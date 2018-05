Hội chứng thận hư có thể gặp ở mọi lứa tuổi, hay gặp nhất ở trẻ dưới 5 tuổi. Ảnh minh họa: N.P.

Hội chứng thận nhiễm mỡ là bệnh mãn tính hay gặp ở trẻ, nhất là lứa tuổi dưới 5. Trẻ mắc bệnh thường bị suy dinh dưỡng do mất nhiều đạm qua đường tiểu.

Hội chứng thận hư hay còn gọi là thận nhiễm mỡ là tình trạng thận để mất đạm qua nước tiểu. Đây là một hội chứng hay gặp ở trẻ, chiếm tới 2,8% bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nam nhiều hơn nữ. Ngoài biểu hiện suy dinh dưỡng, chán ăn, cơ thể trẻ còn có thể bị phù do giảm đạm trong máu... Đây là một bệnh mãn tính đòi hỏi điều trị lâu dài. Trong giai đoạn bộc phát là giai đoạn nặng nếu không được điều trị và chăm sóc tốt, bệnh nhân có thể tử vong. Tuy nhiên, thực tế hiểu biết của người nhà bệnh nhân về hội chứng còn hạn chế.

Một nghiên cứu do nhóm tác giả thuộc Khoa thận tiết niệu (Bệnh viện Nhi Trung ương - Hà Nội) thực hiện vào cuối năm 2010 cho thấy, hầu hết người nhà bệnh nhân đều biết khi trẻ bị phù to thì cần cho trẻ ăn nhạt tuyệt đối. Tuy nhiên, có quá nửa số họ không biết khi bệnh khởi phát trẻ phải ăn kiêng phủ tạng (gan, thận, não, tràng... ) và mỡ động vật. Lý do là, trong hội chứng thận hư có tăng cholesterol nên việc tránh các chất gây tăng cholesterol máu là một điều quan trọng.

Đặc biệt, có đến 86% không biết phải kiêng đường khi dùng thuốc điều trị predisolon vì loại thuốc này gây tăng đường máu, đặc biệt khi dùng liều cao.

Khoảng 80% bệnh nhân mắc hội chứng này sẽ tái phát. Một số trẻ không thường xuyên, một số lại tái phát thường xuyên và gần như không ngưng được thuốc. Tuy nhiên, hầu hết trẻ sẽ khỏi bệnh khi đến tuổi dậy thì. Bệnh thường dẫn đến các biến chứng như: nhiễm khuẩn, rối loạn nước, điện giải, thiếu dưỡng do đi tiểu nhiều protein, tắc mạch máu - ít gặp nhưng dễ tử vong. Cho đến nay y học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh.

Nam Phương