Bà Chi kể, đầu tháng 3, bà đi chữa bệnh tại TP HCM, giao chó cho chồng ở nhà chăm sóc. Một đêm, nó lẻn ra mà không ai biết...

Hai chú chó con của My My giống hệt mẹ đang chơi đùa với chủ - bà Lương Thị Lệ Chi. Ảnh: Trí Tín

Bà Chi tâm sự: “Suốt 12 năm qua, My My là con vật đáng yêu nhất của gia đình tôi. Lúc căng thẳng, con chó bên cạnh như người bạn thân thiết giúp tôi khuây khỏa nỗi lòng. Mất My My, cả nhà tôi đau xót lắm".

Ban đầu gia đình tính nhờ Đài truyền hình tỉnh thông báo tìm chó nhưng sợ người ta hiểu lầm nên mới in băng rôn treo trước nhà. "Nếu ai mang trả lại chó thì gia đình tôi sẽ hậu tạ gấp 2, 3 lần mức treo thưởng trên tấm băng rôn kia nữa”, bà Chi nói.

Băng rôn được gia đình bà Chi treo trước nhà, thông báo thưởng cho người đang nuôi chó My My. Ảnh: Trí Tín

Nhiều ngày qua, những người đi đường thấy băng rôn treo thưởng tìm chó lạc đã bàn tán xôn xao. Người thì cho rằng bà Chi giàu quá “làm nổi”, người thì bảo người chủ nhân hậu.

My My ở với gia đình bà Chi từ nhỏ, đến nay đã đẻ được 4 con giống hệt mẹ.

Trí Tín