- Giới truyền thông vẫn truyền tai nhau chuyện "Muốn gặp May phải vượt qua ải của mẹ trước", chị giải thích sao về lời nhận xét này?

- Đây là nguyên tắc vì mẹ May là quản lý của May. Thật ra mẹ không khó tính nhưng vì mẹ rất thích rõ ràng và có nguyên tắc trong công việc nên nhiều khi mọi người nghĩ mẹ khó tính. Mẹ đồng hành cùng tôi trong hầu hết các chuyến đi diễn, sự kiện, các buổi phỏng vấn. May biết mẹ chấp nhận mang tiếng khó tính còn hơn để tôi gặp phải vấp ngã, tổn thương hoặc phạm phải những bước đi nhầm lẫn. Thực ra tôi cảm thấy may mắn khi mọi người tặng cho mẹ hai chữ "khó tính" vì đó là điều may mắn với mình.

- Chị từng có xung đột nào với mẹ?

- Hồi mới lớn, May từng có giai đoạn cảm thấy khó chịu, mất tự do vì sự quản lý của mẹ. Sau này lớn hơn, bước vào thế giới giải trí, mới thấm thía những điều mẹ làm cũng đều chỉ vì muốn bảo vệ tôi trước những khó lường của cuộc sống. Tôi không xem sự quản lý của mẹ là điều gì cản trở mà chỉ thấy đó là phước phần. Dĩ nhiên trong cuộc sống và công việc, có nhiều thứ phải cần sự quyết định độc lập, cũng có khi tôi phải là chỗ dựa tinh thần động viên ngược lại mẹ, nhưng tôi chưa bao giờ thấy những lời khuyên hay sự hỗ trợ tận tụy của mẹ là thừa, tôi trân trọng vô cùng.

- Nhiều người ngưỡng mộ cách chị quấn quýt, gắn bó với mẹ, nhất là khi sống trong giới showbiz bận rộn, nhiều cám dỗ. Chị có chia sẻ nào về điều này?

- May nghĩ, đa phần mọi người đều cảm thấy mình không đền đáp đủ tình thương, công ơn của mẹ cha, dễ thấy mình còn lỗi đạo làm con, chính May cũng vậy. Chúng ta học rất nhiều kỹ năng để thành công trong công việc, để chinh phục tình yêu nhưng hình như lại ít được học cách nên yêu thương, chăm sóc mẹ thế nào cho phải.

- Theo chị, món quà tốt nhất mà con cái có thể tặng mẹ là gì?

- Có lẽ là lòng biết ơn. May nghĩ, không có khuôn thước chung trong yêu thương. Mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng về tình mẫu tử nhưng điều quan trọng nhất vẫn là lòng biết ơn với mẹ. Có biết ơn thì mỗi người sẽ có cách chăm sóc, phụng dưỡng mẹ tốt nhất có thể tùy theo điều kiện và ý thức của mình. Món quà tuyệt vời nhất con cái có thể tặng cho mẹ theo tôi chính là sự tri ân.

- Chị chuẩn bị những món quà tặng mẹ như thế nào?

- Mẹ May có tuổi rồi, gắn bó với mẹ mỗi ngày, vấn đề tôi quan tâm nhất vẫn là chuyện sức khỏe của mẹ. Bên cạnh việc chăm chỉ cầu nguyện sức khỏe cho mẹ, tôi cũng lưu ý nhắc mẹ giữ nhịp sinh hoạt, ăn uống khoa học, điều độ. Tôi cũng chú ý việc mua cho mẹ những món ăn bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. May rất thích mua tặng mẹ nước yến để mẹ bồi bổ sức khỏe thêm. May biết mẹ rất thích yến, nhưng ngày trước gia đình còn khó khăn, nên mẹ chỉ toàn mua yến bồi dưỡng cho May, chứ bản thân lại không dám ăn. Giờ tôi lớn rồi, đã có thể làm ra tiền, tặng mẹ món quà mẹ thích nhất.

