Tư vấn về "Chăm sóc mẹ và con tốt nhất trong thai kỳ" trên VnExpress.net sáng nay, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy khuyên tình trạng thai chết lưu chỉ bị một lần, nhưng vẫn có thể tái phát. Nếu lần thứ hai vẫn bị thai lưu, thì phải có những xét nghiệm chuyên sâu khảo sát về mặt di truyền học cho cả vợ chồng.

- Em đang mang bầu con so được hơn 8 tháng. Đi khám thì bác sĩ nói là thai khỏe mạnh. Nhưng đến giờ em vẫn bị ói vào buổi sáng. Buổi tối ngủ thường bị chuột rút, chân tay tê mỏi, xin hỏi những hiện tượng trên có ảnh hưởng gì không? Làm sao để biết mình sinh khó hay sinh dễ, sinh thường hay sinh mổ để chuẩn bị? (Phạm Cúc, 27 tuổi, Tan Thanh, Bà Rịa - Vũng Tàu)

- Chào bạn, tình trạng của bạn có thể là vẫn còn đang bị nghén. Đa số trường hợp nghén thường tự khỏi sau 3 tháng nhưng vẫn có một số trường hợp các bà mẹ vẫn còn bị nghén cho đến khi sinh. Tuy nhiên, để chống nôn vào buổi sáng, bạn nên có một bữa ăn nhẹ trước lúc đi ngủ và chuẩn bị sẵn thức ăn để sáng sớm vừa mới ngủ dậy thì bạn có thể ăn ngay. Tốt nhất là chuẩn bị sữa. Vì hiện tượng nôn vào buổi sáng thường do hạ đường huyết. Hiện tượng bị chuột rút là do bạn thiếu canxi và vitamin B1. Bạn nên bổ sung bằng cách ăn cua, tôm, cá biển, cơm, bánh mì, ngũ cốc, rau xanh, trái cây. Vấn đề sinh khó hay dễ thường được tiên lượng vào tháng cuối thai kỳ và khi chuyển dạ sinh. Tuy nhiên, có một số yếu tố nguy cơ sinh khó như là: em bé quá to, người mẹ thấp bé...

- Em 31 tuổi, đang mang thai bé thứ hai, hiện thai 22 tuần. Lúc thai 18 tuần, em bị sốt nhẹ và bị thủy đậu trong vòng 1 tuần. Em đi khám thai ở bệnh viện Từ Dũ bác sĩ bảo là sẽ không sao. Sau đó em đến bệnh viện nhiệt đới, bác sĩ em thuốc aciyclovir 800mg và acemol 325mg, thuốc bôi xanh Metyleen chữa thủy đậu. Xin hỏi bệnh và các thuốc đó có ảnh hưởng tới thai nhi? (Thanh Tâm, 31 tuổi, TP HCM)

- Bạn bị nhiễm thủy đậu lúc thai 18 tuần thường không ảnh hưởng đến dị tật dị dạng thai nhi vì lúc này bé đã hình thành toàn bộ các cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, aciyclovir thì thường không được uống khi mang thai.

Bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy tại tòa soạn VnExpress.net sáng 10/12 đang tư vấn trực tuyến về chăm sóc mẹ và bé trong thai kỳ. Ảnh: Thiên Chương

- Cháu 29 tuổi đang mang bầu lần thứ nhất, thai nhi vừa tròn 13 tuần tuổi. Xin hỏi vợ chồng cháu có nên kiêng hẳn chuyện sinh hoạt vợ chồng? Hoặc nếu có thể thì nên sinh hoạt thế nào là tốt nhất để không ảnh hưởng đến mẹ và bé? Cảm ơn bác sĩ rất nhiều! (Nguyễn Thị Ngân, 29 tuổi, Cẩm GIang, Hải Dương)

- Đối với một thai kỳ bình thường thì việc quan hệ vợ chồng không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Tuy nhiên nếu bạn có các dấu hiệu như: đau bụng, ra huyết thì không được quan hệ vợ chồng lúc đó. Vấn đề ở đây là bạn nên chọn lựa cách quan hệ tình dục nhẹ nhàng, tránh tựa lên vùng bụng và số lần quan hệ cũng nên giảm bớt so với khi chưa mang thai.

