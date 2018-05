Dưới đây BBC, Heath và AFP đưa ra một số món ăn dân dã có thể giúp bạn ngăn chặn các triệu chứng khó chịu này.

Su hào

Nếu bạn chăm ăn su hào vào ngày Tết, nó sẽ giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch. Lý do là su hào chứa rất nhiều vitamin C. Một bát su hào sống chứa lượng vitamin C nhiều hơn 1,4 lần so với nhu cầu cơ thể cần mỗi ngày. Hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp bạn chống lại các bệnh như tim mạch và ung thư. Ngoài ra, vitamin C còn giúp cải thiện sự hấp thụ và phục hồi nguồn cung vitamin E cho cơ thể.

Su hào giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.

Khoai lang

Trời lạnh là thời điểm bạn thường đối mặt với những bệnh như: cúm, cảm lạnh. Nhưng rất may đây cũng là mùa khoai lang có giá trị dinh dưỡng nhiều nhất. Khoai lang giàu chất beta carotene, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Các nhà khoa học xác đinh được rằng, chỉ cần một khẩu phần ăn khoai lang cũng có thể đáp ứng được gấp 4 lần nhu cầu loại dinh dưỡng này của cơ thể hàng ngày.

Mặt khác, khoai lang cũng giàu vi chất dinh dưỡng như: vitamin B và vitamin C, rất tốt cho cơ thể trong việc ngăn chặn cảm lạnh.

Chuối

Chuối là một trong những thực phẩm giữ quán quân về khả năng chống nhiều bệnh tật, trong đó có tiêu chảy. Ngày Tết, chúng ta ăn nhiều thức ăn khác nhau nên dễ bị tiêu chảy. Do vậy, hãy ăn chuối để giảm nguy cơ này vì nó giàu chất xơ và vitamin. Ngoài ra, chuối còn giàu kali nên sẽ giúp phục hồi sức khỏe khi bạn say rượu.

Cà chua

Con người thường bị tiêu chảy do ăn phải những thực phẩm kỵ nhau hoặc thực phẩm bị ngộ độc. Theo bác sĩ M. Morrison, Bệnh viện tổng hợp Philadelphia (Mỹ), bột cà chua có thể điều trị tiêu chảy khá hiệu nghiệm. Trong thí nghiệm, khi cho bột cà chua vào một cốc sữa và cho bệnh nhân uống hai lần, mỗi lần cách nhau khoảng hai tiếng đồng hồ, kết quả là bệnh đã bị ngăn chặn sau 12 tiếng đồng hồ kể từ lần uống đầu tiên.

Với công thức này, bác sĩ Morrison đã điều trị khỏi cho hơn 100 bệnh nhân. Ngoài ra, bột cà chua cũng có thể làm dịu rối loạn dạ dày, chứng ợ nóng, buồn nôn, nôn mửa và ợ chua.

Rau mùi

Rau mùi có khả năng phục hồi hệ tiêu hóa rất tốt. Nó giúp tăng cường tiêu hóa protein và chất béo, thúc đẩy hấp thụ chất dinh dưỡng của đường ruột và sự tiêu hóa của gan. Mặt khác, nhờ có hàm lượng enzym cao nên rau mùi đẩy mạnh hoạt động tiêu hóa và sự bài tiết. Uống nước trà rau mùi sẽ giúp chống bệnh tiêu chảy.

Mặt khác, do giàu hàm lượng vitamin C, beta carotene, B12, chlorophyll và các axít béo tinh chất nên rau mùi được xếp vào danh mục thực phẩm có khả năng tăng cường hệ miễn dịch phi thường. Các chuyên gia khuyên, khi mệt mỏi hoặc cảm cúm, bạn ăn cháo và cho thêm ít rau mùi vào là bệnh sẽ nhanh khỏi.

Bắp cải

Bắp cải là loại rau giàu lutein, beta-carotene, vitamin C, folate, khoáng chất, chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Ăn cải bắp giúp tiêu hóa tốt và chống lại chứng viêm, chứng phát ban và sự sưng tấy ở mắt. Cải bắp nấu chín là một liệu pháp điều trị đau dạ dày, súp cải bắp trộn mật ong có thể trị ho và đau họng.

Theo những phát hiện của khoa học hiện đại, họ nhà bắp cải có chứa nhiều hợp chất chống bệnh ung thư. Chất Sulforaphane trong cải giúp làm quay nhanh vòng sản phẩm của enzym, ngăn chặn chất sinh ung thư.

