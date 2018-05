Theo BBC, loại địu được thu hồi là là của Công ty Infantino, được dùng để các bà mẹ đặt con vào và đeo qua vai trước. Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ đã khuyến cáo người tiêu dùng lập tức ngừng sử dụng loại dịu này cho trẻ dưới 4 tháng tuổi, do nguy cơ bị nghẹt thở, và đến nhà sản xuất để đổi sản phẩm thay thế. Khuyến cáo được đưa ra sau khi có thông báo về cái chết của 3 trẻ xảy ra hồi năm ngoái, trong đó có một trẻ sơ sinh 7 tuần tuổi ở Philadelphia, một bé 6 ngày tuổi ở Salem và một bé 3 tháng tuổi ở Cincinnati. Theo các chuyên gia, trong vài tháng đầu đời, trẻ không thể nâng nhấc đầu của mình được do cơ cổ còn yếu. Chính vì thế, tấm địu có thể chèn lên mũi và miệng bé, bịt đường thở và nhanh chóng khiến bé bị ngạt trong vòng 1-2 phút. T. An