- Em có bầu đúng tháng chụp tử cung vòi trứng, và cũng siêu âm hơi nhiều lần (2 chiều). Vậy có ảnh hưởng gì đến em bé không? Hiện giờ em bé 26 tuần nhưng em hay bị ra khí hư vàng đặc, cổ tử cung lộ tuyến rộng và có polip. Em đã đặt 2 đợt Polygynax và rửa Lacticyd thường xuyên nhưng không đỡ. Em yêu cầu xét nghiệm dịch âm đạo nhưng bác sĩ nói không cần thiết. Vậy em nên điều trị tiếp như thế nào? Em cám ơn bác sĩ rất nhiều! (Huệ Phương, 27 tuổi, Long Biên, Hà Nội)

- Chụp X-quang trong 3 tháng đầu có ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, ảnh hưởng như thế nào còn phụ thuộc vào thời gian và số lượng tia X được hấp thụ khi chụp. Bạn nên đến các bệnh viện lớn có chương trình chẩn đoán tiền sản để khảo sát và theo dõi sự phát triển của bé. Phụ nữ có thai thường bị lộ tuyến cổ tử cung sẽ làm cho khí hư nhiều hơn. Bạn chú ý giữ vệ sinh vùng kín là được. Khi nào khí hư gây ngứa, khó chịu và có mùi hôi, lúc đó bạn nên xét nghiệm dịch âm đạo.

- Vợ chồng tôi đã cưới được gần 3 năm, cũng vì lý do sức khỏe của vợ không được tốt nên đến giờ này chúng tôi mới quyết định có con, vợ tôi đã mang thai được hơn hai tháng nhưng luôn bị mệt. Cô ấy vừa bị hen phế quản vừa bị viêm xoang, nên hay bị khó thở về đêm và hắc-xì nhiều vào buổi sáng, liên tục ngạt mũi phải thở bằng miệng. Không biết sức khỏe của người mẹ như vậy có ảnh hưởng gì đến thai nhi? Xin Bác Sĩ cho lời khuyên. (Quang Truong, 33 tuổi, Đà Nẵng)

- Vấn đề hen suyễn có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của mẹ và bé trong thai kỳ. Thông thường mẹ bị hen sẽ bị thiếu oxy, vì vậy bé cũng bị thiếu oxy mãn tính dẫn đến suy dinh dưỡng trong bào thai ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bé. Ở đây người mẹ có thể lên cơn hen ác tính bất kỳ lúc nào và nhất là khi chuyển dạ sinh, nên ngay từ bây giờ anh phải đưa vợ đến cơ sở y tế để được bác sĩ chăm sóc, tư vấn theo dõi cho đến khi sinh nở.

- Con gái tôi năm nay 30 tuổi, sau khi mất kinh hơn 1 tuần có dùng que thử, sau đó đi khám bác sĩ đã xác định là có thai. Theo hẹn đến tuần thứ 8 đi khám thai lại, bác sĩ nói không có tim thai và phải nạo bỏ. Vậy Bác sĩ cho biết nguyên nhân của việc không có tim thai thường là do đâu? Có ảnh hưởng đến việc đậu thai lần sau không? Có phải lưu ý gì khi chuẩn bị mang thai và chăm sóc thai ở những tháng đầu không? Cảm ơn Bác sĩ (Nguyễn Thị Mai, 60 tuổi, Trường Chinh, P. Tân Hưng Thuận, Q.12, TP HCM)

- Theo như tình trạng của bạn thì bạn đã bị thai lưu hoặc trứng trống. Bệnh lý này thường là do trứng thụ thai không tốt, có thể có những rối loạn nhiễm sắc thể... Thai lưu có thể chỉ bị một lần, nhưng vẫn có thể tái phát nếu nguyên nhân là bất đồng nhóm máu hoặc rối loạn nhiễm sắc thể từ bố mẹ. Vì vậy, bạn nên đến cơ sở y tế khám thai ngay khi vừa trễ kinh để bác sĩ tư vấn. Nếu lần thứ hai vẫn bị thai lưu, thì phải có những xét nghiệm chuyên sâu khảo sát về mặt di truyền học cho cả bạn và chồng bạn. Để lần có thai sau giảm được nguy cơ thai lưu, bạn nên giữ sức khoẻ trong 4-6 tháng, uống thêm acid folic cho đến khi có kế hoạch mang thai lại.

