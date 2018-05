Đám cưới dưới biển của cô gái thích sống dưới nước hơn trên bờ

Anh Tim Chee và chị Candice ở Sydney, Australia, quen nhau từ năm 2009 và hẹn hò từ năm 2013. Anh Tim viết lá thư tình đầu tiên cho chị Candice sau một tuần hẹn hò.

Chị Candice cho biết chồng mình là người vô cùng ngọt ngào, lãng mạn và chu đáo, dù là lúc yêu hay sau đám cưới. Ảnh: Ann Marie.

Kể từ đó đến nay, anh đã viết cho chị 14 lá thư nhưng Candice không hề hay biết trong đó có chứa một thông điệp bí mật - chữ cái đầu tiên của mỗi lá thư hợp lại thành câu "Will you marry me" (Em lấy anh nhé).

Sau khi dành cho người mình yêu một kỳ nghỉ bất ngờ tới nơi hai người hẹn hò lần đầu, anh mới tiết lộ bí mật này.

"Một sáng cuối năm 2015, tôi thức dậy thì thấy một lá thư bên cạnh. Bức thư chỉ dẫn tôi hãy mặc thật đẹp rồi mở cửa khi thực sự sẵn sàng", chị Candice kể trên trang Independent. "Ngay khi mở cửa, tôi thấy những cánh hồng và ánh nến khắp nơi. Trái tim tôi loạn nhịp và tôi biết điều gì sắp xảy ra. Anh ấy đang ngồi ở phòng khách, trước mặt bàn là những lá thư đã viết cho tôi. Chúng tôi đọc lại từng lá thư để hồi tưởng những kỷ niệm ngày nào. Sau khi đọc hết, anh ấy cẩn thận sắp xếp chúng lại và bảo tôi hãy nhìn thật kỹ", chị nói.

Nhận ra thông điệp đặc biệt, chị Candice òa khóc vì ngạc nhiên dù đã biết anh Tim luôn là người vô cùng lãng mạn. Khi hai người kết hôn vào năm ngoái, anh Tim đã hát một bài do mình tự sáng tác tặng vợ.

Vương Linh