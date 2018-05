Hàng nghìn người cam kết không vi phạm luật giao thông / Học sinh TP HCM hưởng ứng Tháng Quốc tế đi bộ an toàn

Một em bé sang đường không đi đúng vạch kẻ dành cho người đi bộ. Ảnh dự thi.

Những bức ảnh này được các em gửi tham gia cuộc thi "Những tấm ảnh biết nói" (PhotoVoice), một dự án nằm trong chương trình Đi bộ an toàn (Walk This Way). Kim Khánh, học sinh lớp 8A1 trường THCS Tân Phú, Quận 9, TP HCM, cũng tham gia cuộc thi. Cô học trò cho rằng tai nạn giao thông đang là vấn đề bức bối ở Việt Nam, gây tổn hại lớn về người và của. Theo em, thiếu ý thức tham gia giao thông của người dân là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn. "Em tin rằng khi mỗi người đều ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông thì số vụ tai nạn sẽ giảm, không còn cảnh tang thương mất mát", nữ sinh tuổi teen chia sẻ.

Tác giả bức ảnh này cho rằng khi hành lang vỉa hè dành cho người đi bộ bị đào bới hoặc chiếm dụng vào mục đích khác, học sinh sẽ phải đi tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn. Ảnh dự thi.

Em Lưu Nguyễn Trâm Anh, lớp 9A5, Trường THCS Long Bình, quận 9, quan tâm nhất là tình trạng vỉa hè đang bị lấn chiếm vì hàng rong hoặc đào bới để sử dụng vào mục đích khác khiến cho học sinh không còn hành lang đi bộ an toàn. Các em phải đi tràn xuống lòng đường chung với các phương tiện giao thông khác, tiềm ẩn rất nhiều mối nguy nếu xảy ra va quẹt.

"Em mong rằng qua những bức ảnh này có thể kêu gọi các cấp chính quyền sớm có biện pháp can thiệp để trả lại vỉa hè thông thoáng. Có như thế học sinh chúng em mới yên tâm đi bộ đến trường mà không sợ tai nạn", nữ sinh kiến nghị.

Em Nguyễn Lê Bảo Ngọc cho rằng khi tham gia giao thông, người đi bộ dễ gặp nguy hiểm nhất, đặc biệt là học sinh. Nữ sinh này đề nghị nên kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức người tham gia giao thông, cải thiện đường sá, huấn luyện kỹ năng đi bộ an toàn cho mọi người, đặc biệt là giới học sinh...

Triển lãm "Những bức ảnh biết nói" tại trường THCS Trần Quốc Toản, Quận 9, TP HCM. Ảnh: T.N.

Những bức ảnh do các em học sinh tự chụp chưa đạt tiêu chuẩn về bố cục, màu sắc, độ nét, song được đánh giá là chân thực, sinh động, phản ánh đúng tình trạng nguy hiểm của giao thông đường bộ, đặc biệt là khu vực xung quanh trường học. Những tấm ảnh đoạt giải được trưng bày tại Trường THCS Trần Quốc Toản, Quận 9, TP HCM từ ngày 24/3 đến 10/5.

Bà Mirjam Sidik, Giám đốc điều hành Quỹ Phòng chống thương vong châu Á/ Tổ chức An toàn trẻ em Việt Nam cho biết, ước tính mỗi năm Việt Nam có khoảng 22.000 người chết và 433.000 người bị thương vì tai nạn giao thông. Đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ nhỏ từ 5 đến 14 tuổi.

Trước thực trạng đó, Tổ chức bảo vệ trẻ em, FedEx, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á và Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia triển khai chương trình Đi bộ an toàn nhằm mang đến môi trường giao thông an toàn hơn cho trẻ em Việt Nam. Chương trình giáo dục kỹ năng đi bộ an toàn, cải thiện môi trường giao thông xung quanh trường học, nâng cao nhận thức cộng đồng...

Thi Ngoan