- Tôi đang mang thai 9 tuần, tuy nhiên trong thời gian mang thai bụng tôi rất yếu, ăn gì cũng dễ bị đau bụng tiêu chảy. Xin cho hỏi các cách để phòng tránh căn bệnh này, nên ăn uống thế nào cho hợp lý và nếu lỡ bị tiêu chảy khoảng 4 lần một ngày trở lên thì nên uống thuốc gì mà không có hại cho bé. (Phạm Cúc, 27 tuổi, Quận TB, TP HCM)

- Khi có thai sẽ có sự thay đổi về hệ tiêu hóa. Muốn đề phòng tiêu chảy, thai phụ cần nên tuân thủ nguyên tắc lựa chọn các thức ăn hợp vệ sinh và dễ tiêu hóa (không nên ăn thức ăn nhiều đường, mỡ, gia vị...). Khi bị tiêu chảy, bạn nên uống bù nước nhiều và cho thêm chút muối vào thức uống. Nếu tiêu chảy tự cầm sau 4 - 5 lần thì bạn không cần phải uống thuốc gì, còn nếu nhiều hơn bạn phải đến cơ sở y tế để được điều trị mà không nên tự động dùng bất cứ loại thuốc gì.

- Tôi có thai được khoảng 20-21 tuần. Được biết đây là thời giam khá quan trọng trong việc phát triển não của thai nhi. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi cần bổ sung chế độ dinh dưỡng như thế nào trong giai đoạn này để đảm bảo cho thai nhi phát triển tốt nhất. Bác sĩ có thể tư vấn giúp một vài thực đơn dinh dưỡng hằng ngày với ạ! Xin cảm ơn! (Tuyet, 27 tuổi, quận 7)

- Bạn rất chính xác khi cho rằng vào tuần lễ 20 là thời điểm não bé phát triển nhanh cho đến khi hoàn thiện. Chất dinh dưỡng trong giai đoạn này đóng vai trò rất quan trọng cho sự bảo vệ, hoàn thiện và nuôi dưỡng để phát triển trí não về sau của bé. Ngoài việc đa dạng hóa thức ăn, cung cấp đầy đủ các chất đạm, đường, béo, vitamin, rau xanh, muối khoáng, bạn nên uống thêm sữa.

Bác sĩ cho biết: "Sốt xuất huyết rất nguy hiểm cho cả mẹ và con trong thai kỳ". Ảnh: Thiên Chương

- Hiện tượng phù nề khi mang thai có nguy hiểm cho em bé không? Tôi đang mang thai tuần thứ 31, bị phù lần thứ 2 và kéo dài 8 ngày chưa thấy hết, đi khám nước tiểu bình thường, lượng đường trong máu bình thường thì có nguy hiểm gì không? (Hoàng Hường, 29 tuổi, Hà Nội)

- Khi mang thai, vấn đề phù nề thường do chèn ép, tử cung mang thai ngày càng to dần sẽ chèn ép lên hệ thống tĩnh mạch, bạch huyết, vùng chi và bụng gây nên. Tuy nhiên trong vài trường hợp, phù cũng là biểu hiện của một số bệnh lý như: tiền sản giật, thận hư, cao huyết áp... Ở đây nếu bạn thử nước tiểu và huyết áp bình thường thì không nên lo lắng lắm. Bạn nên nằm nghỉ, gác chân lên cao, hạn chế đứng, ngồi cũng như đi lại nhiều.

- Tôi mang thai được 32 tuần, đi xét nghiệm nước tiểu có lượng đường là 100. Bác sĩ khuyên nên giảm đường, ăn nhạt, uống nhiều nước. Vậy tôi có thể uống sữa bà bầu được không ạ? Có ăn mía được không ạ? (Nguyen Minh Duc, 28 tuổi, Tran Hung Dao, phuong Chi Lang, Lang Son)

- Bạn nên thử lại đường niệu, đường máu khi đói. Nếu bạn bị đường máu và đường niệu cao thì phải có chế độ điều trị đặc hiệu tiểu đường và thai kỳ. Còn nếu sau khi thử lại các kết quả trong giới hạn bình thường thì bạn không phải kiêng cữ gì, có thể uống sữa, nước mía bình thường. Tuy nhiên, khi mang thai, các bà mẹ nên hạn chế ăn ngọt nhiều vì dễ dẫn đến tiểu đường và thai kỳ.

