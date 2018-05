Gần 9h sáng nay còi xe bệnh viện vang lên trước cổng Công ty TNHH Sametex chuyên ngành may mặc ở TP Tân An (Long An) khi nhận được tin trên 100 công nhân bị các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo các bác sĩ, đây là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể lớn nhất trên địa bàn tỉnh Long An tính từ đầu năm đến nay.

Trên 100 công nhân Công ty TNHH Sametex được đưa vào bệnh viện. Ảnh: Thụy Du.

Một số công nhân nữ bị ngộ độc nhẹ cho biết, sau bữa cơm phần tại nhà ăn tại công ty vào lúc 8h sáng, nhiều người bị choáng, khó thở và đau bụng nên báo với bộ phận quản lý để được đưa đi cấp cứu. Đến 16h chiều nay sức khỏe của các công nhân đã tạm ổn nhưng chưa thể xuất viện vì phải truyền thêm dịch, ổn định lại huyết áp.

Theo một cán bộ phụ trách nhân sự của Sametex, công ty có trên 800 công nhân nhưng đa số đều ăn cơm bên ngoài, chỉ có hơn 100 người đăng ký ăn cơm tại nhà ăn trong khuôn viên công ty.

Hiện Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Long An phối hợp với cơ quan chức năng lấy mẫu thức ăn xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

Thụy Du - Thiên Phước