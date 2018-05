Một điều tra của Viện Gia đình và Giới vào năm 2006 cho thấy, nếu như trước năm 1975, hôn nhân do cha mẹ quyết định chiếm đến 14%, thì đến năm 2006 giảm xuống còn 5,2%. Hình thức con cái quyết định hôn nhân - có hỏi ý kiến bố mẹ - ngày càng tăng. Như vậy, hôn nhân không phải do bố mẹ quyết định nữa mà chủ yếu do con cái. Cũng theo thống kê này, người trẻ tuổi ngày càng ít coi trọng các tiêu chí như cùng quê, gia đình nề nếp, lý lịch trong sạch, mà cân nhắc nhiều hơn đến việc biết cách làm ăn, đạo đức tốt và có thu nhập ổn định.