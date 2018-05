Những bí mật nên giữ kín với bạn đời / Giải mã lý do đàn ông ngoại tình

Tôi yêu vợ mình nhưng không hiểu sao tôi lại có tình cảm với một người phụ nữ khác. Chúng tôi vốn là bạn tốt của nhau và cô ấy cũng đã có gia đình. Cả hai chúng tôi đều đã làm cha, làm mẹ. Cô ấy hơn tôi vài tuổi. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao mình rất thích cô ấy. Tôi nên làm gì đây? (John)

Ảnh minh họa: Womenshealthmag.

Trả lời

Chào John,

Có lẽ lý do anh "say nắng" một người phụ nữ khác là do anh có khúc mắc gì đó với vợ. Vì vậy, anh nên tìm hiểu xem bản thân không hài lòng về những điều gì trong hôn nhân và cố gắng tìm ra cách để giải quyết và cải thiện trước khi có ý định ngoại tình hay bỏ vợ.

Có vẻ như sẽ có nhiều mối đe dọa nếu anh theo đuổi người phụ nữ mình đang thích. Nếu anh và người phụ nữ kia đã trò chuyện về khả năng hai người bắt đầu một mối quan hệ mới, trước hết, hãy thử đề nghị cô ấy nhìn lại về cuộc hôn nhân của chính mình. Rất nhiều người có thể bị tổn thương nếu anh và cô ấy bỏ rơi gia đình để đến với nhau.

Tại thời điểm này, anh nói mình chỉ "thích" cô ấy thì có vẻ như tình cảm anh dành cho họ chưa quá mãnh liệt. Bởi thế, hãy thử cố gắng cải thiện mối quan hệ của mình tại gia đình trước khi những cảm xúc đó trở nên thôi thúc hơn. Có khả năng khi anh tìm lại được sự gắn kết với vợ thì cơn say nắng dành cho người thứ ba sẽ không còn nữa.

Vương Linh (Theo Femalefirst)