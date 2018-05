Trong cuốn sách đầu tay mới xuất bản mang tên "We can do" (tạm dịch là "chúng ta có thể làm được") dày 100 trang, Moshe Kai Cavalin chia sẻ với các bạn trẻ phương pháp làm thế nào đạt được những thành công mà cậu đã kinh qua. Đơn giản đó là nhờ sự tập trung cao độ khi làm việc và tiếp cận mọi thứ với nỗ lực cao nhất. Thông qua cuốn sách, Cavalin muốn gửi đến mọi người thông điệp rằng thực sự không có thiên tài mà mọi thứ có được là nhờ lao động chăm chỉ.

"Bạn nên biết rằng bạn không cần thiết phải trở thành một thiên tài. Chỉ cần làm việc chăm chỉ thì bạn có thể đạt được bất kỳ điều gì mình mong muốn", Cavalin nói trên huffingtonpost.com.

"Thần đồng" 14 tuổi Moshe Kai Cavalin. Ảnh: huffingtonpost.com.

Thêm một điều mà Cavalin đề cập là nên cắt giảm thời gian xem truyền hình. Mặc dù là "fan cuồng" đối với phim của tài tử Thành Long nhưng Cavalin cho biết, cậu phải hạn định thời lượng xem tivi chỉ còn 4 giờ mỗi tuần. Song điều này không có nghĩa là Cavalin thiếu đi những hoạt động giải trí hay do bị cha mẹ ép học hành, mà chỉ đơn giản là em dành khoảng thời gian đó để tham gia những hoạt động giải trí ngoài trời.

Trong cuốn sách vừa xuất bản, Cavalin cho biết em đang học lặn ở biển và rất thích đá bóng cũng như võ thuật. Hồi còn nhỏ, cậu bé đã từng tham gia vào đội thể thao của trường và giành được nhiều chiến thắng danh tự về cho đoàn của mình.

Trên hết, thông điệp chính mà cuốn sách muốn nhắn gửi là mỗi khi làm gì cần phải tập trung toàn tâm toàn lực vào đó và không nên chểnh mảng. "Tôi có thể tiếp cận được những vì sao nhưng người khác thì có thể với được cả dải ngân hà", Cavalin viết.

Nói về quá trình viết sách, Cavalin kể, người đã tạo cảm hứng cho em chính một giáo sư ở Đại học Cộng đồng East Los Angeles. Lúc đầu cậu bé không thích môn học của thầy nhưng vì muốn đạt điểm A bằng mọi giá nên em đã áp dụng những phương pháp này với chính bản thân mình. Cuối cùng, sau sự thành công có được, cậu đã quyết định viết tất cả những gì đã góp nhặt lại thành một cuốn sách.

Phải mất 4 năm Cavalin mới viết xong tác phẩm trên, bởi mẹ của em là một người Trung Quốc nên muốn con xuất bản sách bằng tiếng Trung. Chính việc dịch từ tiếng Anh sang tiếng Trung đã ngốn mất khá nhiều thời gian của Cavalin.

Sau khi xuất bản, cuốn sách được bán khá chạy ở Đài Loan, Singapore, Malaysia và một số nhà sách của cộng đồng Châu Á ở miền Nam California. Riêng tại thị trường Mỹ, tác phẩm được xuất bản bằng sang tiếng Anh.

Sau khi lấy bằng cử nhân ngành toán học, "thần đồng" Cavalin dự định tiếp tục học lên cao để lấy bằng tiến sĩ. Song với cậu mọi thứ vẫn chỉ là dự tính bởi hiện tại Cavalin mới chỉ ở tuổi thiếu niên.

"Ai biết đâu được. Tương lai đang ở rất xa, bây giờ thì tôi chưa thể nhìn thấy được. Hiện tại tôi có một số kế hoạch cho vài năm tới", Cavalin cười mỉm khi nghĩ về những điều còn đang chờ đợi ở tương lai khi em trưởng thành.

Thụy Ân