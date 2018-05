Cô gái lên xe với người bằng tuổi ông mình sau vài câu hỏi han

Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân là cặp tình nhân gây nhiều bàn tán ở Đài Loan từ năm 2013. Nhạc sĩ 58 tuổi họ Lý vốn là bạn thân của bố Lâm Tĩnh Ân. Ban đầu, ông bố giới thiệu con gái với người bạn thân với chủ ý nhờ vị nhạc sĩ khuyên giải cô con gái 17 tuổi có vẻ nổi loạn của mình. Không ngờ, mối quan hệ thầy - trò lại chớm nở thành tình yêu. Khi phát hiện ra điều này, ông bố quyết liệt ngăn cản. Ông đã kiện Lý Khôn Thành về tội dụ dỗ trẻ vị thành niên với hy vọng con gái sẽ nghĩ lại nhưng không thành.

Cặp uyên ương "ông - cháu" Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân. Ảnh: Facebook.

Nói trên tờ The New Paper, ông Lý Khôn Thành bày tỏ: "Chúng tôi chẳng cần giải thích vì sao chúng tôi muốn ở bên nhau. Tôi không hiểu tại sao người ta lại thấy hoài nghi khi một cô gái trẻ trung ngọt ngào yêu say đắm một người đàn ông lớn tuổi. Dù sao đi nữa, 58 tuổi đâu đã gọi là già?".

Nhớ lại sự tâm đầu ý hợp ngay hồi mới gặp gỡ, ông cho biết, hai người đã trò chuyện khá lâu khi ông đang hồi phục chấn thương sau một vụ tai nạn năm 2012. "Cô ấy đến thăm tôi và trước khi về thì hỏi tôi sẽ làm gì tối nay. Tôi trả lời rằng đang thích đi xem phim và cô ấy nói rất muốn đi cùng tôi. Chúng tôi bắt đầu bằng tình bạn nhưng tôi thấy mình đã yêu cô ấy ngay từ lúc đó".

Trang Asian Pop News đưa cặp uyên ương dự định tổ chức đám cưới trong tháng 11 khi cô dâu tròn 20 tuổi và hưởng tuần trăng mật tại Nhật Bản. Nhạc sĩ này mong có một cô con gái vì ông đã có con trai từ cuộc hôn nhân trước. Bố của Tĩnh Ân nhiều khả năng không được mời tham dự đám cưới.

Vương Linh