Lý do của mối liên hệ này chưa rõ ràng, theo tạp chí Clinical Nutrition của Mỹ. Dậy thì sớm từ lâu được biết đến là có liên quan với sự gia tăng nguy cơ ung thư vú và tinh hoàn, đồng thời làm xáo trộn những hoóc môn khác đóng vai trò thúc đẩy bệnh ung thư. Đây không phải là lần đầu tiên những yếu tố như nhẹ cân lúc sinh được tìm thấy có liên quan với hiện tượng dậy thì sớm. Nhưng các công trình trước đây chỉ tập trung vào các bé gái, và sử dụng kỳ kinh nguyệt đầu tiên là điểm mốc cho dấu hiệu dậy thì. Nhưng trong nghiên cứu mới nhất, nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu trên 215 trẻ cả trai lẫn gái, có cân nặng và chiều cao được đo thường xuyên từ lúc sinh đến lúc đầu trưởng thành. Họ cũng tính thời điểm trẻ có sự tăng trưởng bùng phát trước lúc dậy thì. Khảo sát cho thấy, những trẻ sinh ra có cân nặng 2,5 đến 3 kg thì dậy thì sớm hơn 7 tháng so với các bé nặng hơn. Và những trẻ lớn nhanh hơn ở độ tuổi sơ sinh thì có xu hướng bùng phát tăng trưởng trước dậy thì sớm hơn 4 tháng. Nghiên cứu cũng tìm thấy với các bé gái, việc tăng cân rất nhanh khi còn nhỏ thường kéo theo có kinh nguyệt sớm hơn, BBC cho biết. Các nhà nghiên cứu cho biết trước khi có những công trình khác tìm hiểu rõ hơn, lời khuyên tốt nhất cho các bậc cha mẹ là hãy cho trẻ những năm đầu đời khỏe mạnh, bằng cách tạo cho trẻ thói quen ăn uống lành mạnh, giàu rau củ, vận động nhiều và duy trì cân nặng vừa phải. T. An