Tiếp xúc với bức xạ tia cực tím UVR không chỉ bị cháy nắng, sạm da mà còn gây tổn thương lâu dài cho da mắt. UVR có thể gây lão hóa da sớm, ung thư da và gây rối loạn cho mắt như đục thủy tinh thể.

Bảng đo lượng UVR trung bình của Việt Nam hằng năm.

Vị trí địa lý của Việt Nam tương đối gần với đường xích đạo, lượng UVR mà con người nhận được hằng năm là rất cao. Bảng UV Index cho thấy thấy lượng bức xạ tia cực tím trong một năm của Việt Nam luôn ở mức cao (từ 6 trở lên là mức nguy hiểm). Do đó, nếu phải ra nắng trong những ngày hè, mọi người cần áp dụng các biện pháp bảo vệ làn da, đôi mắt trước tác hại của ánh nắng bằng cách thoa kem chống nắng, đeo kính râm, mặc quần áo dày hoặc có tính năng chống nắng chuyên biệt với đặc tính mỏng, nhẹ, thấm hút tốt.

Hiện nay, thị trường có rất nhiều cửa hàng bán trang phục, phụ kiện chống nắng, đa dạng về chất lượng và mẫu mã. Tại các thành phố lớn, việc tìm mua các sản phẩm đó rất dễ dàng. Đối với các sản phẩm chống nắng thông thường không có chứng nhận tiêu chuẩn thì người tiêu dùng nên chọn những loại dày và phủ kín, để tăng mức độ che chắn. Đối với các dòng sản phẩm có chứng nhận kiểm định tiêu chuẩn, người mua nên tìm hiểu kỹ chứng nhận đó là gì, cơ quan nào cấp, cơ quan đó có đủ khả năng cấp chứng nhận đó hay không. Thương hiệu của sản phẩm cũng không kém phần quan trọng.

Sau khi được cơ quan phòng chống phóng xạ và bảo vệ an toàn hạt nhân Arpansa (cơ quan thuộc chính phủ Australia) kiểm định khả năng chống nắng, các dòng sản phẩm chống nắng sẽ được cấp chứng nhận Arpansa UPF. Từ đây, chúng mới có thể sử dụng mark chất lượng Arpansa UPF.

Từ năm 1992 đến nay, cơ quan Arpansa đã cấp hơn 50 triệu mark cho nhiều thương hiệu nổi tiếng trên khắp thế giới. Nếu mặc quần áo được thiết kế với trị số UPF 40 thì con người sẽ giảm lượng tia UVR tiếp xúc trực tiếp cho da bên dưới quần áo theo hệ số 40. Điều này có nghĩa là vải đạt trị số UPF40 sẽ chỉ cho phép 1/40 lượng tia UVR đi qua nó, đối với trị số 50+ thì kết quả kiểm định luôn phải đạt trị số UPF từ 55 đến 300. Tuy nhiên, mark UPF là kết quả đánh giá sau khi kiểm định đối với từng chất liệu vải cụ thể và không liên quan đến thiết kế của sản phẩm.

Bảng đánh giá cho thang đo khả năng chống nắng UPF.

Đối với vải chống nắng, các tổ chức về chống bức xạ trên thế giới đã có một thời gian dài nghiên cứu và phát triển. Hiện nay, vải chống nắng đã trở nên rất đa dạng và có rất nhiều tính năng như mềm mịn, mỏng nhẹ, thoáng mát, hút ẩm và nhanh khô. Tại các quốc gia phát triển như Australia, Canada, New Zeland..., việc sản xuất các dòng sản phẩm quần áo chống nắng cao cấp đã và đang trở thành ngành công nghiệp thành công và rất phổ biến. Tuy vải mỏng, nhẹ nhưng do được may từ loại vải chuyên biệt nên chúng có khả năng chống nắng cao. Trong thực tế, công nghệ dệt vải chống tia UV có ba loại:

1. Vải được dệt bằng sợi có tính năng phản xạ tia tử ngoại có kết hợp thành phần ceramic fiber, hiệu quả chống nắng tốt, tỷ lệ che chắn cao, tính năng chống tia tử ngoại bền lâu theo tuổi thọ của vải.

2. Thành phần chống tia tử ngoại được cho vào trong quá trình nhuộm, hiệu quả không lâu và không bền khi qua nhiều lần giặt.

3. Kết hợp giữa vải và lớp keo có tính năng cách ly tia tử ngoại hợp thành, loại vải này đa phần dùng để sản xuất ô, dù chống nắng.

Cửa hàng thời trang chống nắng UV100 ở 645 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3, TP HCM và 46 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, quận 1, TP HCM.

Vì vậy, khi mua hàng, người tiêu dùng nên chọn những sản phẩm có chứng nhận chất lượng. Những loại có chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn cấp quốc gia sẽ tốt hơn để bảo vệ sức khỏe.

Thời trang chống nắng UV100 khác với các sản phẩm cùng loại trên thị trường bởi đặc tính chống tia tử ngoại và sử dụng các chất liệu thoáng mát của Polyamide. Sản phẩm có khả năng hút ẩm nhanh khô, chất liệu sợi bamboo với đặc tính kháng khuẩn chống hôi giúp da dễ chịu giữa trời nắng nóng. Trong quá trình sản xuất, những trang phục này có dệt thành phần "Ceramic fiber" nên ngăn chặn được hơn 50% tia tử ngoại (UV) xâm nhập vào da. Sản phẩm được Arpansa (Australia) kiểm định và cấp chứng nhận là sản phẩm đạt hiệu quả chống tia tử ngoại. Arpansa là cơ quan đầu tiên được chính thức hóa các tiêu chuẩn về sản phẩm may mặc chống tia tử ngoại với sản phẩm đầu tiên AS/NZS4399 ra mắt tháng 7/1996.

Ngọc Bích