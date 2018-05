Mất điểm trong mắt vợ vì những thói quen xấu / 8 thói quen xấu chị em nên bỏ

1. “Chiến tranh” không công bằng

Theo tiến sĩ Bob Navarra, chuyên gia tư vấn hôn nhân và gia đình (Mỹ) thì những cặp vợ chồng hạnh phúc không có nghĩa là giữa họ ít xảy ra “chiến tranh”, song họ “chiến tranh” bằng cách “thể hiện cảm xúc của chính bản thân và không quy kết tội lỗi cho bạn đời”.

Theo các nghiên cứu thì những người vợ thường chủ động mang vấn đề ra “mổ xẻ” trong khi các ông chồng thường có xu hướng “rút lui” mỗi khi thấy có dấu hiệu của tranh luận. Và khi mọi việc cứ diễn ra như thế, phụ nữ thường bắt đầu hội thoại với những nhận xét tiêu cực và điều này lại càng làm mọi việc tồi tệ hơn. Theo tiến sĩ Navarra thì trong những tình huống này, thay vì sử dụng những nhận xét mang tính “tấn công”, ví dụ như: “Anh thật là bất cẩn”, “Tại anh mà bị muộn”… có thể dẫn đến tâm lý phòng thủ ở các ông chồng thì chị em nên sử dụng những cách diễn tả mềm mỏng hơn bắt đầu bằng “Em”, ví dụ như: “Em thấy bực mình khi việc này xảy ra”, “Điều em muốn là…”.

Ảnh: sfgate.com.

2. Đối xử với chồng như trẻ con

“Việc người vợ hay lên giọng kẻ cả với chồng chính là nguyên nhân gây ra sự bực bội và giận dữ của các đức ông chồng”, bà Mary Kelleher, chuyên gia tư vấn hôn nhân và gia đình (Mỹ) chia sẻ. Điều này sẽ khiến nam giới cảm thấy bản thân bị “lép vế”.

Chính vì thế, theo tiến sĩ Vagdevi Meunier, chuyên gia tư vấn hôn nhân và gia đình (Mỹ) thì các bà vợ hãy tránh đe dọa đến sự độc lập của chồng, ví dụ như gây áp lực để anh ấy phải thăng tiến và mang nhiều tiền hơn về nhà. “Không ai muốn cảm thấy bị bạn đời 'quản lý'", Meunier chia sẻ.

3. Vạch áo cho người xem lưng

Việc bạn phàn nàn với bạn bè và người thân về chuyện của vợ chồng bạn – điều mà bạn nghĩ là vô hại – thì thực tế lại có thể phá vỡ lòng tin của chồng. “Đàn ông có thể cảm thấy bẽ mặt và tổn thương”, bà Norene Gonsiewski, nhân viên xã hội lâm sàng tại Mỹ chia sẻ. Nếu bạn thấy thực sự cần phải “xả” với ai đó thì tốt hơn hết hãy tìm đến bác sĩ tư vấn đề mọi chuyện được giữ kín.

4. Không đánh giá cao những việc làm của chồng

“Nam giới không bao giờ đòi hỏi điều này, nhưng sự khen ngợi thường xuyên là điều rất quan trọng đối với họ”, bà Gonsiewski chia sẻ. “Họ cần biết rằng vợ họ tự hào về họ”.

Theo bác sĩ Scott Haltzman (Mỹ) thì nam giới thiên về hành động hơn phụ nữ. Điều đó có nghĩa là họ thể hiện tình cảm của mình theo nhiều cách khác nhau. “Anh ấy có thể rửa bát và đó chính là một cách thể hiện sự quan tâm đến bạn. Vì thế, hãy lưu ý đến những gì anh ấy làm và cho anh ấy biết rằng bạn hiểu và ghi nhận điều đó.

5. Phạt bằng cách “cấm vận”

Theo bà Marla Taviano, tác giả cuốn Is that all he thinks about? (Đó có phải là tất cả những gì anh ấy nghĩ?) thì phụ nữ nói chung thường cần có sự thân mật và gần gũi về mặt cảm xúc để có thể “yêu” nhưng nam giới thì lại thể hiện sự thân mật và gần gũi về mặt cảm xúc qua “yêu”. Khi một người vợ từ chối ân ái với chồng, thì trong suy nghĩ của mình, người chồng sẽ cho rằng “cô ấy từ chối mình”, bà Taviano chia sẻ.

Sử dụng sex như một lá bài để mặc cả và đòi hỏi những gì bạn muốn không phải là một cách đàm phán; nó là sự “tống tiền cảm xúc” và nó khiến anh ấy dần xa cách bạn. “Cấm vận” có thể khiến anh ấy cảm thấy tình yêu của bạn dành cho anh ấy không còn nồng nàn nữa, và do đó, tình yêu của anh ấy dành cho bạn cũng sẽ giảm dần”, bác sĩ Haltzman chia sẻ.

6. Cố gắng thay đổi chồng

“Bất cứ ai cũng có thể thay đổi, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn cố gắng thay đổi chính bản thân mình thay vì thay đổi hành vi của bạn đời”, bà Anna Ziff, tác giả cuốn Marrying Well (Hôn nhân hạnh phúc) chia sẻ. Và thực sự thì nhiều phụ nữ coi hôn nhân như là điểm bắt đầu để “thay đổi chồng”.

