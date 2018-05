Thói quen mà Anh Thơ vẫn duy trì vài năm nay chính là chuẩn bị trang phục Tết cho cả nhà vào tối 29 Tết. Anh Thơ chia sẻ: “Thói quen này còn khiến các thành viên thêm gắn kết và yêu thương nhau". Tối 29 Tết, sau những quây quần ấm cúng cùng đại gia đình, Anh Thơ sẽ dành riêng một chút thời gian tự tay giặt ủi những bộ trang phục cho cả nhà - nhất là hai công chúa nhỏ An Nhiên, An Như để mặc vào sáng mùng một Tết. Trang phục được nâng niu nhất chính là chiếc áo dài đỏ mà cô bé lém lỉnh An Nhiên rất thích.

Nhiều năm, Bình Minh - Anh Thơ chọn trang phục cùng màu với con gái. Anh Thơ bật mí: “Mặc cùng màu hoặc chọn một họa tiết nào đó giống nhau trên áo để các con có được cảm giác "chúng ta là một gia đình rõ rệt hơn". Anh Minh thích điều đó lắm”.

Khá bận rộn trong ngày cuối năm, song Anh Thơ vẫn giành để được tự tay chăm chút những bộ trang phục cho cả gia đình mà không nhờ đến sự “trợ giúp” của ai khác. Chị chia sẻ: “Cái cảm giác tự tay mình nâng niu, chăm chút từng chiếc áo ngày đầu năm mới cho chồng và hai con, thấy hạnh phúc lắm. Thêm nữa, tôi muốn chồng cảm nhận được hết tình cảm giản dị của mình qua những chăm sóc đời thường. Nhìn bộ trang phục Tết của các thành viên trong gia đình, người ta sẽ cảm nhận được những yêu thương phảng phất trong đó”.

Thương vợ vất vả với việc nội trợ, thế nên gần đến Tết Nguyên đán năm nay, Bình Minh quyết định tặng vợ chiếc máy giặt Samsung cửa trước. Trước hành động đáng yêu của chồng, Anh Thơ tâm sự: “Phụ nữ thấy vậy chứ dễ cảm động lắm. Nói thật, công nghệ mới tất nhiên là quý, nhưng biết chồng đã cố chọn những gì thật tốt để mong vợ khỏe hơn, nhẹ nhàng hơn với công việc nhà thì đó là điều quý giá nhất”.

Nhiều người bảo rằng phải rất bản lĩnh mới có thể làm vợ một người của công chúng. Nhưng Anh Thơ chỉ cười: “Tình cảm vợ chồng giản dị lắm. Có khi chỉ cần một món quà ý nghĩa cũng đủ thể hiện sự quan tâm chu đáo của người chồng đối với vợ nhiều như thế nào. Cũng giống như nhìn chiếc áo tinh tươm chồng mặc mỗi ngày cũng có thể cảm nhận được tình yêu của vợ dành cho chồng. Gia đình tôi luôn tin rằng những điều tưởng chừng nhỏ nhặt lại góp phần làm tăng thêm sự gắn kết giữa các thành viên. Đối với tôi, gia đình hạnh phúc luôn là món quà tuyệt vời nhất dịp Tết đến xuân về”

Phương Thảo