Bạn hãy làm một số trắc nghiệm về testosterone để hiểu hơn về cơ thể mình.

1. Đời sống tình dục không được thỏa mãn, nguyên nhân do testosterone?

a. Đúng

b. Sai

Đáp án: b

Giảm ham muốn tình dục và ít khả năng cương cứng là chuyện bình thường khi bạn có tuổi. Nhưng ít hoặc không có ham muốn tình dục có thể là dấu hiệu cho thấy bạn có testosterone thấp. Người ta ước tính có từ 2 đến 6 triệu đàn ông Mỹ có testosterone thấp. Bởi vì các triệu chứng suy giảm testosterone rất khó xác định và ít đàn ông dám nói vấn đề của mình với bác sĩ nên trên thực tế số lượng đàn ông thấp testosterone còn cao hơn.

2. Testosterone thấp là chuyện bình thường theo tuổi tác?

a. Đúng

b. Sai

Đáp án: b

Suy giảm nồng độ testosterone là chuyện bình thường của quá trình lão hóa. Còn mức độ testosterone thấp hơn đáng kể so với những gì là bình thường trong độ tuổi của bạn thì đó không phải do lão hóa. Do đó, nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống và sức khỏe của bạn. Và nó có thể khắc phục được.

3. Dấu hiệu của testosterone thấp?

a. Nóng bừng

b. Ngực nở

c. Tinh hoàn co lại

d. Rối loạn chức năng cương dương?

e. Tất cả các ý trên

Đáp án e:

Testosterone thấp có thể làm thay đổi một số tính năng nam giới điển hình trong người đàn ông như ngực đau hoặc bị nở ngực hơn, lông trên cơ thể mất dần và ít phải cạo râu hơn. Ngoài ra, tinh hoàn của bạn có thể nhỏ hơn và khó khăn để có được hoặc duy trì sự cương cứng. Nóng bừng cũng thường thấy ở những người đàn ông có testosterone thấp.

4. Testosterone thấp có thể gây loãng xương?

a. Đúng

b. Sai

Đáp án: a

Testosterone không chỉ liên quan đến tình dục, nó giúp xương chắc khỏe. Một khi nồng độ testosterone thấp có thể dẫn đến xương giòn hơn và bệnh loãng xương. Testosterone cũng giữ cho cơ bắp khỏe mạnh. Nó giúp sản xuất các tế bào máu đỏ, tăng cường tâm trạng và hỗ trợ suy nghĩ. Khi testosterone thấp có thể gây ra thiếu máu, trầm cảm và khó tập trung.

5. Làm thế để biết testosterone thấp hơn bình thường?

a. Cảm nhận

b. Xét nghiệm máu

c. Xét nghiệm nước tiểu

d. Xét nghiệm MRI

Đáp án: b

Nhiều đàn ông không có triệu chứng rõ ràng khi testosterone thấp. Chỉ có phương pháp xét nghiệm máu mới có thể cho biết nồng độ testosterone. Theo Endocrine Society nồng độ bình thường của nam giới là 300 -1,200 ng/dL và không được dưới 300 ng/dL. Các bác sĩ thường sử dụng xét nghiệm máu và căn cứ vào một số triệu chứng để chẩn đoán và xác định điều trị.

6. Testosterone thấp có thể làm hói đầu?

a. Đúng

b. Sai

Đáp án: b

Với một cậu bé trong tuổi dậy thì, testosterone ảnh hưởng đến sự phát triển lông, râu nhưng nó không ảnh hưởng lên toàn bộ cơ thể. Khi lượng Testosterone thấp có thể làm bạn mất dần lông, râu trên cơ thể hay khuôn mặt, nhưng nó không gây ra chứng hói đầu. Di truyền đúng hơn với điều này.

7. Ai nên xét nghiệm testosterone?

a. Tất cả mọi người

b. Người trên 50 tuổi

c. Thanh niên béo phì

d. Đàn ông mắc bệnh tiểu đường

Đáp án: d

Nếu bạn khỏe mạnh và không các triệu chứng suy giảm testosterone thì không cần kiểm tra. Tuy nhiên, nhiều người đàn ông với bệnh tiểu đường tuýp 2 có nồng độ testosterone thấp nên đi kiểm tra. Những người đàn ông bị vô sinh, có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), hoặc loãng xương hay bị gãy xương do chấn thương cũng cần kiểm tra.

