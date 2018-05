4 bí quyết để trở thành cha mẹ hạnh phúc / 6 điều nên làm trước khi đi ngủ

Có con đồng nghĩa với bận rộn và không còn thời gian cho riêng mình. Thực tế, nếu biết sắp xếp mọi việc khoa học và tạo cho mình những thói quen tích cực, bạn sẽ vẫn nhàn tản và hạnh phúc. Dưới đây là những bí quyết từ Parents:

Đề nghị sự giúp đỡ

Người mẹ hạnh phúc không e ngại khi đề nghị bạn bè hay người thân giúp đỡ. Trong khi các bà mẹ đau khổ bỏ lỡ những cuối tuần dã ngoại và các bộ phim tối với chồng vì không thể tìm được người trông trẻ hay một người thân sẵn sàng giúp đỡ, thì người mẹ hạnh phúc chỉ cần nói "làm ơn giúp...".

Ra khỏi nhà

Hôm nay bạn đã ra khỏi nhà chưa? Không khí trong lành, ánh nắng mặt trời và thiên nhiên được cho là chất hỗ trợ tâm trạng quan trọng đối với phụ nữ. Các bà mẹ có thể nhận được "liều thuốc bổ" này khi đẩy con dạo chơi hay đi bộ. Bạn thử nhìn xung quanh sân vui chơi xem ai là người hạnh phúc. Hãy đến trò chuyện với họ ngay.

Ảnh minh họa: Relatinonalmentalhealth.wordpress.com.

Lên kế hoạch cho những niềm vui lớn

Nghiên cứu cho thấy, các bà mẹ hạnh phúc làm việc cật lực để có thời gian và tiền bạc cho kỳ nghỉ. Bỏ qua chiếc đồng hồ báo thức, bài tập ở nhà, các hạn hoàn thành công việc... để đến với ánh nắng mặt trời, lâu đài cát, những trò chơi vui, đó là thời gian bạn tận hưởng cuộc sống của chính mình, ở bên người thân và tái tạo năng lượng.

Dành điều ngọt ngào cho "nửa kia"

Bạn gọi chồng là "anh yêu" và chàng gọi bạn là "em yêu", nhưng hai người đã dành cho nhau đủ những ngọt ngào, âu yếm? Người mẹ hạnh phúc cũng bận rộn nhưng không bao giờ quên những cử chỉ yêu thương dành cho bạn đời. Đôi khi điều đó chỉ đơn giản là nở một nụ cười thật tươi. Chắc chắn, chồng bạn cũng sẽ hạnh phúc vì điều đó, và muốn mang đến cho bạn thêm nhiều niềm vui.

Ăn, ngủ và vui vẻ

Bị mất ngủ có thể là "huy hiệu danh dự" cho những người có con nhỏ nhưng càng sớm tìm ra cách để lấy lại 8 giờ ngon giấc bạn càng nhanh tìm được niềm vui cho mình. Buổi sáng, bạn xứng đáng thưởng thức một bát bột yến mạch và quả chuối thay vì 3 tách cà phê và thức ăn thừa của con. Hãy ăn và ngủ điều độ, bạn sẽ thấy sự khác biệt trong cuộc sống của mình.

Duy trì cơ thể khỏe khoắn

Thói quen chính của một bà mẹ hạnh phúc là tập thể dục. Tập thể dục thường xuyên làm họ cảm thấy hưng phấn, sảng khoái. Không những thế, cách rèn luyện sức khỏe này giúp các bà mẹ cảm thấy mình cũng nuông chiều bản thân, và làm điều gì đó vì chính mình.

Một không phải là số cô đơn nhất

Thi thoảng hãy để con lại với người khác, dù đơn giản chỉ là đi dạo cùng mấy cô bạn thân hay nhẩn nha tắm với tờ tạp chí bên cạnh. Hãy cho phép mình tách con một chút, và đừng cảm thấy áy náy gì hết.

Tử tế với hàng xóm

Bạn từng nghĩ hàng xóm chỉ cần xã giao vài ba câu là được. Những người mẹ hạnh phúc nhất lại thường xuyên đối xử tử tế với hàng xóm. Họ cho đó là một thói quen của mình, bất kể là nướng một món bánh cho gia đình có thành viên mới hay đề nghị dìu người già về nhà. Hãy nhớ, sự giúp đỡ của bạn với người khác là một khoản gửi trong ngân hàng nghiệp đời của chính bạn.