- Tôi mới có thai lần đầu khoảng 2 tháng, tôi đang ốm nghén, lúc nào cũng mệt mỏi và không ăn được, chỉ ăn được rau và có uống ít sữa. Tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến thai trong bụng, nên mong Bác sĩ tư vấn giúp tôi, làm thế nào để giảm cảm giác mệt mỏi, buồn nôn và ăn uống để đảm bảo cho thai nhi khỏe mạnh? Tôi xin chân thành cám ơn (Kim Tuyền, 27 tuổi, Hải Phòng)

- Trong 3 tháng đầu, thai nhi chỉ cần một số năng lượng cơ bản để tạo nên hình thể và cơ quan của cơ thể cho nên không cần phải cung cấp nhiều chất dinh dưỡng. Để đảm bảo chế độ dinh dưỡng, bạn nên chia nhỏ bữa ăn thành nhiều lần, không nên ăn quá no, quá nhiều một loại thức ăn. Bên cạnh đó, uống sữa rất cần thiết để cung cấp năng lượng trong thời kỳ thai nghén. Bạn nên uống mỗi ngày 2 ly sữa và chia nhỏ uống làm nhiều lần.

- Em 31 tuổi, đang mang thai tuần thứ 20. Từ khi mang thai bé, em bị đau thắt lưng, nhiều lúc đau lan xuống mông và đùi. Xin hỏi bác sĩ nguyên nhân và cách điều trị. Mỗi ngày em uống 2 ly sữa 250 ml và 1 viên thuốc Pregnans 12 vitamin tổng hợp, như vậy có đủ dưỡng chất cho sự phát triển của bé không? Xin hỏi cách phòng ngừa và điều trị chứng chuột rút? Xin cảm ơn bác sĩ Thủy (Hoàng Vi, 31 tuổi, Gò Vấp, TP HCM)

- Hiện tượng của bạn có thể do giãn khớp lưng và khớp hông. Tuy nhiên, bạn cũng phải đề phòng bệnh lý đường tiết niệu như: viêm bàng quang, viêm thận, nhiễm trùng đường tiểu, sỏi bàng quang, sỏi niệu quản... Những bệnh lý này có thể gây sinh non, bé suy thai trong bụng mẹ. Vì vậy, bạn nên đến cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán chính xác bệnh lý của mình. Mỗi ngày em uống 2 ly sữa và 1 viên thuốc Pregnans là được nhưng nên bổ sung thêm một viên acid folic, một viên sắt và một viên canxi. Em nên ăn nhiều tôm cua, rau, trái cây, ngũ cốc để dự phòng chuột rút.

- Thưa bác sĩ, tôi vừa đọc được trên báo có nói về một chương trình ứng dựng Chăm sóc bà bầu của Similac Mom trên iPhone. Tôi thấy rất thích vì nghĩ rằng nó rất tiện lợi với những người mang bầu mà bận rộn như tôi. Bác sĩ có biết ứng dụng này không? BS tư vấn giúp tôi thông tin trên ứng dụng có đầy đủ không? Cảm ơn. (Hoang Tram, 28 tuổi, Phan Chu Trinh, Da Nang)

- Ứng dụng này hỗ trợ bà mẹ nhiều vì có cung cấp những thông tin về:

+ Sự phát triển hàng tuần của bé trong bụng mẹ: chiều cao, cân nặng, các cơ quan trong cơ thể bé...

+ Cử động của thai nhi.

+ Thay đổi cơ thể mẹ về: cân nặng, giải phẫu...

+ Những việc thai phụ nên làm trong thời kỳ này.

+ Tra cứu địa chỉ phòng mạch bệnh viện phụ sản.

Bạn cũng có thể liên hệ 19001519 để được các chuyên gia ở đây hướng dẫn cụ thể hơn về cách sử dụng.

- Cô ơi, cháu muốn hỏi cô 1 câu là: trong thời kỳ mang thai thì nên bổ sung canxi nhiều nhất tuần thứ bao nhiêu? Nếu cháu không uống thêm viên canxi bổ sung ngoài, thì có đủ cung cấp cho em bé không ạ? (Đồng Thị Thu Hoàn, 26 tuổi, a5,tt Cơ khí, Thanh Xuân, Hà Nội)

- Acid folic, sắt, canxi là ba loại chế phẩm được Bộ Y tế quy định phải cung cấp cho các thai phụ ngay khi vừa mới mang thai. Những thứ này phải sử dụng bằng cách uống vì cơ thể không thể hấp thu đầy đủ những chất này dưới dạng thực phẩm trong thiên nhiên. Tuy nhiên, trong sữa, đồ biển cũng có nhiều canxi, bạn có thể dùng nhiều thứ này nếu không uống được canxi.

