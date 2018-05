Làm bài trắc nghiệm dưới đây để tham khảo xem năm nay gia đình mình nên tập trung vào việc gì bạn nhé. 1. Sở thích của vợ chồng bạn là gì? a. Đi ăn tiệm

b. Cùng nhau xem phim

c. Đi du lịch 2. Thói quen mỗi buổi sáng của hai người là: a. Chồng chở vợ đi làm

b. Vội vàng chuẩn bị đi làm vì luôn dậy trễ

c. Cùng ăn sáng 3. Vợ chồng bạn thường tranh cãi về đề tài gì? a. Tiền bạc

b. Việc nhà

c. Chuyện vớ vẩn trên TV 4. Sau khi kết hôn, vợ chồng bạn chưa làm điều gì dưới đây: a. Đi chơi riêng với nhau

b. Nói "anh yêu em"

c. Cùng nhau nấu ăn 5. Bạn thấy "nửa kia" của mình cần phải thay đổi điều gì? a. Cách chọn trang phục

b. Ngoại hinh, bắt đầu bằng việc giảm cân

c. Quan tâm đến bạn nhiều hơn 1 2 3 4 5 a 5 10 5 10 10 b 15 5 15 15 15 c 10 15 10 5 5 25-40 điểm: Vợ chồng bạn cần lên kế hoạch tiết kiệm: Năm mới là thời điểm tốt để bạn bắt đầu cho việc quản lý ngân sách gia đình. Vợ chồng bạn tuy không phung phí nhưng chưa biết quản lý tài chính một cách hiệu quả. Hạn chế những sở thích xa xỉ như đi ăn ngoài, mua sắm đồ không cần thiết sẽ giúp bạn và chồng giảm được những tranh cãi về tiền bạc. Dành nhiều thời gian hơn cho người bạn đời giúp bạn ít có thời gian rảnh để bị lôi kéo và việc mua sắm hoặc chơi bời. 45-60 điểm: Hai bạn cần lên kế hoạch chia sẻ công việc. Vợ chồng bạn chưa biết cách chia sẻ công việc nhà với nhau. Hai bạn nên tập thói quen dành vài phút cuối tuần để lên kế hoạch cho những công việc mà bạn muốn làm trong tuần. Như vậy, bạn và chồng vừa có thời gian thư giãn cùng nhau vừa có cảm giác mình không bị ép làm việc vặt. Nếu cảm thấy công việc nào mình không thể đảm đương, bạn nên chia sẻ với người bạn đời để cùng làm thay vì đùn đẩy nhau. 65 điểm trở lên: Kế hoạch vận động sẽ tốt cho gia đình bạn trong năm nay. Thiếu sót lớn nhất trong đời sống của hai bạn là hoạt động thể lực. Ngoài ra những điều nhỏ nhặt như ít nói những lời yêu thương, ngọt ngào hoặc ôm chào tạm biệt nhau trước khi đi làm cũng có vẻ khan hiếm trong gia đình bạn. Hãy cùng nhau chạy bộ buổi sáng hoặc tổ chức những chuyến du lịch xa để "hâm nóng" lại tình cảm vợ chồng. (Theo Gia đình & Tiếp thị)