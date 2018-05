Năm nay em ra trường, tính theo tuổi âm lịch thì em 26. Gia đình em muốn sang năm em lấy chồng. Còn anh bằng tuổi, đang học cao học tới năm 2015 mới ra trường. Em xác định làm ở Hà Nội, còn anh chưa xác định có ở lại đây hay không. Dù vậy, anh vẫn nói 2 đứa cứ tìm hiểu nhau nhưng học xong thì anh mới lập gia đình.

Mấy tháng trước thường mỗi tuần chúng em gặp nhau 1 lần. Hầu như thời gian rảnh anh đều nhắn tin hay gọi điện cho em. Vì anh học an ninh nên cuối tuần mới ra ngoài. Hơn tháng nay chúng em không gặp nhau với lý do anh vào viện chăm bác, sau đó anh nói tiền lương cho bạn vay hết, nên không đủ tự tin đi đâu. Khi em nhờ chở đi sửa máy tính, hay đi đón em thì anh đưa lý do là không có xe.

Mặc dù ngày nào anh cũng nhắn tin cho em nhưng không còn quan tâm như trước. Em nói là nếu anh không muốn tiếp tục hay có người khác thì cứ nói thẳng với em. Anh bảo vẫn như xưa và xin lỗi em vì thời gian này tập thể hình mệt nên không nói chuyện tập trung được. Em không biết anh còn tình cảm với em nữa không. Và em nên làm gì? Có nên tiếp tục như thế này nữa không. (Hoàng Hoa).

Trả lời:

Hoa thân mến!

Thời gian đang yêu, cảm giác là thứ quyết định chuyện tình của bạn đẹp hay vô vị. Trong tình yêu cảm giác thường là sự chân thành, bình yên, cảm giác thoải mái không bị ràng buộc, cảm nhận được sự tôn trọng lẫn nhau, cảm giác ấm áp khi nghĩ về người ấy hoặc khi ở bên cạnh nhau ... Tất cả điều này đều phải được tạo nên từ cả hai phía.

Hiện giờ bạn đang hoang mang, muốn hỏi chuyên viên tư vấn vì bạn vẫn còn tình cảm với anh ấy và muốn xác định hướng đi tiếp cho chuyện tình của bạn. Lúc này, chúng ta cần nhận định lại các vấn đề chủ yếu trong câu chuyện của bạn như sau :

1. Cảm giác của bạn đối với anh ấy:

Tình yêu cũng giống như cuộc sống, nó bắt đầu từ những yêu thương nồng nàn và trải qua nhiều giai đoạn với các cung bậc cảm xúc khác nhau. Nếu không chú ý các cung bậc cảm xúc này thì tình yêu của bạn có thể rạn nứt và tan vỡ tại bất cứ thời điểm nào. Trong lúc này, gợi ý để bạn nhận ra cảm giác của mình :

- Bạn có thường rơi vào trạng thái: "Những gì trong suy nghĩ của bạn quá khác xa với thực tế. Bạn luôn mong anh ấy sẽ đáp ứng hay có những hành động chăm sóc, quan tâm cho bạn với sự chân thành mà bạn cảm nhận như trước đây lúc mới yêu nhau, nhưng thực tế không được đáp lại. Điều đó khiến bạn nghĩ tình yêu của anh ấy dành cho bạn đã thay đổi và vô cùng đau khổ."

- Nếu cảm giác đúng là như vậy thì bạn đang trải qua một trong nhiều cung bậc của tình yêu. Bạn đang phải vượt qua thử thách để xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Để vượt qua bạn phải đối diện với các quyết định: một là thay đổi con người của anh ấy, hai là bạn sẽ phải thay đổi chính bản thân mình.

Bạn phải tập cho mình một thói quen mới là dung hòa giữa hai nếp nghĩ của anh ấy và của bạn, cũng như thói quen của cả hai: từ công việc, sinh hoạt hằng ngày đến thói quen thư giãn, các hoạt động giải trí... sẽ bắt đầu phải thiết lập được thỏa thuận làm sao cả hai đạt được cảm giác thăng hoa của tình yêu, thoải mái mà không cảm thấy bị ràng buộc lẫn nhau.

2. Cảm giác của anh ấy cho tình yêu của bạn

Việc anh ấy vẫn nhắn tin cho bạn thường xuyên nhưng bạn cảm nhận không có sự quan tâm chân thành. Xin gợi ý với bạn các giả thuyết như sau :

- Đầu tiên giả thuyết là anh ấy đã giảm hay tệ hơn là không còn yêu bạn nữa. Điều này là không thể vì anh vẫn luôn nhắn tin liên lạc với bạn thường xuyên. Anh ấy vẫn luôn dõi theo bạn từng ngày. Như vậy chắc chắn anh ấy còn tình cảm với bạn nhiều lắm bạn nhé.

- Ở khía cạnh khác, tình yêu của anh ấy không thay đổi nhưng:

Trường hợp 1: Đề tài tình yêu đang cạn dần. Anh ấy cảm thấy nhàm chán với những câu từ lặp đi lặp lại và e ngại sẽ gieo cho bạn cảm giác sáo rỗng với những gì anh ấy nhắn gửi. Bản thân anh ấy cũng đang tìm cách thay đổi hay làm mới bản thân nhưng vẫn chưa có lối thoát.