- Đầu năm nay em mang thai được 5 tháng thì bị vỡ ối non, em đã nhập viện và điều trị được 3 tuần nhưng em đành phải sinh non. Em xin hỏi bác sĩ là nguyên nhân bị vỡ ối non là do đâu và làm sao để khắc phục lần sau (Bui Thi Huong, 28 tuổi, Tu Liem- Ha Noi)

- Vỡ ối non có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó nguyên nhân viêm nhiễm và hở eo tử cung là thường gặp nhất. Em nên đi khám, siêu âm đo chiều dài cổ tử cung để chẩn đoán có bị hở eo tử cung không. Bên cạnh đó em cũng cần khám phụ khoa để phát hiện tình trạng viêm nhiễm âm đạo, cổ tử cung. Khi biết được nguyên nhân để điều trị thì mới có thể khắc phục vỡ ối non cho lần có thai sau được.

Bác sĩ cũng cho rằng cần cẩn thận đối với trường hợp tiền sử bị thai chết lưu. Nếu tình trạng này tái phát thì phải kiểm tra nhiễm sắc thể bố mẹ. Ảnh: Thiên Chương

- Thưa bác sĩ, vợ cháu năm nay 22 tuổi nặng 42kg, vợ cháu vừa mang thai được 1 tháng, đi siêu âm ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định thì người ta bảo thai phát triển không được tốt cho lắm, không có volsal gì đó (không có phôi), rồi túi thai phát triển hơi dài (bình thuờng là tròn) 10mm. Vợ cháu lại hay đau bụng ở duới, đau nhói cái là hết, rồi thỉnh thoảng ra máu nữa. Như thế có sao không bác sĩ? Thai nhi được bình thuờng không? Lê Mạnh Hùng Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, TP HCM.

- Chào bạn, với tình trạng này, bạn nên đưa vợ đi siêu âm lại một tuần sau so với ngày siêu âm lần đầu. Nếu thai có phôi thai, có tim thai là tốt. Còn nếu không có tim thai và không có phôi thai thì không thể tiếp tục dưỡng thai được. Với các dấu hiệu ra huyết, đau bụng chứng tỏ thai có thể bị sẩy, hư thai.

- Em 26 tuổi, mang thai lần đầu, trước khi mang thai nặng 51kg, sức khỏe khá tốt. Hiện nay em mang thai được 16 tuần, thai phát triển bình thường. Trước khi có thai mặt em thường nổi mụn, có thai thì mụn nổi nhiều hơn, không chỉ trên mặt mà xuống cả người. Xin hỏi bác sĩ việc nổi mụn nhiều này có ảnh hưởng đến thai nhi không? (Em sợ mẹ nóng thai sẽ ảnh hưởng). Hiện em uống sữa tươi thay vì sữa bà bầu thì có được không? Cám ơn bác sĩ. (Ha Phuong, 27 tuổi, quận 1, TP HCM)

- Một số bà mẹ khi mang thai nổi những đốm đỏ như phát ban do dị ứng, nhất là dị ứng với thành phần của thai. Bạn nên để ý có những thức ăn làm cho dị ứng nhiều hơn để tránh. Việc dị ứng này sẽ làm bà mẹ khó chịu chứ không gây nguy hiểm gì cho bé. Sữa tươi không đủ cung cấp chất dinh dưỡng cho hai mẹ con, bạn nên uống thêm sữa công thức.

- Em năm nay 32 tuổi đang mang thai con so được 34 tuần, đi siêu âm thì được biết bé nặng khoảng 1,9kg. Bác sĩ nói là như vậy hơi nhỏ. Vậy bây giờ em phải có chế độ ăn uống như thế nào để bé tăng cân thưa BS? Ngoài ra khoảng 4-5h sáng bé máy đạp nhiều hơn các giờ khác trong ngày. Vậy lúc này em có cần ăn uống gì không thưa bác sĩ? (Vu Tram, 32 tuổi, HCM)

- Bạn còn có 6 tuần nữa để bé phát triển cân nặng đầy đủ theo chuẩn: trên 3 kg khi sinh. Với tháng cuối thai kỳ, nếu cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, bé sẽ tăng cân lên trên 1 kg. Vì vậy, bạn phải tập trung vào chế độ dinh dưỡng: ăn nhiều đạm, đường, bổ sung thêm chất béo, rau xanh, trái cây, uống thêm sữa có thể tăng lên từ 2-3 ly một ngày. Chúc bạn thành công! Nếu bé đạp nhiều vào lúc sáng sớm có thể do bé bị đói đấy!

