Genivida hiện được bào chế thành viên nén bao phim trong sản phẩm Sorento Rimeno - Cung cấp dưỡng chất làm chậm quá trình tiền mãn kinh, giảm các triệu chứng bốc hỏa, lo âu, căng thẳng do rối loạn nội tiết tố nữ. Sản phẩm dễ sử dụng và thuận tiện cho mọi người. Đặt mua sản phẩm online tại đây Giấy phép quảng cáo số 01639/2017/ATTP-XNQC do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.