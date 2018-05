Trưa 13/1, hàng xóm phát hiện vợ chồng anh Tăng, chị Hồng bị hôn mê sâu trong phòng ngủ đóng kín cửa, có bếp than củi dùng để sưởi ấm nên chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện cấp cứu. Do cả hai đều trong tình trạng hôn mê sâu nên đã được chuyển ngay đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Đến 8 giờ tối cùng ngày thì anh Tăng tử vong vì ngộ độc khí CO.

Bác sĩ Châu Khắc Toàn, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, đến sáng 14/1, chị đã hồi tỉnh.

Theo bác sĩ Lê Phải, trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viên Đa khoa tỉnh, CO là khí độc thải ra do sự đốt cháy không hoàn toàn, không màu, không mùi vị nên rất khó nhận biết, khi ngộ độc sẽ ảnh hưởng đến não, rối loạn nhịp tim, trụy mạch...

Tính từ đầu mùa lạnh 2010 đến nay, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã tiếp nhận cấp cứu 8 ca ngộ độc khí CO do dùng than để sưởi ấm, trong đó anh Tăng là người duy nhất tử vong do ngộ độc nặng nhưng không được phát hiện kịp thời.

Cũng trong những ngày qua, tại Nghệ An liên tiếp có các ca hôn mê, thậm chí là tử vong do ngộ độc khí CO khi đốt than tổ ong hoặc than củi để sưởi ấm trong phòng kín.

Thiên Lý