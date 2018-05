Bác sĩ Tịch - Trưởng khoa Dinh Dưỡng (Bệnh viện Phổi trung ương cho biết): “Là người giúp đỡ các em ngay từ những ngày đầu, tôi rất khâm phục tuổi trẻ nhiệt huyết trong các em. Nhờ các em mà những bệnh nhân ở đây bớt được một bữa ăn sáng, có được sự an ủi và động viên để sớm khỏi bệnh”. Tổng kết buổi phát cháo, toàn bộ thành viên đều rất vui mừng vì cháo hết, bệnh nhân nào cũng khen ngon. Tuy nhiên, đội phó Trịnh Thị Thùy rất buồn phải thông báo: “Từ tuần sau chúng ta sẽ không được nấu trong bếp ăn bệnh viện nữa. Nhưng mọi người an tâm, chúng tớ sẽ không để vì lý do này mà làm gián đoạn những nồi cháo tình thương”.