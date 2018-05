Nam giới và nữ giới đúng là có nhu cầu kết bạn, muốn duy trì tình bạn khác giới đơn thuần. Thực tế cho thấy, sự hấp dẫn giới tính có thể len lỏi vào giữa các mối quan hệ. Điều đó thật đáng tiếc. Một người bạn gái sẽ đem đến cho bạn những điều mà những bạn nam khác không thể, ví dụ tâm sự với bạn gái sẽ thoải mái hơn nhiều.

Ảnh: wallpapermi.com

“Đây thực sự là tình bạn hay một kiểu biến tấu của tình yêu?”, “Có tồn tại tình bạn thân thiết giữa hai người khác giới không?”. Bạn hãy xem những ưu, khuyết điểm dưới đây và tự rút ra kết luận.

Ưu điểm:

Có rất ít tình bạn khác giới được minh họa trong các bộ phim cũng như trên truyền hình, và những tình bạn đó lúc nào cũng kết thúc bằng tình yêu. Tình bạn chỉ là một giai đoạn để các nhân vật cuối cùng sẽ nhận ra rằng: họ rất yêu nhau.

“Tình bạn trong sáng” là có thể: Đừng lo lắng. Một nghiên cứu được in trên tạp chí Journal of Social and Personal Relationship đã xem xét trên các mối quan hệ bạn bè khác nhau và nhận thấy tình bạn giữa nam nữ mà không bị hấp dẫn về mặt giới tính là có thể, điều đó là đúng cho cả nam và nữ. Nam giới có thể tìm thấy ở cô bạn thân sự hấp dẫn, nhưng không phải lúc nào anh ta cũng muốn ngủ với cô ấy.

Bạn có một chỗ dựa tinh thần tuyệt vời: Tất cả những điều đó thật tuyệt vì có một cô bạn thân có thể là một lợi thế lớn cho nam giới. Trong một nghiên cứu gần đây cho thấy nam giới đánh giá về tình bạn khác giới của họ như một điều tốt nhất mà họ chưa từng có. Đó là vì cô bạn thân đem đến cho họ cơ hội để chia sẻ cảm xúc và lời khuyên về các vấn đề liên quan đến cá nhân, những thứ mà họ không thể chia sẻ với bạn nam khác.



Kate Taylor, chuyên gia tâm lý của Match.com nói rằng: “Nam giới dễ dàng tâm sự về các vấn đề tình cảm với một người bạn gái hơn là một bạn nam. Nữ giới có thể sẽ hỗ trợ và khuyến khích họ hơn là nam giới”.



Nghiên cứu của Kathy Werking cho thấy sự lạc quan trong tình bạn của hai người khác giới thuần khiết vì cô đã tìm thấy rất nhiều tình bạn nam nữ để giúp đỡ lẫn nhau. Cả hai bên đều nhận được rất nhiều điều từ tình bạn đó.

Nhược điểm:

“Mối hứng thú về chuyện ấy”: Điều đó sẽ xảy ra khi “tình bạn” bị hấp dẫn về mặt giới tính. Các chuyên gia tâm lý nói rằng: “Nam giới có mối hứng thú về chuyện ấy với bạn gái thân nhiều hơn hẳn so với nữ giới. Phái mạnh có xu hướng ngộ nhận về mức độ 'phải lòng' mà các bạn nữ dành cho họ. Trong nhiều trường hợp, sự hấp dẫn giới tính bên trong một quan hệ tình bạn có hại nhiều hơn là có lợi, nó cản trở tình bạn hơn là vun đắp cho mối quan hệ đó phát triển”.



Sự ngộ nhận luôn luôn là mối đe dọa: Nữ giới dễ bị hiểu lầm bởi một cái ôm động viên từ anh chàng bạn thân. Tình bạn khác giới được tồn tại khi giữ được ranh giới giữa tình bạn và tình yêu. Sự đùa vui, giúp đỡ và tán tỉnh cũng như cái ôm động viên dễ dàng bị hiểu lầm.



Người yêu và những buổi hẹn hò: Cuối cùng, cô bạn thân sẽ là nguyên nhân làm người yêu bạn “nổi máu ghen”. Điều này không có gì là khó hiểu, các cặp đôi dễ bị đe dọa bởi một tình bạn thân mà họ có với một người bạn khác giới. Người yêu của bạn có thể bắt đầu đặt câu hỏi về tình bạn đó có thật sự là “trong sáng” hay không và tất nhiên người yêu của người còn lại cũng sẽ đặt nghi vấn như vậy.

Chuyên gia tâm lý Taylor cũng cho biết thêm: “Nếu điều đó xảy ra, bạn có thể xóa hết những nghi ngờ bằng cách giới thiệu người yêu của bạn với cô bạn thân. Hãy để cho họ thấy rõ không tồn tại tình cảm nam nữ nào trong mối quan hệ bạn bè của bạn”.

Kết luận:

Để tồn tại một tình bạn trong sáng giữa nam và nữ là khó, nhưng thật tuyệt vời nếu bạn duy trì được mối quan hệ đó. Vì thế nam và nữ hoàn toàn có thể tồn tại mối quan hệ tình bạn thân thiết và điều đó trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Bạn đừng ngại ngần và lo lắng khi kết thân với một cô bạn tâm đầu ý hợp, vì chắc chắn nàng sẽ là gia sư hoàn hảo nhất trong các vấn đề mà bạn cần được chia sẻ.

Theo Webphunu.net/Lifestyle