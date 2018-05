Khủng hoảng trước ngày cưới / Có nên lấy chồng thua lương, kém học vấn

Em năm nay 25 tuổi, mọi việc trong nhà em đều có thể làm được từ nấu ăn đến sửa điện, nhưng em rất lười và chỉ làm khi được bố mẹ nhắc nhở nhiều lần. Em chỉ nấu ăn khi bố mẹ ở nhà, còn khi bố mẹ đi công tác em ngủ luôn. Vì vậy mẹ em sắm 2 con mèo để khi mẹ không có nhà thì em vẫn phải nấu cơm cho chúng ăn tiện thể em ăn luôn.

Chính vì lười nên em cũng chẳng có ý định lấy chồng. Em nghĩ bản thân không lo được cho mình làm sao lo cho chồng và giải quyết các mối quan hệ nhà chồng. Mỗi lần giỗ tết về nhà ông bà, các bác các cô suốt ngày giục lấy chồng. Sự thật em rất mệt mỏi, nhiều khi em nghĩ hay lấy chồng rồi bỏ. Xin mọi người giúp em làm thế nào để toại nguyện ước mơ không chồng cũng như không bị họ hàng nói là bất hiếu. (Ngọc).

Ảnh minh họa: News.

Trả lời:

Chào em,

Trước hết, tôi cảm thông với tâm trạng của em trước áp lực của gia đình và họ hàng mong muốn em lấy chồng như bao phụ nữ khác. Tuy vậy, trong trường hợp này, tôi muốn cùng em xem xét lại một số vấn đề liên quan đến cá nhân của em:

Về mặt nhận thức, em biết mình có khả năng, như trong thư em nói rằng có thể làm được mọi việc trong nhà. Vậy em cần nhìn nhận lại thói quen lười biếng của em được hình thành từ đâu? Do hoàn cảnh gia đình, em là con một trong nhà, bố mẹ có nuông chiều em quá không? Do môi trường sống xung quanh em? Hay do sở thích của em, em là cô gái hiện đại thích sống tự do, muốn làm mọi việc theo ý thích của mình, không ràng buộc, “thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ”?

Em mến, bây giờ em còn ở trong gia đình với bố mẹ, với tâm lý và thói quen như vậy nên phần nào em lo ngại và ảnh hưởng quan điểm về hôn nhân. Nhưng tôi nghĩ rằng, khi bước vào đời sống gia đình, gần gũi người chồng mình yêu thương và yêu thương mình, tôi tin rằng em có thể làm được nhiều điều như bao người phụ nữ khác. Em sẽ tự tin để quán xuyến công việc gia đình và giải quyết các mối quan hệ nhà chồng. Hơn nữa em sẽ mong muốn làm nhiều điều cho người chồng mình yêu và cho tổ ấm của mình.

Vấn đề bây giờ là em cần khắc phục thói quen lười biếng vì đó chỉ là thói quen tâm lý. Em cần thay đổi để trở thành người trưởng thành hơn và để có thể sống tích cực, đem lại nhiều hiệu quả cho chính mình và người khác. Như vậy em mới thực sự sống hạnh phúc.

Để khắc phục thói quen này và hình thành sự siêng năng, năng động trong mọi việc, em cũng cần có mục tiêu cụ thể, kế hoạch hợp lý để thực hiện và đạt được mục tiêu này. Em hãy thử bắt đầu làm vài việc trong gia đình mà em thích, quan tâm giúp ích cho bản thân và bố mẹ, những điều đem lại hứng thú cho em. Qua những việc đó em sẽ thấy bản thân mình có một cuộc sống phong phú, giá trị hơn. Em nên tìm đọc những cuốn sách đem lại sự khích lệ cho bản thân như “7 thói quen của người thành đạt”… Ngoài ra, em cũng cần tìm sự động viên của gia đình và bạn bè.

Còn chuyện áp lực từ gia đình và họ hàng trong thời điểm này em cứ xem như lòng tốt và sự quan tâm của họ. Hãy ghi nhận ý kiến nhưng không đặt nặng vấn đề đó và đừng suy nghĩ đến nhiều tránh nhiệm khiến mình mệt mỏi.

Em có sự chọn lựa của riêng mình là lập gia đình hay sống độc thân. Tuy nhiên không ai có thể khẳng định trước chuyện gì có thể xảy ra trong tương lai. Biết đâu bỗng nhiên một ngày đẹp trời, em gặp được người dễ thương dễ mến đem lòng yêu em và em yêu họ thì em sẽ có một cách nhìn khác hơn về hôn nhân.

Chúc em luôn vui và sống hiệu quả từng ngày.

Thạc sĩ Tâm lý Hồ Lê Minh Đức

Tổng đài tư vấn 1900 6233, Viện Tâm lý và Giáo dục Pháp luật