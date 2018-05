Lệnh cấm có thể được dỡ bỏ sau khi nội các Trung Quốc hôm thứ hai vừa qua quyết định sẽ thay đổi các điều luật ngăn cấm người ngoại quốc có HIV vào nước này. Hiện tại, khách nước ngoài bị các rối loạn tâm thần, các bệnh truyền nhiễm như bệnh hủi hay HIV bị cấm vào Trung Quốc. Mặc dù kế hoạch bỏ lệnh cấm chưa rõ ràng, song có thể thay đổi này sẽ được tuyên bố trước khi Triển lãm quốc tế Thượng Hải mở cửa hôm 1/5, dự kiến thu hút 4 triệu người tới tham quan. Trung Quốc - với hơn 740.000 người nhiễm căn bệnh thế kỷ - là một trong số hơn 60 quốc gia hiện vẫn cấm người mang virus HIV nhập cảnh vào nước mình. "Lệnh cấm có từ thập kỷ 1980 là do thiếu hiếu biết, nay đã lỗi thời và mang tính kỳ thị. Ngoài ra, vì các ca nhiễm HIV/AIDS đã có mặt ở tất cả các tỉnh Trung Quốc, nên một lệnh cấm đi lại với người nước ngoài sẽ không giúp ích gì cho sức khỏe cộng đồng", He Xiong, phó giám đốc trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh dịch Bắc Kinh thừa nhận. T. An