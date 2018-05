Thử làm các trắc nghiệm sau để biết tình yêu thực chất là gì dưới góc nhìn khoa học:



1. Yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật?



a. Đúng



b. Sai



Đáp án: A



Có thể bạn không phát triển đầy đủ tình yêu nhưng một phản ứng đam mê tức thì là có thể. Bộ não của bạn có thể giải phóng các hóa chất liên quan đến tình yêu chỉ một giây sau khi bạn phát hiện ra người mình thích. Một nghiên cứu năm 2010 cũng cho thấy tình yêu ban đầu thực sự là một loại thuốc, phát ra một loại cảm giác phấn khích như cocain.



2. Vì sao mà lúc mới yêu giống rối loạn ám ảnh cưỡng chế?



a. Nồng độ của serotonin - hoóc môn hạnh phúc tăng lên



b. Nồng độ serotonin giảm



c. Bộ não của bạn đưa ra các thông điệp mâu thuẫn



Đáp án: B



Hãng Calvin Klein đã đặt tên một loại nước hoa cho giai đoạn đầu của tình yêu là Obsession (nỗi ám ảnh). Các nhà khoa học Italy đã tìm thấy một liên kết sinh học giữa những người bị OCD - một dạng ám ảnh có thể chữa được - và những người yêu nhau chưa đầy 6 tháng. Cả hai trường hợp đều cho thấy lượng seserotonin trong máu thấp hơn mức bình thường.

3. Hóa chất nào bùng phát khi bạn đang say đắm trong tình yêu?



a. Dopamine



b. Adrenaline



c. Norepinephrine



d. Tất cả các bên trên



Đáp án: D



Khi bạn đang yêu, bộ não của bạn tràn ngập dopamine và norepinephrine, kích hoạt hưng phấn. Đó là lý do tại sao những người yêu nhau thích nói chuyện cả đêm, hỏi cả các chi tiết nhỏ về nhau, hoặc bay xuyên đất nước để gặp nhau cuối tuần. Say đắm trong tình yêu cũng gây ra adrenaline, nó có thể làm cho trái tim và đầu gối của bạn run khi ở gần người yêu.

Ảnh: Webmd.com.



4. Nếu bạn thích mùi mồ hôi của một người đàn ông, rất có thể bạn hợp với anh ta về?



a. Quan điểm cảm xúc



b. Hệ thống miễn dịch



c. Tính cách



Đáp án: B



Bạn có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc xem mùi mồ hôi trên áo sơ mi của chàng nếu anh ta không là gì của bạn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã thử cho phụ nữ ngửi mùi này và một số phụ nữ đã chọn mùi của người đàn ông có hệ miễn dịch khác biệt với mình.



Nếu bạn đang tìm kiếm một người bạn đời, điều này có nghĩa: Trẻ em có được gene kháng bệnh khác nhau sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh. Nhưng có thể nó cũng ảnh hưởng đến sự lãng mạn: Phụ nữ có gene miễn dịch tương tự như bạn đời thì nhiều khả năng là sẽ không chung thủy.



5. Đàn ông bị thu hút bởi những phụ nữ đang ở thời kỳ rụng trứng?



a. Đúng



b. Sai



Đáp án: A



Trong một số nghiên cứu, người đàn ông ưa mùi trên áo sơ mi mà phụ nữ mặc trong thời kỳ rụng trứng. Một nghiên cứu khác được thực hiện trong các câu lạc bộ của đàn ông cho thấy, đàn ông dễ ngả lòng với bạn nhảy là người đang rụng trứng gần như gấp đôi người đang có kinh nguyệt.



6. Khi phụ nữ đang rụng trứng, họ bị thu hút bởi những người đàn ông?



a. Quai hàm vuông vức



b. Tính cách hài hước



c. Xương gò má rõ rệt



d. Tất cả các bên trên



Đáp án: D



Không có gì đáng ngạc nhiên khi chàng diễn viên sinh năm 1961 George Clooney là một anh chàng điển trai. Có thể lý do sinh học giải thích việc phụ nữ rụng trứng thích người đàn ông với quai hàm và xương gò má mạnh mẽ là do những dấu hiệu của testosterone. Cảm giác hài hước có thể là dấu hiệu của trí thông minh, cộng thêm khả năng sinh sản. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng phụ nữ thích đàn ông có khuôn mặt nữ tính hơn ở các thời điểm khác trong tháng. Một khuôn mặt nhẹ nhàng hơn có thể đề nghị cam kết và có kỹ năng làm cha mẹ tốt.



7. Cái gì kích thích tình dục cho nam giới và phụ nữ?



a. Hàu



b. Sôcôla



c. Testosterone



d. Tất cả các bên trên



Đáp án: C



Testosterone ở nam giới và phụ nữ là chất được biết đến để khơi dậy ham muốn tình dục. Hàu có hàm lượng dopamine, nhưng không có bằng chứng cho thấy ăn nó làm tăng ham muốn tình dục. Chocolate giàu phenylethylamine (PEA). Tuy nhiên, không có bằng chứng ăn nó có thể tạo ra "tiếng sét ái tình" bằng những cách đơn giản như chạm bàn tay chạm hay liếc mắt.



