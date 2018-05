Trường mầm non quốc tế Maple Bear vừa thay đổi hiệu trưởng và hiệu phó phụ trách vấn đề thực phẩm, sau khi nhiều phụ huynh phản ánh cơ sở cung cấp thức ăn cho học sinh không đảm bảo vệ sinh, an toàn.

Một bà mẹ có con học trường mầm non Canada Maple Bear cơ sở ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, cách đây hơn mười ngày, khi kiểm tra đột xuất cơ sở nấu và cung cấp thức ăn cho trường tại một nhà hàng trên đường Giải Phóng, nhóm phụ huynh đã vô cùng choáng váng và lo lắng.

"Cơ sở nấu bếp chỉ là một căn phòng hẹp, nằm ngay cạnh đường và chợ cóc. Vật dụng nấu đen đúa, ẩm mốc. Thức ăn sống, chín để lẫn lộn, nhiều loại thực phẩm còn có dấu hiệu mốc, thậm chí còn có cả chân gián trong hộp bơ", một phụ huynh miêu tả.

Trong khi đó, phụ huynh được cam kết thực phẩm chế biến cho học sinh là tươi và sạch, lựa chọn từ những siêu thị có uy tín với suất ăn trung bình 48.000 đồng mỗi cháu.

Nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc trước việc này và đã gửi kiến nghị kèm hình ảnh ghi lại tại cơ sở chế biến thức ăn lên nhà trường.

Hình ảnh khu nấu ăn thiếu vệ sinh tại cơ sở chuyên cung cấp thức ăn cho học sinh của trường mầm non quốc tế Maple Bear. Ảnh: Do phụ huynh cung cấp.

Trong buổi họp báo chiều qua về vụ việc, ban lãnh đạo trường cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin và hình ảnh do phụ huynh gửi, Tổng giám đốc của Công ty CitySmart - chủ đầu tư của hệ thống trường mầm non Maple Bear - đã gặp trực tiếp phụ huynh, thừa nhận có thiếu sót, trực tiếp xin lỗi về việc chưa giám sát chặt chẽ vấn đề vệ sinh và an toàn thực phẩm của nhà cung cấp thức ăn cho học sinh. Công ty cũng cam kết sẽ giải quyết vấn đề này.

Trước đó, ngày 19/5, Công ty đã chấm dứt hợp đồng với cơ sở cung cấp thức ăn nói trên, đồng thời sử dụng dịch vụ của một khách sạn 4 sao để cung cấp thức ăn tạm thời cho học sinh của trường, tuyển dụng một đầu bếp nước ngoài nhiều kinh nghiệm để giám sát.

Theo ông Thomas Chan, Tổng giám đốc công ty, để khắc phục vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đơn vị này sẽ ký hợp đồng cung cấp thức ăn cho học sinh của trường với một công ty đa quốc gia chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, ban giám hiệu nhà trường gồm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách vấn đề thực phẩm cũng được thay đổi. Ngoài ra, những học sinh có dấu hiệu bệnh tật hoặc suy dinh dưỡng trong 6 tháng qua sẽ được khám sức khỏe miễn phí.

Trước đó, cuối tháng tư, trường mầm non quốc tế Maple Bear cũng bị một số phụ huynh phàn nàn vì tình trạng nhiều trẻ có biểu hiện rối loạn tâm lý, sợ đến trường do nhà trường liên tục thay đổi giáo viên. Ban giám hiệu nhà trường khi đó đã giải thích việc thay đổi giáo viên là bất đắc dĩ và cam kết sẽ cố gắng nỗ lực cải thiện chất lượng chăm sóc trẻ.

Vương Linh