Bạn có quá kén chọn khi tìm người yêu? / Kén người yêu xinh đẹp nhà Hà Nội, lương cao

Tôi năm nay 27 tuổi, sinh ra trong môt gia đình nề nếp và tương đối giàu có. Theo nhận xét của bạn bè thì tôi thuộc loại gái xinh và rất dễ hòa đồng với mọi người. Ngay từ nhỏ tôi luôn đươc bà ngoại chăm sóc và dạy dỗ chu đáo là không nên yêu sớm.

Vậy là suốt những năm học cấp 3 và đại học tuy có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tôi chưa từng yêu ai. Ra trường tôi vào làm ở một công ty lớn và nhanh chóng trúng tiếng sét ái tình với một anh làm cùng công ty. Tình yêu phát triển sau mấy tháng quen biết.

Tôi là người rõ ràng nên công khai với mọi người việc tôi và anh đang yêu nhau. Thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc nhưng càng về sau anh càng tỏ ra ghen tuông vô cớ. Chúng tôi cãi nhau suốt và chia tay sau hơn 1 năm yêu. May mắn tôi vẫn một mực giữ mình cho đêm tân hôn.

Chia tay nhau 2 tuần, anh đã công khai người yêu mới. Thì ra là anh bắt cá 2 tay, cố gây sự để tôi chán mà nói lời chia tay trước. Biết được tin đó tôi thất vọng vô cùng, bao lâu nay tôi đã tin tưởng và dành tình yêu thánh thiện nhất cho anh.

Sau gần 3 năm chia tay, tôi mất niềm tin vào tình yêu. Cha mẹ tôi bắt đầu sốt ruột. Tôi phải tìm cớ hoãn binh. Đôi khi cũng đi uống cà phê với vài anh để tìm hiểu nhưng tôi đều cảm thấy không phù hợp và dừng ngay sau đó. Bố mẹ nói tôi kén, tôi lại nghĩ không thích thì nói ngay để người ta khỏi mất công theo đuổi. Tính tôi không thích lợi dụng một ai.

Tôi không kén chọn, tôi chỉ muốn tìm một người làm trái tim tôi rung động, một người làm cho tôi cảm thấy tin tưởng có thể trao cuộc đời mình nhưng sao tìm hoài không thấy? (Phương)

Ảnh: Thinkstock photos.

Trả lời:

Bạn là một cô gái tốt. Có thể vì thất bại trong mối tình đầu khiến bạn khép mình, thận trọng hơn. Cảm xúc của bạn đang không tự nhiên. Nó bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Tôi khuyên bạn nên thoải mái, cởi mở hơn.

Đầu tiên hãy gặp gỡ những người đàn ông với tư cách bạn bè. Đừng nghĩ đi uống nước với nhau là ghê gớm lắm. Cũng đừng vội đánh giá đối phương, mà hãy cho mình cơ hội tìm hiểu. Nếu thấy hòa hợp, có cảm xúc thì mới bắt đầu hẹn hò.

Bạn hãy làm theo lời khuyên của tôi đi theo các giai đoạn trong tình yêu. Đầu tiên là gặp gỡ, nếu thấy thích nhau thì hẹn hò đi uống nước, đi dạo. Sau giai đoạn hẹn hò, nếu ấn tượng về người đó lớn hơn, nhận ra được cảm xúc của mình hơn, và nhận được những tín hiệu từ người đó, bạn hãy mạnh dạn "bật đèn xanh" một cách trực tiếp hoặc gián tiếp để đến một giai đoạn lớn hơn là yêu nhau.

Giai đoạn yêu nhau trước khi đi đến kết hôn thường từ 6 tháng đến 3 năm. Người yêu nhau là những người luôn đi cùng nhau, thường xuyên dẫn nhau ra mắt bạn bè, gia đình. Hai người như những con nhện bắt đầu chăm chỉ dệt nên câu chuyện tình yêu của mình với những cung bậc riêng.

Cưới nhau mở ra một giai đoạn mới là giai đoạn hai người tìm hiểu về nhau toàn phần, biết mọi điểm xấu tốt của nhau. Ngay cả giai đoạn này vẫn phải tìm hiểu, những điểm hợp và không hợp nhau.

Tôi chỉ ra các giai đoạn trong tình yêu để bạn thấy rằng tình yêu bền vững luôn là như vậy, hãy để mọi thứ đến tự nhiên. Quan trọng, bạn chỉ cần xem xét hai yếu tố là cảm xúc của bạn và cảm xúc của người đó.

Về phần bạn, người đó có làm bạn vui không. Hãy đánh giá đối phương ở 3 yếu tố, anh ta có là người tự do trong suy nghĩ (không phải kiểu muốn đi chơi phải hỏi ý kiến mẹ); tự do trong tình cảm, tự do về tài chính.

Sau khi biết tình cảm của mình thì hãy đánh giá ngược trở lại xem anh ta có vui khi ở bên bạn, họ có chân thành, không toan tính gì với bạn. Có thể trong giai đoạn tìm hiểu sẽ có lúc bạn phân vân vì có cảm xúc quý mến 2, 3 người khác giới cùng lúc nhưng chắc chắn giai đoạn này sẽ qua mau. Hãy lắng nghe con tim mình để biết được người nào chân thành với bạn nhất.

Bạn có một đức tính tốt, yêu là xác định lâu dài. Tuy nhiên, như các cụ ta vẫn nói "tính già hóa non", cẩn thận quá có thể làm bạn chậm chân hơn người khác. Đôi khi liều lĩnh một chút để đẩy cảm xúc lên cao, sống đúng với cảm xúc của mình. Bạn biết đó, trong tình yêu sự trong sáng, ngây thơ vẫn là yếu tố đẹp nhất. Hãy để tình yêu của mình như vậy - mở cửa trái tim - và tình yêu đến tự nhiên.

Chuyên gia tâm lý Văn Thanh Sĩ

Tổng đài 1088