Trong nghiên cứu mới đây, các bác sĩ khẳng định trẻ nhỏ nên được dạy ngồi bô từ lúc 18 tháng tuổi, chứ không phải từ 2 tuổi trở đi như quan điểm lâu nay. Những bé kéo dài thời gian quá lâu như vậy rất dễ làm ướt quần thường xuyên hoặc viêm nhiễm bàng quang khi bắt đầu đến trường. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Alberta, Canada cho biết các bé lên 2 tuổi mới bắt đầu học ngồi bô thì không có đủ thời gian để học cách kiểm soát bàng quang trước tuổi đến trường. Thêm vào đó, nhiều bé đóng bỉm không biết cách đi tiểu kiệt nước, vì thế dễ có xu hướng viêm nhiễm do nước tiểu còn ứ đọng lại. Theo Mirror, cho tới nay, các bậc cha mẹ vẫn thường được khuyến cáo cho bé tập ngồi bô bắt đầu từ tuổi lên 2. Nhưng nhiều người để muộn hơn thế, và có vị phụ huynh còn gửi con đến trường khi vẫn còn đóng bỉm, bởi họ quá bận trong việc dạy trẻ. Phụ huynh cũng nên chú ý rằng trẻ trai có xu hướng tập ngồi bô lâu hơn, do chúng phải học cách đi tiểu kiệt khi đứng. Ngoài ra, cha mẹ nên cho trẻ tự chọn bô của mình, và thay đổi bô "lớn lên" cùng với trẻ, cho đến khi bé có thể ngồi được bồn cầu. T. An