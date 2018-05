Nghiên cứu đã tìm thấy rằng những cơn đau cảm xúc dữ dội, như cảm giác khi bị thất tình, có thể kích hoạt các phản ứng của não tương tự như khi họ gặp phải cơn đau thể chất. Theo Xinhua, nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences. Nhóm tác giả đã theo dõi 40 tình nguyện viên, những người đã trải qua những cuộc tình đổ vỡ trong 6 tháng qua, phân tích não của họ trong hai tình huống "đau đớn". Tình huống thứ nhất, là khi họ nghĩ về việc mất người cũ, và tình huống thứ hai là khi cầm một cốc cà phê nóng bỏng. Kết quả là, cả hai tình huống đều gây ra đáp ứng trên một vùng não. "Điều này cho chúng ta thấy đôi khi việc thất tình gây ra mức độ nghiêm trọng như thế nào", tác giả nghiên cứu Edward E. Smith, giám đốc trung tâm khoa học nhận thức thần kinh tại Đại học Columbia cho biết. "Mục tiêu của chúng tôi là tìm ra cách điều trị thích hợp để làm giảm những cơn đau thất tình", Smith nói. T. An