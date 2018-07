Ngoisao.net phối hợp cùng Shop VnExpress tổ chức triển lãm mua sắm cưới 2018 mang tên “The Wedding Fair” từ ngày 25/8 đến 26/8, tại khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM. Sự kiện kéo bắt đầu từ 9h đến 21h mỗi ngày.

40 thương hiệu chuyên về cưới hỏi, gia đình, nhà cửa, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe… đặt gian hàng và tham gia chào bán sản phẩm tại triển lãm. Với chủ đề DIY - Darling, I’m Your (Do it yourself), triển lãm là nơi các đôi uyên ương có thể cùng nhau thiết kế nên một đám cưới mang màu sắc đặc trưng, tạo dấu ấn riêng.

Sự kiện The Wedding Fair diễn ra lúc 9-21h, ngày 25-26/8.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, mọi người có dịp chiêm ngưỡng nhiều BST váy cưới mới nhất từ nhiều NTK nổi tiếng như Vĩnh Thụy Bridal, áo dài cưới Minh Châu. Chuyên gia make-up gồm Hồ Khanh, Sang Nguyễn tư vấn cho cô dâu cách trang điểm hợp xu hướng mùa cưới năm nay.

Các đôi uyên ương được lắng nghe tư vấn chi tiết về kế hoạch đám cưới mới lạ và riêng biệt như: chọn địa điểm tổ chức tiệc, cách đặt khách mời, chọn thực đơn, váy cưới cô dâu - vest cho chú rể, chụp hình, trang trí… Đây là một trong những điểm nhấn ấn tượng tại triển lãm năm nay.

Sự kiện còn có sự góp mặt của những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực cưới hỏi. Trong đó có diễn giả Như Cầm tư vấn về cách phân bổ chi phí cho một đám cưới ấn tượng. Nhiếp ảnh gia chia sẻ về xu hướng chụp ảnh cưới ấn tượng 2018 dành cho các đôi uyên ương. Diễn giả Kim Phạm hướng dẫn cô dâu - chú rể làm những món quà đơn giản nhưng ý nghĩa dành tặng khách tham dự tiệc cưới.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại sự kiện cho các đôi uyên ương gồm trải nghiệm dịch vụ thử làm cô dâu - chú rể; làm đẹp và chăm sóc bản thân như: make-up, soi da,massage mặt, làm nail, chụp ảnh lấy ngay tại chỗ… hoàn toàn miễn phí.

Các đôi bốc thăm trúng thưởng, tham gia minigame nhận voucher thiệp cưới 2 triệu đồng của thương hiệu Forever… Trong đó, với bộ ảnh đẹp nhất “Thử làm cô dâu chú rể”, các đôi nhận quà tặng là một album ảnh cưới. Mỗi ngày, Ban tổ chức trao 1.000 phần quà cho những bạn đến chụp ảnh backgound và check-in trên Facebook sớm nhất.

Bên cạnh nhiều hoạt động diễn ra suốt ngày, các đôi còn hòa mình vào không gian của âm nhạc sôi động với sự góp mặt các ca sĩ và ban nhạc underground đang được giới trẻ yêu thích. Đạo diễn Nguyễn Ngọc Thuỵ sẽ chỉ đạo suốt hai ngày diễn ra sự kiện.

Đây là một trong những triển lãm cưới quy mô lớn, quy tụ nhiều thương hiệu làm đẹp, thời trang, tiêu dùng... giúp giới trẻ có thêm ý tưởng về một hôn lễ đáng nhớ, đậm dấu ấn cá nhân, với chi phí hợp lý. Hàng loạt sao việt, cặp đôi nổi tiếng cũng có mặt tại sự kiện tham gia trình diễn các bộ sưu tập, chia sẻ kinh nghiệm chọn bạn đời, cách giữ lửa hôn nhân bền chặt.

Dự kiến chuyên trang "Triển lãm mua sắm cưới 2018" sẽ chính thức ra mắt độc giả vào ngày 20/7 nhiều thông tin hữu ích.

Các nhà tài trợ tham gia triển lãm cưới sẽ hưởng các quyền lợi như: sản phẩm ưu đãi xuất hiện trên chuyên trang mua sắm Cưới online, tại sự kiện. Từ đó, khách hàng có thể mua sắm trực tiếp trên landingpage giúp mở rộng đối tượng toàn quốc. Những đặc quyền ưu đãi chiết khấu hoa hồng bán hàng khi mở gian hàng trên Shop VnExpress; nhận gói truyền thông thiết kế riêng biệt… giúp doanh nghiệp có cơ hội tham gia truyền thông thương hiệu và bán hàng hiệu quả. Liên hệ email ngadth6@fpt.com.vn hoặc hotline: 1900.633.376 để được tư vấn.

Kỳ Hân