- Vợ tôi đang mang bầu tuần 36. Khoảng 2 ngày gần đây, vợ tôi bị mất ngủ cả đêm, trong khi trước đó không xảy ra hiện tượng này. Ban ngày vợ tôi vẫn đi làm giờ hành chính, tôi đã làm nhiều biện pháp như: - Massage trước khi đi ngủ - Ngủ đúng giờ giấc - Sử dụng tinh dầu oải hương - Tư thế nằm: Nằm nghiêng về bên trái, kê gối ở phần bụng và lưng để tạo tư thế thoải mái khi ngủ - Tránh ăn những thực phẩm nhiều chất kích thích vào bữa ăn tối. ...Rất mong được bs tư vấn thêm. (Nguyen Hung, 30 tuổi, Hà Nội)

- Các bà mẹ khi mang thai thường bị mất ngủ. Ngoài các phương pháp bạn đang sử dụng trên, bên cạnh đó để bảo vệ sức khỏe cho cả hai mẹ con, nhất là sự phát triển cân nặng của bé, bạn có thể áp dụng thêm một số phương pháp sau:

- Ban ngày nên có một giờ nghỉ trưa ngắn: Có thể không ngủ nhưng thư giãn hoàn toàn tay chân và trí não.

- Ban đêm: Không nên ăn quá no trước khi đi ngủ, có thể đi bộ nhẹ nhàng chậm rãi từ 10 đến 15 phút trước khi lên giường.

- Phòng ốc cũng cần thoáng mát, giường gối sạch sẽ. Thai phụ không nên nằm gối cao hay nệm quá dày. Có thể nghe đọc truyện, đọc báo có nội dung thư giãn nhẹ nhàng để có một tinh thần thoải mái trước khi ngủ.

- Bị sốt xuất huyết trong thời kỳ mang thai thì có nguy hiểm không ạ? Nếu bị trong thời gian thai đã lớn tháng (khoảng 7-8 tháng thì có ảnh hưởng gì lớn không ạ? Cảm ơn bác sĩ (Thu Hương, 29 tuổi, Q. BT, Tp. HCM)

- Sốt xuất huyết với người lớn là bệnh lý rất nguy hiểm đe dọa tính mạng của mẹ và con. Sau khi hết bệnh, nên theo dõi sự phát triển về cân nặng của bé vì bé rất dễ bị suy dinh dưỡng, xuất huyết và dễ lưu trong bụng mẹ. Mẹ cũng rất dễ bị sinh non, băng huyết sau khi sinh nếu bị sốt xuất huyết trong thời kỳ mang thai.

- Em có bầu được 26 tuần nhưng giờ vẫn còn ói mà cân thì chỉ lên có 7kg, cho em hỏi chừng đó tuần lên vậy có ít quá không? Chừng đấy tuần mệt quá chuyền nước có được không? Liệu có ảnh hưởng gì không? (Nguyên Thị Ý, 26 tuổi, Biên Hòa, Đồng Nai)

- Bạn tăng cân không nhiều nhưng tạm đủ. Bạn nên tiếp tục duy trì chế độ dinh dưỡng, uống thêm sữa là được. Bạn phải tìm hiểu vì sao bị mệt: do đói, lo lắng, bị bệnh tim mạch... Việc truyền nước không có tác dụng gì trừ trường hợp bạn bị tiêu chảy, nôn mửa, không ăn uống được nên mất nước.

- Tôi mang thai đã được 28 tuần, từ khi bắt đầu mang thai bên nách phải thấy xuất hiện một cục hạch, khi sờ nắn vào thì không thấy đau. Xin BS cho biết hiện tượng như vậy có ảnh hưởng gì không? Và tại sao khi mang thai lại xuất hiện hạch như vậy? Xin cảm ơn BS. (Đinh Thị Hương, 30 tuổi, Số 1 Phan Huy Chú, KP3, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức)

- Hạch nách ở người mang thai có nhiều loại: Hạch do viêm nhiễm, do lao, bệnh lý ung thư, tuyến bã (mồ hôi) và hạch sữa. Bạn nên đi khám để xem có phải là hạch sữa hay không, nếu là hạch sữa thì không có gì đáng lo.