8. Tăng testosterone là phương pháp chữa trị rối loạn cương dương?

a. Đúng

b. Sai

Đáp án: b

Testosterone thấp có thể là một nguyên nhân của rối loạn cương dương (ED) - không có khả năng để có được hoặc duy trì sự cương cứng - và liệu pháp testosterone có thể giúp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, điều trị testosterone không cải thiện triệu chứng rối loạn cương vì chứng này có những nguyên nhân khác. Ví dụ, các bệnh của dây thần kinh và mạch máu cũng có thể ảnh hưởng đến dương vật và gây ra rối loạn cương.

9. Các triệu chứng suy giảm testosterone thường xuất hiện vào đầu độ tuổi 40?

a. Đúng

b. Sai

Đáp án: b

Đàn ông bước sang tuổi 40 thì mức độ testosterone bắt đầu giảm khoảng 1% mỗi năm. Đây là một sự suy giảm bình thường khi có tuổi. Nếu bạn có mức testosterone dưới mức bình thường hoặc không có triệu chứng suy giảm testosteron thì nên gặp bác sĩ để có liệu pháp điều trị.

10. Nếu là người béo phì, nguy cơ suy giảm nồng độ testosterone trong máu là?

a. 10%

b. 20%

c. 40%

d. 60%

Đáp án: c

Một nghiên cứu cho thấy rằng hơn 40% nam giới béo phì ở độ tuổi 45 suy giảm ham muốn tình dục do nồng độ testosterone thấp. 50% đàn ông béo phì mắc bệnh tiểu đường bị giảm testosterone trong máu. Nam giới mắc hội chứng chuyển hóa cũng có nguy cơ cao bị suy giảm lượng testosterone.

11. Thuốc có thể tăng testosterone?

a. Prednisone

b. Oxycodone

c. Morphine

d. Thuốc trị hói đầu

Câu trả lời đúng: Thuốc trị hói đầu

Finasertide được sử dụng để điều trị chứng hói đầu có thể tăng testosterone trong máu. Các loại thuốc khác có thể làm giảm testosterone bao gồm corticosteroid và prednisone (sử dụng cho các tình trạng viêm) và oxycodone, morphine. Thuốc điều trị ung thư tiền liệt tuyến cũng có thể làm giảm nồng độ testosterone.

12. Liệu pháp Testosterone có thể làm cho tình trạng ngưng thở khi ngủ nặng hơn?

a. Đúng

b. Sai

Đáp án: a

Vài nghiên cứu cho thấy liệu pháp testosterone có thể gây ngừng thở trong khi ngủ ở một số người. Ngoài ra, nó có thể khiến cơ thể sản xuất quá nhiều tế bào hồng cầu, làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

13. Nghiện rượu có thể làm giảm testosterone

a. Đúng

b. Sai

Đáp án: a

Rượu là tác nhân trực tiếp gây độc cho tinh hoàn - nơi sản xuất testosterone và có thể ảnh hưởng đến việc tạo ra các hocmore khác liên quan đến chức năng sinh sản và tình dục của nam giới. Tinh hoàn teo tóp lại là một dấu hiệu phổ biến của suy giảm testosterone ở nam giới cũng như làm ham muốn và khả năng tình dục thấp hơn. Ngực mở rộng cũng do rượu vì rượu có thể chuyển đổi testosterone thành estrogen nội tiết tố nữ.

14. Liệu pháp testosterone có thể cải thiện?

a. Tâm trạng, suy nghĩ, và sinh lực.

b. Chơi piano.

c. Nguy cơ lây bệnh qua đường tình dục.

d. Tất cả các ý trên.

Đáp án: a

Các nghiên cứu cho thấy rằng liệu pháp testosterone có thể cải thiện tư duy, năng lượng và cải thiện tâm trạng. Nó cũng có thể làm tăng sức mạnh và khối lượng cơ bắp cũng như giúp điều trị loãng xương. Thậm chí có thể làm cho bạn tỉnh táo hơn nhưng sẽ không giúp bạn chơi piano.

15. Hầu hết nam giới có testosterone thấp không được điều trị?

a. Đúng.

b. Sai.

Đáp án: a

9/10 đàn ông có các triệu chứng suy giảm testosterone không được điều trị. Họ có thể không nhận ra triệu chứng hoặc nghĩ rằng đó là một phần bình thường của sự lão hóa. Nếu bạn có các triệu chứng và tin rằng nó đang ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của bạn, hãy nói chuyện với bác sĩ.

Phan Dương (Theo webmd.com)