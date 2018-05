Ảnh: lookingforlissa.

Choline là một dưỡng chất quan trọng giúp các tế bào tăng trưởng và hoạt động phù hợp.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Chapel Hill, ở North Carolina (Mỹ) đã nghiên cứu ảnh hưởng của choline lên những con chuột mang thai.

Họ cho 3 nhóm chuột mẹ ăn theo 3 chế độ khác nhau: thực đơn thiếu choline; thực đơn tiêu chuẩn và thực đơn được bổ sung dưỡng chất này, sau đó kiểm tra não của những chuột con được sinh ra.

Kết quả là, những chú chuột con có mẹ ăn quá ít choline thì có ít mạch máu trong não hơn nhóm ăn bình thường.

Công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, các chuyên gia cho biết sự phát triển của các mạch máu mới là điều tiên quyết để não phát triển. Nếu bào thai trong bụng mẹ có quá ít mạch máu, não sẽ teo tóp lại.

Tiến sĩ Steven Zeisel, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết phát hiện này có thể có "tầm quan trọng rất lớn đối với con người". Nếu thực đơn của người mẹ không đủ choline, não của bé phát triển quá ít mạch máu, sẽ khiến đứa trẻ gặp khó khăn trong việc ghi nhớ và học tập sau này.

Ông cũng nói thêm "chỉ có 14% phụ nữ mang thai ở Mỹ ăn đủ lượng choline", và trung bình cứ 4 phụ nữ thì có một người thiếu chất này.

Các bà bầu có lượng choline thấp nhất thì có nguy cơ sinh con khuyết tật cao gấp 4 lần so với nhóm phụ nữ ăn chất này nhiều nhất, tiến sĩ Zeisel nói.

T. An