Yêu những gì đang có

Những bà mẹ hạnh phúc không so sánh và cạnh tranh. Họ không bắt mình phải là người thông minh nhất, con cái mình không cần đáng yêu nhất, chiếc xe của mình là mới nhất so với bạn bè, ngôi nhà mình ở thì to rộng nhất... Con quái vật của lòng tham và sự đố kỵ đã lấy mất niềm hạnh phúc của nhiều bà mẹ. Sự hài lòng lớn hơn sự giàu có, vì thế hãy yêu những gì mình có.

Chơi với các cô bạn gái

Những bà mẹ hạnh phúc gần gũi với những người bạn - các bà mẹ khác. Một bà mẹ cho biết, từ những vấn đề nhỏ xíu tới khủng hoảng nghiêm trọng chết người, họ sẽ biết làm thế nào nếu không có cô bạn thân luôn bên cạnh. Qua tháng năm, những người bạn này sẽ luôn kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện của bạn, từ chủ đề cực kỳ quan trọng đến cả những việc nhỏ nhặt hàng ngày.

Chuẩn bị cho niềm vui nho nhỏ

Những người mẹ hạnh phúc thỉnh thoảng mua hoa cho chính mình, hẹn hò chồng ăn trưa, đi massage mặt hay tân trang lại chiếc xe... Chính những niềm vui nho nhỏ đó khiến cuộc sống của bạn thêm sinh động và mới mẻ.

Dành thời gian cho từng con

Thi thoảng, hãy tách riêng từng con và tận hưởng thời gian vui vẻ với mỗi bé. Không ngắt quãng, không tranh cãi, không tung hứng, chỉ đơng giản là dành cho con sự yêu thương, niềm vui. Bạn sẽ thấy mối quan hệ giữa mình và các con đặc biệt thế nào.

Nhìn về phía trước

Khi hạnh phúc của bạn bị đe dọa biến mất, hãy nhắc nhở mình rằng "Mọi điều rồi sẽ qua". Cách này giúp bạn có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn khi hiểu rằng nó không tồn tãi mãi mãi, đồng thời nhắc mình về những điều tốt đẹp có thể đang chờ đón.

Tha thứ và quên

Tất cả chúng ta đều muốn sống theo lý tưởng nuôi dạy con cái của mình và luôn làm mọi việc thật đúng đắn. Nhưng thực tế, có những lúc chúng ta nóng nảy, mất bình tĩnh, cư xử không phù hợp, để rồi sau đó lại tự trách móc bản thân hay hối lỗi và "hối lộ" con bằng bánh kẹo... Thực tế, thời gian bạn dành để nghiền ngẫm và trừng phạt mình vì có khi còn nhiều hơn để bạn làm điều gì đó tốt hơn cho con. Những người mẹ hạnh phúc biết rằng ngay cả những người tốt nhất cũng có những ngày tồi tệ như ở địa ngục. Họ để những ngày đó qua đi, làm những điều khác tốt hơn, tận hưởng niềm vui và chuẩn bị kế hoạch cho kỳ nghỉ mới.

Cười to

Trẻ con thích nhìn thấy nụ cười của mẹ và nghiên cứu cho thấy nụ cười bắt đầu bằng cái nheo mắt của bạn, rồi xuất hiện nơi khóe miệng, bật lên thành tiếng to có thể khiến não bộ sản xuất ra chất serotonin giúp con người cảm thấy hạnh phúc. Ít nhất nó sẽ làm bạn trông thực sự buồn cười, điều này sẽ khiến con nhoẻn miệng. Cười hết mình với các con là một trong những bí mật hay nhất của tất cả các bà mẹ hạnh phúc.

Những cái ôm

Hãy có thói quen ôm con mỗi ngày. Những bà mẹ hạnh phúc ôm con mỗi khi có thể. Thực tế, khi lớn lên, các con sẽ xa dần vòng tay ôm của bạn, và đến lúc bọn trẻ có thể lấy bằng lái xe, chúng sẽ ngại ngùng, né tránh hơn là thích thú khi bạn ôm. Vì thế, hãy ôm con khi có thể, lúc con vẫn luôn khao khát điều đó.

Vương Linh