Trường hợp 2 : Có lẽ vô tình hay ỷ lại vào tình yêu của anh, bạn đã dồn cho anh ấy rằng anh ấy phải là người luôn chủ động quan tâm đến tình yêu. Bạn luôn thụ động trong việc tìm hiểu nguyên nhân của những hành động khó hiểu và quá mâu thuẫn của anh ấy dành cho bạn.

Trường hợp 3 : Anh ấy cũng cảm nhận ngược lại từ phía bạn một cảm giác giống như bạn đang có là ít đi sự quan tâm từ phía bạn hoặc là anh ấy đang cần ở bạn tình cảm sâu sắc hơn là sự quan tâm thông thường. Đó là sự thông cảm và thấu hiểu cho hoàn cảnh của anh ấy trong lúc này. Tất cả những gì bạn làm và tìm hiểu về anh ấy dường như càng làm tăng khoảng cách giữa bạn và anh ấy.

Tôi nói thêm để bạn hiểu : Thường tâm lý của cánh đàn ông là khi gặp rắc rối trong cuộc sống thì họ sẽ âm thầm giải quyết rắc rối trước khi đem ra tâm sự với người khác. Trái ngược hoàn toàn với phụ nữ khi gặp rắc rối sẽ chọn kế sách tìm một ai đó để tâm sự, tìm cách nói ra để áp lực tâm lý sẽ nhẹ nhàng hơn.

Tóm lại, cảm giác của anh ấy là còn tình cảm với bạn nhưng bạn phải phán xét để tìm ra cảm giác của anh ấy đang ở trường hợp nào để đưa ra cách ứng phó thích hợp và lập ra kế hoạch vun đắp tình yêu của mình để cả hai cùng vượt qua lần thử thách này, cũng như còn nhiều thử thách khác trong tương lai.

- Kế hoạch vun đắp tình yêu:

Trong tình yêu với bất kỳ ai, muốn đạt được hạnh phúc đều phải xây dựng bắt đầu từ con số không. Quan trọng nhất là nếu kế hoạch xây dựng hạnh phúc một cách cụ thể thì hạnh phúc sẽ thật sự vững chắc và giảm thiểu rủi ro.

Trong thời gian yêu nhau, bất kỳ biến cố rủi ro hay vấn đề gì khiến cho tình yêu của chúng ta giảm đi, thì nguyên tắc đầu tiên bạn nên nhớ là nghiêm túc không được dao động, phải luôn tin tưởng rằng tình yêu là có thật, luôn tạo cho đối phương sự tin tưởng từ phía bản thân mình.

Cụ thể bạn không nên đánh đổi tất cả những gì tốt đẹp mà trước đây cả hai đã dành cho nhau thay vào bằng những biểu hiện chưa rõ ràng, hành động khó hiểu hay những nhân tố khó lý giải của anh ấy để vội vàng kết luận rồi kéo theo những hệ lụy đáng tiếc. Tiếp theo, bạn tìm hiểu xem thái độ và hành động mâu thuẫn của anh ấy xuất phát từ động cơ gì? Tất cả diễn biến như vậy nhằm mục đích gì?

- Bạn nên làm gì ttrong tình huống này?

Để vượt qua thử thách lần này, Bạn cần thời gian ít nhất là 2 tháng để có thể dung hòa giữa anh ấy và bạn. Bạn sẽ nhìn thấy rõ thêm một khía cạnh mới từ anh ấy, không hoàn toàn là hình ảnh mà trước đây bạn biết, anh ấy không còn quá hoàn hảo và đầy thi vị như lúc mới yêu nữa. Bạn nên chấp nhận hình ảnh thực tế của anh ấy là người sẽ đan xen giữa thời gian dành cho công việc, cho người thân, cho người yêu, và cho bản thân anh ấy.

Bạn vận dụng sự khéo léo của mình để tìm hiểu thời khóa biểu cụ thể của anh trong một ngày 24 giờ. Tỷ lệ thời gian của anh ấy dành cho công việc là bao nhiêu? Từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày? Tương tự bạn cũng làm như thế cho các yếu tố khác như: thời gian dành cho người thân, cho người yêu, và cho bản thân anh ấy (gồm : ăn, uống, sinh hoạt vệ sinh cá nhân, tập luyện, thú tiêu khiển, giải trí....).

Từ đó, bạn sẽ biết được anh ấy dành cho người yêu với tỷ lệ thế nào? Đương nhiên nếu khoảng thời gian dành cho người yêu, anh ấy sử dụng toàn bộ dành cho một mình bạn mà không phải dành cho nhiều người khác, tức là anh ấy còn yêu bạn. Đến đây, việc tiếp theo là bạn sẽ phải đưa ra một kế hoạch sử dụng quỹ thời gian đó kết hợp với quỹ thời gian của bạn dành cho anh ấy sao cho hợp lý và cảm giác thoải mái nhất.

Tôi tin rằng khi bạn sắp xếp được thời gian của cả hai dành cho nhau thì anh ấy sẽ quan tâm, chăm sóc cho bạn. Tình cảm của hai bạn có thể nồng nàn và ấm áp hơn trước đây.

Chuyên gia tâm lý Văn Thanh Sĩ