8. Người đang yêu giống như bị nghiện?



a. Đúng



b. Sai



Đáp án: A



Vùng não của người đang yêu điên cuồng sáng lên giống người sử dụng cocaine hay opioids. Người đang yêu cũng cho thấy các triệu chứng điển hình của nghiện như khao khát yêu nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Việc chia tay có thể gây ra các triệu chứng cai nghiện như mất ngủ và trầm cảm. Và những người yêu bị ruồng bỏ có thể tái phát "cơn nghiện" chỉ đơn giản bằng việc nghe một bài hát - nó có thể kích hoạt trở lại sự khát khao.



9. Tác dụng của "hoóc môn âu yếm"?



a. Làm cho con người choáng váng



b. Ngăn chặn cai nghiện sex



c. Giúp người yêu nhau gắn bó



Đáp án: C



Những "hoóc môn âu yếm" có thể làm bạn tràn yêu thương tình cảm với bạn tình. Các nhà khoa học tin rằng các hóa chất này giúp củng cố sự gắn kết tình cảm giữa những người yêu nhau. Các chất của sự lãng mạn có thể suy yếu dần theo thời gian và khi đó tình yêu được thay thế bằng trách nhiệm.



10. Đàn ông bị thu hút bởi eo và mông của phụ nữ?



a. Đúng



b. Sai



Đáp án: A



Phụ nữ có vòng eo thon thả và cặp mông nữ tính có thể nhận được nhiều sự chú ý của nam giới hơn so với những phụ nữ khác, ít nhất là trên tranh vẽ. Ví dụ nam giới thích vẽ phụ nữ với tỷ lệ eo - mông 60/90. Và hàng trăm tác phẩm nghệ thuật từ các nền văn hóa khác nhau có niên đại lên đến 32.000 năm cũng chứng tỏ điều này. Có thể đây là dấu hiệu cho thấy những phụ nữ này là bạn đời tốt.



Nhưng bạn cũng không nên lo lắng về hình dáng của mình vì những nghiên cứu này chỉ cho thấy một cái nhìn cũ. Do vậy, biết đâu sau này những người tròn trịa có thể thay đổi được quy luật của sự quyến rũ.



11. Giọng nói của bạn có thể là căn cứ cho bạn biết về?



a. Thân hình



b. Tính cách



c. Kỹ năng tình dục



Đáp án: A



Trong một nghiên cứu, nam giới và phụ nữ cùng lắng nghe những bản thu âm đếm từ người 1 đến 10, và sau đó xếp hạng hấp dẫn của giọng nói. Tiếng nói được đánh giá hấp dẫn nhất thuộc về những người đàn ông có bờ vai rộng và mông hẹp. Đối với phụ nữ, hấp dẫn nhất thuộc về người có eo nhỏ và mông to.



12. Bộ não có thể có phản ứng khác nhau với các hoóc môn tình dục tùy thuộc vào một người là đồng tính nam, đồng tính nữ, hoặc thẳng?



a. Đúng



b. Sai



Đáp án: A



Trong hai nghiên cứu nhỏ, các nhà nghiên cứu Thụy Điển yêu cầu mọi người đánh hơi hóa chất được làm từ hormone nam và nữ. Các testosterone ở nam phản ứng tình dục lên một phần của bộ não của đồng tính nam và phụ nữ thẳng nhưng không phải ở đàn ông thẳng. Phản ứng não phức tạp hơn khi người ta hít phải hormone nữ. Tuy nhiên, đồng tính nữ và đàn ông thẳng cho biết họ thích mùi hương của các nữ hơn so với phụ nữ thẳng.



13. Người có khuôn mặt cân đối hấp dẫn tình dục?



a. Đúng



b. Sai



Đáp án: A



Tại sao những người có khuôn mặt cân đối lại hẹn hò nhiều hơn? Đó là một dấu hiệu của khả năng chống lại bệnh tật. Và nghiên cứu cho thấy các khuôn mặt đối xứng thu cũng có đời sống tình dục dồi dào hơn. Đàn ông có đặc điểm này làm "chuyện đó" sớm hơn và với nhiều bạn tình hơn, kể cả sau hôn nhân. Và phụ nữ đạt cực khoái với họ nhiều hơn so với khi "yêu" những anh chàng mất cân đối.

14. Các pheromones của người được chứng tỏ là có tác dụng kích dục?

a. Đúng



b. Sai



Đáp án: B



Loài bướm, chuột làm điều đó và con người cũng có thể giải phóng các pheromones kích dục để thu hút người khác. Nhưng không có bằng chứng vững chắc rằng các pheromones có thể tồn tại hoặc tạo ra phản ứng tình dục ở người, như với động vật. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu nó. Tuy nhiên, các công ty nước hoa bán pheromone dạng xịt quả quyết rằng chúng làm tăng sức hấp dẫn tình dục.

15. Trong lựa chọn giao phối, con người bị thu hút bởi cái đối lập?

a. Đúng

b. Sai



Đáp án: B



Đàn ông và phụ nữ Mỹ tham gia vào một nghiên cứu xếp hạng những phẩm chất mà họ muốn ở người bạn đời - chẳng hạn như sự giàu có, lòng trung thành của tình dục, sự tận tâm với gia đình và ngoại hình. Sau đó, họ xếp hạng những phẩm chất trong bản thân mình. Kết quả chỉ ra rằng hầu hết mọi người đang tìm kiếm bạn đời giống mình. Các nghiên cứu khác cho thấy rằng người ta muốn đối tác có chung quan điểm về sự hài hước, giá trị và niềm tin.

Phan Dương (theo Webmd.com)