Hành tươi

Hành tươi không chỉ mang lại hương vị thơm ngon cho món ăn mà còn có khả năng ngăn chặn một số loại bệnh ung thư. Hành tươi cũng rất giàu vitamin A, C, canxi và sắt. Ăn hành sống có thể ngăn chặn cơn đau tim nhờ làm tăng lượng cholesterol có lợi cho sức khỏe.

Nếu không thích ăn hành sống, bạn có thể nấu chín. Hành đun chín vẫn có thể giúp cơ thể tăng tốc độ vòng quay của fibrinolytic, chất ngăn chặn sự đông máu và giảm nguy cơ mắc tim mạch. Hành cũng giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giết chết các vi khuẩn gây bệnh và có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư vú, ung thư buồng trứng và ung thư phổi.

Dưa hấu

Dưa hấu là thực phẩm giàu vitamin B, chất cần thiết để tạo năng lượng cho cơ thể. Nó có nhiều nguồn dinh dưỡng như vitamin B6, B1, magie và kali, tất cả các chất này có thể giúp mang lại sinh lực cho cơ thể ngày Tết.

Mật ong

Thành phần bactericide (chất diệt vi khuẩn) trong mật ong có khả năng ngăn chặn vi khuẩn rất hữu hiệu. Các nghiên cứu cho thấy, chất bactericide tăng lên gấp đôi khi được pha loãng với nước. Vì thế, uống mật ong sẽ giúp bạn chống lại các virus gây ho và cảm cúm.

Mặt khác, mật ong giúp thúc đẩy sự tái hyđrát hoá của cơ thể, nhanh chóng làm bệnh tiêu chảy biến mất, đồng thời chống lại sự buồn nôn và nôn nao ở dạ dày.

Một bát múi mít có thể cung cấp cho bạn đủ chất chống oxy hóa mạnh cả ngày.

Mít

Mít chứa nguồn vitamin C rất tuyệt vời, đây là một loại dinh dưỡng giúp cơ thể chống nhiễm virus và vi khuẩn. Vitamin C tăng sức mạnh cho hệ miễn dịch bằng cách hỗ trợ hoạt động của tế bào bạch cầu. Một bát múi mít có thể cung cấp cho bạn đủ chất chống oxy hóa mạnh cả ngày.

Trà atisô

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Anh, trà atisô có thể kích thích sự phục hồi của gan và giúp giải cơn say rượu. Không những thế, loại trà này còn có khả năng điều trị chứng khó tiêu, nghiện rượu, bệnh gan mãn tính, bệnh vàng da và nhiều biến chứng khác gây tổn hại đến gan. Những người say rượu sau khi uống trà atisô được 45 phút sẽ giảm mệt nhọc.

Nó cũng có chứa nhiều chất hoá học có lợi cho sức khoẻ, đặc biệt là fructoso và axít ascorbic, được biết đến như là Vitamin C, giúp cơ thể chuyển hoá nhanh lượng cồn.

Ớt

Ớt rất tốt cho hệ miễn dịch, chỉ cần ăn một ít ớt hoặc hạt tiêu cũng làm bạn đổ mồ hôi. Điều này giúp làm sạch cơ thể và chống lại cảm cúm. Khi bị cảm lạnh, sốt hoặc ngạt mũi, khó thở, chỉ cần tăng thêm ít gia vị ớt vào món ăn là bạn sẽ thấy nhanh khỏi. Ngoài ra nó còn giúp bạn giảm tức ngực và chống lại các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp.

Nhiều nghiên còn cho thấy, thành phần cay của ớt đã giúp tạo khả năng sinh nhiệt của cơ thể và đốt cháy mỡ cũng như kcalo. Hơn nữa, nó còn giúp tăng cường trao đổi chất trong cơ thể, tạo cảm giác no, từ đó góp phần giảm cân hiệu quả.

Nho

Theo các nhà khoa học, giống như nhiều loại trái cây và rau củ khác, nho chứa nhiều chất xơ. Và tất cả chất xơ đó đều giúp bạn cân bằng quá trình tiêu hóa, chống lại chứng táo bón, tiêu chảy và những bệnh khác ở đường ruột.

Ngoài ra, nho còn là món ăn lý tưởng giúp bạn không tăng cân nhờ lượng resveratol trong nho có thể loại bỏ tế bào béo trong cơ thể.

Hữu Mạnh