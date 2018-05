Trong suốt một tháng, ngoài việc tuyên truyền Luật An toàn thực phẩm, kiến thức trong việc sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn, các cơ quan phụ trách quản lý thực phẩm sẽ kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (người đứng giữa) thăm nhà máy NutiFood nhân phát động tháng an toàn thực phẩm 2011. Ảnh: Thiên Chương

Tại lễ phát động tổ chức tại Bình Dương sáng 9/4, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, vệ sinh an toàn thực phẩm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, sự phát triển giống nòi mà còn tác động đến quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa, thương mại, du lịch, an ninh an toàn xã hội và uy tín quốc gia.

“Việc đảm bảo chất lượng VSATTP sẽ giúp tăng cường nguồn lực con người, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mở rộng quan hệ quốc tế”, Phó thủ tướng nói.

Mở đầu tháng hành động, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã cùng đoàn công tác Chính phủ đến thăm nhà máy công ty NutiFood tại khu công nghiệp Mỹ Phước. Đây là doanh nghiệp Việt Nam điển hình được ngành y tế đánh giá cao về quy trình, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo thống kê của Bộ Y tế, trung bình mỗi năm cả nước có hơn 5.000 người phải nhập viện liên quan đến ngộ độc thực phẩm, hơn 50 trường hợp tử vong. Riêng năm 2010, trong 368.000 cơ sở sản xuất thực phẩm được thanh tra thì có gần 150.000 cơ sở vi phạm.

