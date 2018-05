Cẩn thận khi sử dụng các sản phẩm chế biến sẵn từ thịt được tạo màu đỏ như xúc xích, lạp xưởng... Ảnh: Sài Gòn Tiếp Thị.

- Giò chả: thường được làm từ thịt heo xay, ướp gia vị rồi hấp (chả lụa, chả bò) hoặc chiên (chả quế). Để giò chả được dai thì không ít người đã sử dụng hàn the. Hóa chất này khi vào cơ thể sẽ rất khó đào thải mà tích tụ trong gan, ảnh hưởng đến chức năng gan, thận, gây biếng ăn và suy nhược cơ thể.

- Jambon: được làm từ thịt nạc heo kết hợp với da heo theo một tỷ lệ nhất định để tạo sự kết dính và có độ dai ngon miệng. Để thịt có màu đỏ hồng và bảo quản tốt trong một thời gian lâu, người ta thường cho muối diêm. Jambon có nhiều da heo tạo vị dai, béo ngon miệng nhưng lại chứa nhiều cholesterol và chất béo no (là các yếu tố nguy cơ đối với bệnh tim mạch) nên cần dùng jambon có mức độ.

- Giò thủ: là sự phối hợp của thịt heo và lỗ tai heo để tạo độ dai giòn và không cần sử dụng muối diêm. Cũng như Jambon, giò thủ chứa nhiều cholesterol và chất béo no nên sử dụng nhiều không tốt cho sức khỏe.

- Xúc xích: được làm bằng thịt heo, bò (có cả mỡ) ướp với gia vị, trong đó có muối diêm để thịt được đỏ.

- Lạp xưởng: có thành phần chủ yếu là thịt heo và mỡ heo (1kg thịt có đến 600g mỡ) được ướp muối diêm để thịt có màu đỏ tươi.

Muối diêm là một loại muối nitrat, nitrit, trong điều kiện nhiệt độ cao sẽ kết hợp với các gốc amin có trong thịt tạo nên hợp chất nitrosamin, là chất có khả năng gây ung thư. Nhiệt độ cao do chiên, nướng thì chất này sẽ được tạo ra nhiều hơn so với xào nấu.

Thông thường, jambon được dùng nguội (không qua chế biến) nhưng lạp xưởng thường được chế biến bằng cách chiên, hấp và xúc xích thường được nướng, hấp, chiên, xào trước khi sử dụng. Vì thế, khả năng tạo chất nitrosamin ở xúc xích sẽ cao hơn so với jambon.

Ngoài ra, những thực phẩm trên thường được ăn kèm với món dưa muối. Bữa ăn có kèm các loại dưa này sẽ giúp tiêu hoá và hấp thu tốt các chất dinh dưỡng có trong bữa ăn. Tuy nhiên, các loại dưa này thường chứa khá nhiều muối nên có khả năng gây tăng huyết áp.

Vì thế, để bảo đảm sức khoẻ cho gia đình trong ngày Tết, bạn cần cần lưu ý sử dụng giò chả có mức độ. Cần thận trọng khi sử dụng các sản phẩm chế biến sẵn từ thịt được tạo màu đỏ (jambon, xúc xích, lạp xưởng, thịt xông khói, vịt lạp…).

Nên chọn loại không cần qua chế biến nhiệt (như jambon). Trường hợp sử dụng loại phải qua chế biến nhiệt (như xúc xích, lạp xưởng) thì chọn cách hấp hơn là chiên, nướng hay xông khói.

Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý người có bệnh mãn tính như: béo phì, bệnh tim mạch, cholesterol máu cao nên hạn chế sử dụng jambon, xúc xích, lạp xưởng do nhiều chất béo no và cholesterol. Người cao tuổi, tăng huyết áp, bệnh lý về thận nên hạn chế dùng các loại rau cải muối chua do chứa nhiều muối. Phụ nữ mang thai và trẻ em không nên sử dụng nhiều thực phẩm chế biến sẵn và thực phẩm có nhiều muối.

