tình dục mạnh mẽ và cảm thấy an toàn trong mối quan hệ của mình. Người nằm áp lưng vào cơ thể bạn đời như muốn nói: "Em có thể quay lưng về phía anh và biết em luôn an toàn. Anh là chỗ dựa của em". Người ở tư thế ôm phía sau "nửa kia" thì ngầm hiểu: "Anh muốn ôm em vào lòng và bảo vệ em". Tư thế này cũng tăng sự thân mật giữa đôi lứa và giảm căng thẳng cho cả hai, vì vậy nó rất tốt cho mối quan hệ của các bạn, hãy luôn duy trì.

Hai người ngồi sát nhau, tay nắm tay

Nếu các bạn thấy mình thường xuyên ngồi như vậy bên nhau, cả hai đang sử dụng một cách kết nối với nhau tự nhiên và thực sự tập trung vào bạn đời của mình. Bởi vì bàn tay hai người nắm vào nhau, bạn không thể thực sự làm bất cứ việc gì khác (chẳng hạn như cầm điện thoại và lướt Facebook) nên điều đó có nghĩa là các bạn đang hoàn toàn hiện diện và quan tâm đến "nửa kia".

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Wood kể rằng bà thường nhìn thấy tư thế này ở những cặp vợ chồng già - những người có tình cảm gắn bó bền chặt và ít bận rộn, cũng không mấy bận tâm đến thế giới bên ngoài.

Chồng ngồi thẳng, vợ choàng hai tay ôm lấy chồng

Ý nghĩa của tư thế này phụ thuộc nhiều vào cách phản ứng của người bạn đời. Nếu chồng bạn chẳng để ý đến vợ lắm hoặc chẳng chạm vào bạn chút nào, anh ấy có vẻ không thích thú với tư thế này. Nếu việc bạn choàng qua người chồng khiến anh ấy có cảm giác như bạn đang cố gắng sở hữu mình, anh ta có thể thấy mất hứng. Nếu anh ấy cũng đáp lại sự quấn quít của bạn, hai vợ chồng có vẻ thể hiện sự gắn bó và hạnh phúc với nhau.

Cả hai ngồi hay nằm trên cùng một chiếc ghế nhưng chỉ có phần cẳng chân hay bàn chân chạm vào nhau.

Wood nói rằng những đôi hay có tư thế này thường là đã sống chung với nhau lâu năm nhưng vẫn muốn gắn kết theo một số cách như sự đụng chạm. Đây cũng là một tư thế bạn có thể thực hiện nếu cả hai vừa cãi nhau hay muốn gần gũi nhưng vẫn còn chút giận dỗi người kia.

Bạn ngồi sát chồng còn anh ấy dang hai tay trên thành sofa

Ảnh minh họa: Theguardian.

Nếu bạn thích ngồi gần chồng còn anh ấy luôn dang hai tay ra thành sofa khi vợ sát lại, cho thấy anh ấy khao khát bảo vệ và gắn kết với bạn. Anh ấy muốn để những ai ở gần biết bạn là của anh ấy và rằng hai bạn thực sự gắn bó với nhau.

Hai vợ chồng ngồi sát nhau và đầu bạn ngả vào vai chồng, cánh tay anh ấy buông xuôi

Nếu các bạn thường xuyên có tư thế vợ ngả vào vai chồng trong khi anh xã thì ngồi im như tượng, bạn đang cố gắng kết nối với anh ấy và cảm thấy an toàn, được bảo vệ nhưng nếu anh ấy không bao giờ chạm vào bạn, thì đó không phải là một dấu hiệu tốt. Nếu chồng không chạm vào bạn hay hơi tránh khi bạn ngả đầu vào, có lẽ anh ấy không muốn cảm thấy gắn kết với vợ và muốn duy trì sự độc lập hơn.

Vương Linh (Theo Cosmopolitan)