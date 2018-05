SMAS 2.0 do Trung tâm phần mềm Viettel phát triển. Sử dụng mô hình điện toán đám mây nên nó cho phép người dùng quản lý tập trung dữ liệu và xử lý linh hoạt theo từng cấp liên kết. Hệ thống này được đảm bảo về an ninh và an toàn đữ liệu ngay cả khi có những sự cố xảy ra. Cơ sở dữ liệu được bảo vệ qua nhiều lớp nên đảm bảo an toàn, chống được các truy cập trái phép. Phần mềm này quản lý hồ sơ, thi cử, phân công chuyên môn giáo viên, quản trị hồ sơ học viên, quản lý sổ điểm, xếp loại học sinh, tổ chức các kỳ thi. Ngoài ra phần mềm còn tích hợp chức năng giúp phụ huynh giám sát quá trình học tập và rèn luyện của con em.