Điều này không phải hoàn toàn không tốt. Một số nghiên cứu đã cho thấy đàn ông có gia đình thường ăn uống lành mạnh hơn và ít có vấn đề liên quan đến ma túy và rượu bia hơn so những chàng trai độc thân. Tuy nhiên, chị em cần tránh tạo ra một mối quan hệ mà ở đó chồng mình không thể là chính mình.

“Khi một người đàn ông cảm thấy ngôi nhà của mình không phải là một 'lâu đài', và anh ấy không thể làm gì mình muốn thì anh ấy sẽ có cảm giác như bị nhốt trong một cái hộp và luôn phải cư xử thật đạo mạo và đúng mực”, bác sĩ Meunier chia sẻ. Đôi khi, sẽ là khôn ngoan hơn nếu bạn bỏ qua những điều nhỏ nhặt.

7. Cho chồng “ra rìa” trong những quyết định quan trọng

Theo các nghiên cứu thì tiền bạc là một trong những nguyên nhân gây tranh cãi lớn nhất giữa các cặp vợ chồng, kể cả những người có kinh tế khá. Theo bác sĩ Meunier thì tiền, theo rất nhiều cách, giúp cân bằng quyền lực và sự cân bằng quyền lực là điều quan trọng nhất cho một mối quan hệ hài hòa. Dù bạn đang xem xét đến việc mua một chiếc máy rửa bát hay đi nghỉ mát thì cũng đều cần có “tiếng nói” của bạn đời. Và tương tự như thế là những quyết định liên quan đến thời gian của bạn và chàng, ví dụ như mời bạn bè ăn tối hay đăng ký học cho con.

Mặc dù bạn có thể nói xin lỗi để sửa sai sau khi đã gạt anh ấy ra nhưng hãy nhớ rằng việc đưa ra những quyết định đơn phương sẽ tạo ra khoảng cách giữa bạn và chồng.

8. Không để anh ấy được làm người cha như anh ấy muốn

Phương pháp dạy dỗ con cái của các bà mẹ thường khác các ông bố, nhưng điều đó không có nghĩa là tốt hơn. Một số nghiên cứu đã cho thấy các phương pháp dạy con phổ biến ở những ông bố cũng giúp mang lại lợi ích đáng kể cho sự phát triển của trẻ. “Nam giới thường trách móc khi con cái thiếu bản lĩnh và sự độc lập – hai phẩm chất mà đàn ông rất coi trọng”, bà Gonsiewski cho biết.

“Khi một người phụ nữ không tin tưởng cách dạy con của chồng, cô ấy gửi tới chồng thông điệp rằng anh ấy sai và chỉ có cô ấy là đúng”. Tuy nhiên, bác sĩ Haltzman thì khuyến khích chị em nên “ủng hộ chồng để anh ấy có thể đóng góp tích cực vào cuộc sống của con bạn”.

9. Ghen tuông khi chồng nhìn người phụ nữ khác

Theo bác sĩ Meunier thì đàn ông là những “sinh vật thích nhìn”; và không có gì đáng ngạc nhiên khi một một người đàn ông hoàn toàn bình thường về giới tính sẽ chú ý đến một người phụ nữ đẹp. “Những người phụ nữ hiểu được điều này và không tức giận trước điều này sẽ có thể giảm thiểu những cuộc tranh cãi và ghen tuông vô ích”.

Khi người vợ phản ứng thái quá trong một tình huống nào đó thì các đức ông chồng thường có xu hướng phòng thủ và cuối cùng là phẫn uất. Trong những tình huống này, theo lời khuyên của bác sĩ Meunier, thì chị em hãy “thư giãn”. Những khi không có gì 'nguy hiểm' mà bạn lại phản ứng bằng những nhận xét hoặc hành vi tò mò và tọc mạch thì chỉ cho thấy sự thiếu tin tưởng ở bạn mà thôi.

10. Muốn anh ấy thứ lỗi ngay sau khi bạn xin lỗi

Các nghiên cứu đã cho thấy việc chúng ta tha thứ và mong bạn đời tha thứ (khi phạm sai lầm) là điều vô cùng quan trọng và sẽ làm tăng sự hài lòng và tuổi thọ của hôn nhân. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những lời nói sáo rỗng. Theo bác sĩ Navarra thì mặc dù việc xin lỗi sẽ giúp quản lý xung đột, nhưng nếu chỉ nói một câu đơn giản “Em/anh xin lỗi” thì thường không đủ.

Để có thể thực sự nhận được sự tha thứ của chồng, người vợ cần phải cho chồng thấy rằng mình hiểu được vì sao chồng lại tức giận. Bác sĩ Haltzman khuyến khích chị em nên nói cụ thể khi xin lỗi, nhận trách nhiệm về việc mình đã làm và thừa nhận rằng những gì bạn làm là không đúng và cuối cùng hỏi xem bạn có thể làm gì để chuộc lại sai lầm của mình. “Nếu bạn làm đủ những bước trên thì chắc chắn phần lớn các đức ông chồng sẽ nói “quên nó đi”, bác sĩ Haltzman chia sẻ.

Thanh Mai (theo womansday)