- Em mang thai lần đầu, thai đuợc 25 -26 tuần. Em tăng được 6kg và hay bị đau lưng (đau xương sống lưng). Tăng cân như thế có ít không? Đau lưng như thế có ảnh hưởng gì về sau không thưa bác sĩ? Em đăng ký khám thai định kỳ tại bệnh viện Từ Dũ. Đăng ký dịch vụ "Sinh không đau" thì thủ tục đăng ký như thế nào? Chi phí bao nhiêu? Em có thể đăng ký từ bây giờ không thưa bác sĩ? (Lê Diên, 27 tuổi, Hùng Vương, phường 9, quận 5, TP HCM)

- Các bà mẹ khi mang thai thường hay đau lưng. Bạn đã đi khám tại Từ Dũ cho thấy việc đau lưng không có nguy cơ gì cho mẹ và bé nên đừng lo lắng. Bạn mang thai 26 tuần nhưng chỉ tăng 6kg là ít. Bạn nên chú ý chế độ dinh dưỡng để tránh bé bị suy dinh dưỡng trong bụng mẹ. Việc sinh không đau chỉ đăng ký khi có dấu hiệu sinh, nhập viện. Thủ tục đơn giản, nhưng phải được bác sĩ gây mê hồi sức khám trước khi gây tê đẻ không đau. Chi phí như cuộc sinh bình thường, cộng thêm khoảng 800 nghìn đồng.

- Tôi mang thai tháng thứ 7. Đi siêu âm, bác sĩ nói thai nhi bị giãn bể thận bên phải 26mm,bên trái 20mm. Các bác sĩ nói thai như vậy sẽ có hiện tượng Down. Tôi đã đi xét nghiệm NST , kết quả đều bình thường. Vậy cho tôi hỏi bác sĩ với thai nhi như vậy sinh ra có vấn đề gì không, cách điều trị như thế nào. Cảm ơn bác sĩ. (Nguyễn Minh Nguyệt, 34 tuổi, Hải Dương)

- Chị đã được xét nghiệm nhiễm sắc thể bình thường, như vậy bé không bị hội chứng Down. Hiện tượng giãn bể thận như chị mô tả không có gì đáng lo, bé có thể tự khỏi sau khi sanh. Tuy nhiên cũng nên kiểm tra thận bé sau khi sinh, nếu vẫn còn giãn bể thận thì sẽ được điều trị bởi chuyên gia về thận nhi.

Bác sĩ Thủy cũng khuyên thai phụ ngoài tình yêu thương cần trang bị đầy đủ kiến thức và dinh dưỡng để chăm sóc bản thân cũng như bé tốt trong thời kỳ mang thai, cả sau khi sinh. Ảnh: Thiên Chương

- Hiện nay em mang thai 30 tuần, đang khám ở bệnh viện Y Dược. Bác sĩ cho biết em bị nhau thai bám thấp. Bác sĩ cho biết nhau bám thấp có ảnh hưởng đến thai nhi không? Phòng vợ chồng em tận lầu 4, tình trạng như vậy thì em lên xuống cầu thang và đứng nhiều có ảnh hưởng gì không? Rất mong bác sĩ tư vấn cho em. Cảm ơn bác sĩ (Hoang Thi Thanh Tra, 27 tuổi, Thanh Thai - phường 14 - quận 10, TP HCM)

- Chào bạn, bạn nên siêu âm lại tình trạng, vị trí bánh nhau sau 30 tuần. Bác sĩ sẽ phân loại bạn có bị nhau tiền đạo hay không và nhau tiền đạo loại nào. Nhau bám thấp lúc 30 tuần sẽ được theo dõi để xem nhau có phát triển thành nhau tiền đạo hay không. Nhau tiền đạo là một loại bệnh lý có ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của mẹ và bé vì có thể gây chảy máu đột ngột, phải mổ lấy thai và truyền máu cho mẹ. Nếu là nhau tiền đạo, bạn nên nằm nghỉ ngơi tuyệt đối, dinh dưỡng để tăng cân nhanh, dự phòng xuất huyết phải chấm dứt thai kỳ sớm. Khi có dấu hiệu ra huyết, dù ít bạn phải đến ngay cơ sở y tế có phòng mổ và có máu để được xử trí kịp thời.

- Em đang có thai con đầu lòng được 3 tháng. Đến thời điểm này em không thấy nghén nhiều, chỉ thèm ăn ngọt hơn một chút. Hằng ngày em chú ý ăn thịt bò, cá (chỉ ăn được cá nước ngọt), uống nhiều nước. Bên cạnh đó em còn ăn thêm nhiều bánh mì và mỗi ngày uống 2 ly Similac Mom vì nghe nói là rất tốt cho thai nhi. BS tư vấn giúp em có cần bổ sung thêm chất gì không? Em có được uống nước dừa không? Cảm ơn bác sĩ! (Nguyễn Phương Liên, 28 tuổi, Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP HCM)

- Bạn nên dựa vào sự tăng cân của mình để điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho phù hợp như số kg từng thời kỳ mà tôi đã đề cập ở câu trả lời trên. Với chế độ dinh dưỡng như bạn mô tả hiện nay là khá tốt nhưng nên bổ sung thêm rau và trái cây. Bạn cũng có thể uống nước dừa bình thường.

