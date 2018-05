Yêu kiểu bệnh hoạn / Người yêu muốn alo sex

Em cũng không rõ anh ấy quay lúc nào nhưng cứ liên tục đe dọa và yêu cầu em phải đến khách sạn để quan hệ. Anh cũng nói sẽ theo đuổi em đến cùng dù em ở đâu, làm gì. Nhiều lần anh hẹn em ra quán cafe để nói chuyện nhưng em đã từ chối. Em hối hận lắm và giờ rất hoang mang không biết nên làm gì bây giờ. Xin cho em lời khuyên. (Giang)

Ảnh minh họa: wp.

Trả lời:

Giang thân mến,

Người xưa có câu nói “Cẩn tắc vô áy náy”. Trong trường hợp này, sự cẩn thận với em có lẽ không thừa vì gần đây không thiếu trường hợp cuồng yêu rồi không kiểm soát được cảm xúc và hành vi của mình, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Để đảm bảo an toàn cho mình, em không nên nhận lời đi uống cafe hay gặp gỡ ở những nơi vắng vẻ cùng bạn trai cũ. Với những người có ý định trả thù tình như thế, sẽ rất khó đoán được suy nghĩ và hành động của họ. Do vậy, nếu cần gặp gỡ để giải quyết những khúc mắc, Giang nên chọn những địa điểm an toàn và có người tin tưởng để bảo vệ mình.

Qua những gì đã bộc lộ, rõ ràng Giang cũng nhận thấy đây là người đàn ông không tốt và không xứng là nơi để mình gửi gắm tình cảm. Hối hận vì những gì đã xảy ra chẳng những không giúp em bình tĩnh, sáng suốt để giải quyết vấn đề mà đôi khi lại khiến em mắc thêm những sai lầm không đáng có. Điều em cần có cho mình là sự mạnh mẽ, sáng suốt để hóa nguy thành an trong thời điểm này.

Ở vào hoàn cảnh của em, chắc hẳn ai cũng rơi vào tâm trạng hoang mang, lo sợ trước những lời đe dọa làm ảnh hưởng đến danh dự và sự an toàn của bản thân. Tuy nhiên, đừng vì bị đe dọa tung clip sex lên mạng và kể chuyện ân ái cho gia đình, bạn bè mà Giang nhượng bộ hay chấp thuận những đề nghị của anh ấy. Với những người như vậy, họ sẽ “được đằng chân lân đằng đầu” và khi ấy, em sẽ nằm trong tầm khống chế của họ. Đến lúc ấy, mọi chuyện không biết sẽ phức tạp như thế nào.

Vì mọi chuyện cũng đã xảy ra và đang ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân, nên Giang hãy mạnh dạn chia sẻ với bố mẹ và những người đáng tin tưởng về chuyện tình cảm với bạn trai này. Sẽ không dễ để nói ra những điều ấy nhưng đó là việc làm cần thiết để em có thêm sự bảo vệ, giúp đỡ trước sự đe dọa của anh ấy.

Để an tâm hơn, em có thể nhờ người lớn để họ có những tác động tới người bạn này cũng như gia đình anh ấy. Bên cạnh đó, nếu tình trạng đe dọa và uy hiếp về mặt tinh thần không giảm đi, em có thể báo với chính quyền địa phương để nhận được sự hỗ trợ khi cần thiết.

Mong em bình tâm để có những quyết định sáng suốt nhằm giải quyết ổn thỏa chuyện tình cảm của mình.

Chuyên viên tư vấn Từ Tâm

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc

Về khía cạnh pháp luật, luật sư Nguyễn Đức Hoàng, Văn phòng Luật sư Phan chia sẻ với ban như sau:

Hành vi tung clip ân ái lên mạng của người yêu bạn bị coi là hành vi sử dụng trái phép hình ảnh, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Khoản 2 Điều 31 Bộ luật Dân sự quy định: “Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý…”. Khoản 3 điều luật này nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Người xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác phải bồi thường thiệt hại, bao gồm: (1) chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại và (2) thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Trong trường hợp người yêu cũ tung clip sex lên mạng, nếu muốn khởi kiện, bạn cần chuẩn bị một đơn khởi kiện, trong đó ghi rõ tên và địa chỉ người khởi kiện, tên và địa chỉ người bị kiện, những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết. Đồng thời gửi kèm theo các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp, gửi đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người yêu bạn cư trú, làm việc. Bạn có thể nộp đơn khởi kiện trực tiếp tại Toà án hoặc gửi đến Toà án qua bưu điện.

Ngoài ra, bạn có thể làm đơn tố cáo gửi Cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện để yêu cầu xử lý vi phạm hành chính. Theo điểm b, khoản 5 Điều 6 Nghị định số 63/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, đồng thời bị buộc xóa bỏ thông tin số đối với hành vi vi phạm.

Trường hợp cơ quan điều tra xét thấy những hành vi trên đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm thì sẽ khởi tố vụ án hình sự theo Điều 121 Bộ luật Hình sự về tội làm nhục người khác. Việc đánh giá mức độ xúc phạm có nghiêm trọng hay không phải căn cứ vào thái độ, nhận thức của người phạm tội; cường độ và thời gian kéo dài của hành vi xúc phạm; vị trí và môi trường xung quanh; vị trí, vai trò, uy tín của người bị hại trong gia đình, tổ chức hoặc trong xã hội, dư luận xã hội.

Thân ái.