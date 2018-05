Phụ nữ nhiễm HIV vẫn có thể mang thai / Rách bao cao su khi 'yêu' chồng nhiễm HIV

Quen nhau gần 2 năm nhưng công việc của tôi rất bận rộn nên ít khi gặp nhau, mỗi lần gặp nhau chỉ vài ba tiếng là chúng tôi phải chia tay. Cũng thời điểm đó anh ta lại quen thêm một người phụ nữ nữa mà tôi không hề hay biết, họ chung sống với nhau như vợ chồng. Người phụ nữ đó đã mang thai với anh ta đến nay hơn 8 tháng, xét nghiệm máu lúc bầu hơn 5 tháng thì phát hiện cô ta bị nhiễm HIV. Kết quả xét nghiệm của anh ta âm tính.

Xin hỏi tại sao anh ấy không bị lây HIV từ người phụ nữ đó? Tôi có thể bị nhiễm HIV không? Nhờ bác sĩ giải thích và cho tôi lời khuyên (Thuy Tran).

Trả lời:

Chào bạn,

Quan hệ tình dục không an toàn với người bị nhiễm HIV là hành vi nguy cơ có thể dẫn đến bị lây nhiễm siêu vi nguy hiểm này. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm HIV trong một lần quan hệ là không cao. Theo nghiên cứu, tỷ lệ đó đối với nam giới khoảng 0,03-0,09%, với nữ giới là 0,08-0,2%. Để lây truyền HIV vốn có nhiều từ dịch sinh dục của người nhiễm sang người quan hệ thì HIV phải có ngõ vào, đó là những tổn thương trầy xước, vết loét tại cơ quan sinh dục hoặc tại các vùng da, niêm khác bị dây, dinh dịch sinh sục của người nhiễm.

Tỷ lệ lây nhiễm HIV cho một lần quan hệ tình dục không an toàn thấp là do hoặc là HIV không có những ngõ vào nêu trên nên không thể xâm nhập vào cơ thể “đối tác” để gây bệnh hoặc có ngõ vào nhưng nhỏ, hẹp nên lượng HIV “luồn lách” đi vào ít và bị tiêu diệt ngay từ đầu bởi sức đề kháng của cơ thể, vì thế khả năng lây nhiễm thấp. Thế nhưng, “đi đêm ắt có ngày gặp ma”, nếu càng quan hệ nhiều lần thì nguy cơ lây nhiễm sẽ càng gia tăng và cũng có trường hợp chỉ “lỡ dại” một lần đã vướng vào căn bệnh thế kỷ.

Những điều này giúp giải thích tại sao quan hệ tình dục không an toàn với người nhiễm HIV nhưng có thể may mắn không bị lây nhiễm. Người bạn tình của bạn có thể đã gặp may mắn như thế nếu như những gì anh ta nói với bạn là đúng (xét nghiệm HIV âm).Tuy nhiên, anh ta cần phải kiểm tra lại ít nhất là sau 3 tháng so với lần quan hệ tình dục không bảo vệ lần cuối với người phụ nữ nhiễm HIV mà anh ta đang chung sống và xét nghiệm phải được làm tại các đơn vị y tế có thẩm quyền chuyên môn như Viện Pasteur, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố... Tốt nhất bạn nên đi theo để xem anh ta có đúng là thực hiện xét nghiệm từ máu của chính mình.

Nếu kết quả anh ta thật sự âm tính với HIV, bạn không lo ngại bị lây nhiễm. Bạn nên tự đi xét nghiệm kiểm tra HIV cho mình nếu anh ta từ chối không chịu kiểm tra lại (có thể anh ta đã nhiễm HIV nhưng giấu bạn) hoặc kiểm tra phát hiện anh ấy không “may mắn” hoặc anh ấy thật sự không nhiễm HIV nhưng bạn vẫn chưa yên tâm. Các đơn vị y tế nêu trên sẽ giúp bạn tầm soát HIV và có trách nhiệm giữ bí mật cho bạn.

Chúc bạn may mắn, mạnh mẽ và tỉnh táo hơn trong quan hệ của mình.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Mạnh Hùng

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM