Theo ông Nguyễn Văn Chớ - Trưởng thôn 9, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, tục chơi diều sáo ở xã Chính Mỹ có từ lâu đời. Trước đây, người dân chỉ chơi theo mùa nhưng hiện tại thì thú vui này diễn ra quanh năm, suốt tháng. Đối tượng chơi chủ yếu là trẻ em và những cụ già về hưu, mượn diều làm thú tiêu khiển. Khoảng một năm trở lại đây, đối tượng thả diều lại chủ yếu là nam trung tuổi.

Ông Chớ lý giải việc nhiều doanh nghiệp phá sản khiến công nhân thất nghiệp. Rỗi rãi, thời gian nhiều nên họ mượn thú chơi diều để giải khuây. Lúc đầu chỉ vài ba người, sau họ thi nhau chơi và lập thành từng nhóm, từng hội, cứ có gió là đem diều ra thả. "Thả được diều rồi thì họ cứ treo luôn đấy cho bay lơ lửng trên trời để nghe tiếng sáo. Hiện nay riêng thôn 9 này cũng có khoảng vài ba chục bát diều…”, ông Chớ nói. Việc thả trôi diều như vậy vô tình lại đe dọa an toàn hành lang lưới điện khi diều vướng vào dây điện, gây chập điện.

"Thôn đã tuyên truyền qua loa phát thanh về những điều pháp luật nghiêm cấm. Người dân nghe đấy, cũng biết cả, nhưng nghe xong rồi cũng để đấy vì pháp luật không ai 'sờ' đến", ông Chớ nói thêm.

Không chỉ người dân thả diều gần đường dây nguy cơ sự cố cao, ông Phạm Xuân Hường - Giám đốc Truyền tải điện Hải Phòng cho biết, do đặc điểm địa hình của các tuyến đường dây đơn vị quản lý chủ yếu là ở khu vực đồng bằng có trồng nhiều cây và một phần qua vùng đồi núi, vùng ngập nước. Các tuyến đường dây có nhiều điểm giao chéo với đường sông, đường bộ có nhiều phương tiện giao thông qua lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây sự cố do các phương tiện giao thông vi phạm khoảng cách an toàn.

Vi phạm nhiều cũng đồng nghĩa với thiệt hại lớn. Không chỉ là thời gian mất điện sau mỗi sự cố kéo theo mất công suất tải, mà những chi phí để khắc phục cũng không hề nhỏ. Ông Phạm Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn - Công ty Truyền tải điện 1 cho biết, chỉ tính khoản tiền cho việc khắc phục sự cố tàu Nam Phương 02 chạm vào dây dẫn gây sự cố cho đường dây Phả Lại - Hải Phòng là hơn 200 triệu đồng.

Trước đó, ngày 16/1/2012, sự cố đường dây cáp ngầm 220kV mạch kép truyền tải điện từ Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng đi Đình Vũ do mỏ neo của tàu Etilen thuộc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Bạch Đằng cắm sâu xuống lòng biển và móc sợi cáp lên làm đứt một mạch đường dây. Đây là tuyến cáp ngầm đầu tiên vượt sông tại miền Bắc dài hơn 442m được thi công theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, nghĩa là dùng robot khoan xuyên ngầm so với mặt đáy tự nhiên là 4m. Sự cố này mặc dù đã được khắc phục ban đầu nhưng đã mất hơn 3 tỷ đồng. Dự kiến tổng kinh phí để khắc phục toàn bộ sự cố hoàn trả như hiện trạng ban đầu lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Xuân Hường - Giám đốc Truyền tải điện Hải Phòng, thời gian qua các đơn vị chức năng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ việc cắm các biển báo hiệu theo đúng quy định, lắp quả bóng báo hiệu và đèn tín hiệu tại các khoảng giao chéo với đường thủy và đường bộ... Tuy nhiên, do việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật của người dân còn hạn chế và việc xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng còn nương nhẹ nên những nguy cơ sự cố do vi phạm hành lang lưới điện vẫn còn rất cao. "Vì sự an toàn của hệ thống lưới truyền tải điện - cơ sở hạ tầng thiết yếu để đảm bảo cung cấp điện của quốc gia, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó, những biện pháp xử lý với các hành vi phải mạnh mới đủ sức răn đe, ông nói/

Ông Nguyễn Văn Chớ - Trưởng thôn 9, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng bổ sung thêm nhiều năm qua, thôn 9 đã lồng ghép việc đảm bảo an toàn lưới điện, không thả diều, chơi diều vào các tiêu chí bình xét gia đình văn hóa của thôn. Nhờ vậy, 50 gia đình văn hóa trên 193 hộ gia đình của toàn thôn 9 đều không có người nào chơi diều, thả diều cả. Tuy nhiên, theo ông Chớ, vì là phong tục tập quán lâu đời nên không thể cấm. Thế nhưng, tại đây trước chỉ chơi theo mua nhưng vẫn chưa hề có cuộc thi thả diều nào được tổ chức.

Theo ông Chớ cần phải tính đến việc quy định diều là trò chơi dân gian chỉ tổ chức vào một thời gian cụ thể, với một địa điểm cụ thể cách xa khu vực hành lang lưới điện. Nếu làm được như vậy, truyền thống thả diều không những không mất đi mà thậm chí còn được nâng lên một bước, vừa giảm được các nguy cơ sự cố vào đường dây điện, vừa tránh lãng phí, tốn kém của chính mỗi người dân nơi đây làm nông nghiệp thậm chí thất nghiệp nhưng đã đua nhau đầu tư vào mỗi con diều tới vài ba triệu đồng…

Một năm trở lại đây, 4 sự cố trên tuyến đường dây cao áp do Truyền tải điện Hải Phòng quản lý với 4 kiểu vi phạm khác nhau đã xảy ra. Chẳng hạn, sự cố ngày 20/12/2012 do tàu Nam Phương 2 chạm vào dây dẫn gây sự cố cho đường dây 220kV Phả Lại - Hải Phòng; sự cố ngày 19/1 do xe nâng container 15LA-0853 vi phạm khoảng cách an toàn gây sự cố đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Phòng - Đình Vũ; sự cố ngày 10/7/2013 do diều mắc vào đường dây gây sự cố cho đường dây 220kV Vật Cách - Đồng Hòa 1; sự cố ngày 20/8 tàu Vinashin Inco 09 vi phạm khoảng cách an toàn gây sự cố cho đường dây 220kV Phả Lại - Hải Phòng 2 tại vị trí 77-78 vượt sông Kinh Môn.

Thu Ngân