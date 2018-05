Thai phụ Trung Quốc nín đẻ chờ ngày chính sách một con hết hiệu lực

Theo SCMP, thai phụ 42 tuổi và chồng đang trên chuyến tàu từ thành phố Bắc Kinh về quê ăn Tết ở Dư Diêu, Chiết Giang thì lên cơn đau đẻ.

Nhận được tin, lái tàu đã nhanh chóng dừng ở Thái An, tỉnh Sơn Đông để người nhà đưa thai phụ đến bệnh viện.

Các nhân viên tàu giúp người nhà đưa thai phụ đến bệnh viện sinh con. Ảnh: SCMP.

Bác sĩ cho hay tình trạng của thai phụ rất nguy hiểm do cô đã lớn tuổi, chỉ cần đến muộn chút nữa sẽ ảnh hưởng đến tính mạng em bé. Rất may sau đó bé trai chào đời an toàn.

Người chồng cho biết anh đã cố mua vé về quê sớm nhưng không được do lượng người mua quá đông. Hai vợ chồng đều ý thức được sự nguy hiểm khi đi tàu trong lúc vợ sắp kề ngày sinh nhưng vẫn "liều" về quê để sum họp với gia đình.

Mộc Miên (theo SCMP)