Kết quả được Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Long An công bố chiều nay, cho thấy hàng trăm công nhân Công ty Sametex International ở phường 6, thành phố Tân An (Long An) đau bụng, nôn ói, choáng váng phải nhập viện là do nhiễm vi khuẩn E-Coli. Các mẫu thức ăn này gồm cơm, canh súp, cá rô chiên và dưa leo xào hành, được nấu tại nhà bếp nằm trong khuôn viên công ty.

Không chỉ có vi khuẩn E-Coli trong thức ăn, mà nguồn nước uống tại đây qua xét nghiệm cũng cho kết quả nhiễm vi khuẩn Streptococcus faecalis. Vi khuẩn này là một trong những tác nhân gây nên nôn mửa, tiêu chảy và chuột rút cơ bụng.

Theo các công nhân, suất cơm mà họ ăn là cơm trưa và chiều miễn phí được Sametex hợp đồng dài hạn với tư nhân từ bên ngoài vào nấu tại bếp ăn trong công ty. Dù được ăn miễn phí nhưng chỉ có khoảng 25% công nhân đăng ký ăn, bởi họ cho rằng nhà bếp quá mất vệ sinh nên ăn bên ngoài hoặc về nhà trọ nấu ăn riêng cho an toàn.

Vụ ngộ độc thực phẩm tập thể ở Công ty Sametex là lớn nhất tỉnh Long An trong năm 2010. Ảnh: Thiên Phước

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết, cùng thời điểm xảy ra ngộ độc thực phẩm đối với công nhân Công ty Sametex International, trên 60 công nhân của Công ty TNHH Sametex ở xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, cũng nhập viện với các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, choáng váng.

Qua xét nghiệm mẫu, trong các món cơm, cá trê chiên, canh bầu, đậu hủ sốt cà, đậu bắp luộc, cá rô chiên, canh súp, dưa leo xào hành, nấm kho đậu hủ mà công nhân Công ty TNHH Sametex ở xã Mỹ Lộc dùng đều có chứa vi khuẩn E-Coli.

Số thức ăn trên cũng được hợp đồng cung cấp từ những người nấu ăn cho công nhân Công ty Sametex International.

Theo kế hoạch, ngày 24/12 Thanh tra Sở Y tế tỉnh Long An sẽ tiến hành làm việc với đại diện hai công ty có công nhân bị ngộ độc thực phẩm để có hướng xử lý thích hợp.

Thiên Phước - Thụy Du