- Đặc thù công việc của con tôi là phải đứng trong lúc làm việc, vậy xin hỏi bác sĩ con tôi mang thai được 5 tuần thì có nên xin nghỉ việc hay kiêng đi đứng gì không. Xin cảm ơn (Phạm Thị Lài, 57 tuổi, Phường 8, Tân Bình, TP HCM)

- Đứng nhiều khi mang thai rất dễ bị giãn tĩnh mạch, viêm tắc tĩnh mạch, phù nề chi dưới... có ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ và em bé. Tuy nhiên những biến chứng này chỉ xảy ra khi thai lớn hơn, từ tuần 20 trở đi.

- Em mang thai 10 tuần, xin bác sĩ tư vấn cho em cách tập thể dục để nâng thể lực vì vóc dáng em nhỏ và em vốn cũng là người hơi yếu ớt. Khi không mang bầu em vẫn luôn phải cố gắng tập thể dục để nâng cao thể lực nhưng từ khi mang bầu em ngừng tập thể dục vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Em cám ơn bác sĩ. (Phạm Thị Huyền Trang, 25 tuổi, Nha Trang, Khánh Hòa)

- Thể dục trong thai kỳ có mục đích giúp giãn nở cơ xương khớp tạo điều kiện thoải mái cho sản phụ khi mang thai và sinh nở. Thể dục sẽ giúp thai phụ đỡ đau lưng, đau khớp vệ, cột sống... Tuy nhiên, nếu tập những động tác phức tạp, quá mạnh bạo sẽ gây ảnh hưởng đến hệ xương khớp đã bị thay đổi vì mang thai, và có thể gây động thai, hư thai và sinh non. Thể dục nhẹ nhàng với những động tác tay, chân được khuyến khích. Những động tác sử dụng cơ bụng, cơ lưng phải hạn chế. Bạn có thể bơi lội khi thai còn nhỏ, trước 32 tuần, tuy nhiên chỉ được bơi sải, không cử động chân nhiều.

- Em có thai lần đầu tiên được 2 tháng. Em đã tăng 4 ký rồi vì mọi người cứ nói phải ăn thật nhiều, ăn gấp đôi để đủ dinh dưỡng nuôi 2 người. Em lại thấy rất lo vì em lên cần nhiều quá, cảm giác nặng nề và mệt mỏi. Bác sĩ tư vấn giúp em với. (Huỳnh Hồng Lan, 23 tuổi, An Cựu, Huế)

- Khi có thai, dinh dưỡng cho 2 người (mẹ và bé) điều đó không có nghĩa là phải ăn gấp đôi bình thường. Em tăng cân như vậy là khá nhiều, tăng cân nhiều sẽ có một số biến chứng: tiểu đường, cao huyết áp, béo phì gây đẻ khó... Vì vậy em phải điều chỉnh lại chế độ ăn. Ăn đa dạng thức ăn đủ các thành phần: đạm, đường, béo, vitamin và muối khoáng. Để giảm cân, bạn nên hạn chế ăn thức ăn có nhiều đường và chất béo, ăn nhiều hoa quả. Ngoài ra em có thể dùng thêm từ 1 đến 2 ly sữa một ngày để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cả hai mẹ con sẽ giúp bé phát triển toàn diện và được bảo vệ, hoàn thiện khi còn trong bụng mẹ.

Tóm lại, mang thai là thời điểm quan trọng cho cả hai mẹ con vì đó là lúc cơ thể và tâm lý của mẹ sẽ thay đổi cũng với sự hiện diện của con. Do đó cùng với tình yêu thương thì việc trang bị đầy đủ kiến thức sẽ giúp mẹ luôn chủ động, thoải mái trước mọi thay đổi trong suốt quá trình mang thai và cho bé sự chăm sóc toàn diện ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Vì thời gian chương trình có hạn nên tôi không thể trả lời hết những câu hỏi của bạn đọc nên xin hẹn các bạn vào lần giao lưu sau. Cuối cùng xin lưu ý các thai phụ nên đi khám thai thường xuyên đầy đặn, đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp để thai nhi phát triển toàn diện. Mến chúc mẹ tròn con vuông.

