Chiều 23/10, bà Nguyễn Thị Hoa, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết, toàn thành phố có gần 11.650 ha rau. Riêng rau an toàn mới có 2.100 ha, đáp ứng 18% nhu cầu, toàn diện tích này mới chỉ có 5 cán bộ kỹ thuật chỉ đạo, giám sát sản xuất.

Theo bà Hoa, do sản xuất rau sạch có chi phí cao, người bán phải thuê địa điểm nên giá khá cao, do vậy không tiếp cận được với số đông người tiêu dùng. Một số doanh nghiệp đầu tư sản xuất rau an toàn quy mô lớn thường xuyên phải bù lỗ.

Thu hoạch rau an toàn. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Tuy nhiên, Chi cục trưởng bảo vệ thực vật cũng thừa nhận, một số hộ trồng rau đã chạy theo lợi nhuận, không tuân thủ theo đúng quy trình sản xuất nên chất lượng không đạt yêu cầu, khiến người tiêu dùng nghi ngờ chất lượng rau sạch, dẫn đến sản phẩm này bị ế, ngay cả trong siêu thị.

Thời gian tới, Chi cục bảo vệ thực vật sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên ruộng rau, nếu phát hiện có sai phạm thì các hộ này sẽ bị loại khỏi danh sách vùng trồng rau an toàn. Ngoài ra, Chi cục sẽ thành lập trung tâm phân tích kiểm định rau an toàn trên địa bàn Hà Nội.



Thành phố Hà Nội cũng đã bắt đầu triển khai đề án “Sản xuất và tiêu thụ rau an toàn giai đoạn 2009-2015”. Từ nay đến năm 2010, Hà Nội duy trì đầu tư diện tích rau hiện có, đồng thời phát triển thêm ở các vùng sản xuất tập trung nhằm nâng diện tích rau an toàn lên 2.400 - 2.500ha.

Đoàn Loan