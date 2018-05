Mắc chứng bệnh lạ, anh Nghê Văn Dũng, 48 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, TP HCM phải chịu cảnh lê cánh tay to nhiều năm liền. Nhiều bệnh viện từ chối khiến bệnh nhân có ý định tháo bỏ cánh tay, song anh may mắn được các bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình - Bệnh viện Xanh Pôn lấy bớt hàng chục ký mô mỡ ở một phần cánh tay cách đây 6 tháng.

Anh Dũng treo tấm lịch năm mới có ảnh con gái. Ảnh: Thiên Chương.

Gặp lại anh chiều 28 Tết, cánh tay to ngày xưa nay chỉ còn bằng nửa, người đàn ông với ánh mắt cười hồ hởi: “Vui lắm, không biết miêu tả như thế nào cho chính xác cảm xúc của mình lúc này. Chỉ biết rằng người tôi như đang bay bởi điều tôi mong ước từ nhiều năm nay giờ đã thành một phần hiện thực. Một nửa cánh tay vẫn còn to do chưa mổ, nhưng thế này đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Canh Dần đúng là cái Tết vui”.

Những ngày cận Tết, căn nhà trên đường Vũ Tùng thuộc khu vực chợ Bà Chiểu vốn nhộn nhịp, nay càng tưng bừng hơn bởi những người sắm Tết đi ngang qua, ai cũng ghé lại hỏi thăm, chúc mừng. Đáp lại tình cảm của khách, anh Dũng tay to trông xe chỉ biết nhoẻn miệng cười “cám ơn”. Cánh tay anh giơ lên cho mọi người xem như để chứng minh rằng “nó đã nhẹ đi nhiều lắm”.

Dù tất bật những ngày cuối năm với hàng trăm chiếc xe máy khách gửi trông, người cha vẫn tranh thủ đưa hai cậu trai và cô con gái ra chợ sắm đồ. “Tay nhỏ rồi, không còn ì ạch nên mới dám đèo cả ba đứa đi sắm Tết. Vui lắm nhưng cô út cứ trỏ hết thứ này đến thứ nọ đòi mua làm bố hoa cả mắt”, treo tấm lịch có ảnh con gái cưng chụp với hoa mai vàng lên vách nhà, anh Dũng nói.

Cũng theo anh Dũng, Tết này anh "cực" hơn mọi năm bởi sau khi thấy cánh tay chồng đã nhẹ nhàng, vợ anh nảy ý định về Bình Dương buôn bán. Một mình loay hoay Tết dù vất vả, thế nhưng với anh Dũng nhưng nhìn thấy vợ vui vì có việc làm là điều anh hạnh phúc nhất. “Bởi từ khi tay tôi phù to, cô ấy đã khép mình sống vì tôi quá nhiều năm rồi”, anh nói.

Cánh tay anh Dũng trước khi phẫu thuật. Ảnh: Thiên Chương.

Công việc trông xe cho khách khiến niềm vui ngày Tết của anh Dũng chủ yếu là đoàn tụ cùng vợ con hoặc anh trông nhà cho vợ đi chùa. Năm nay cũng vậy, nhưng khá hơn mọi năm bởi cánh tay nhẹ nhàng giúp anh có thể chuẩn bị chu đáo hơn giúp vợ. Bằng chứng là sau khi kết thúc phiên chợ cuối, trở về từ Bình Dương, vợ anh đã thấy căn nhà mình được chồng chuẩn bị đầy đủ cho ba ngày Tết. Một nhành mai nhỏ, tấm lịch xuân có hình con gái hoa quả, nhang đèn, dưa hấu, bánh mứt, mọi thứ gần như đầy đủ cả.

Yêu chồng, đáp đền chuyện cánh tay anh được phẫu thuật thành công mà không gây biến chứng, năm nay, vợ anh Dũng quyết định đi đến mười kiểng chùa. Còn với anh, mùa xuân này dù vẫn ở nhà trông nhà cho vợ nhưng như thế đã là quá vui bởi hơn chục mùa xuân qua, chưa bao giờ anh được nhẹ nhàng như thế.

Lời nói đầu năm, anh dành lời cảm tạ đến các bác sĩ đã phẫu thuật cho mình. Anh cũng không quên ơn những bạn nhà báo đã đưa anh đến gần với ca phẫu thuật. Và đặc biệt là vợ anh, người phụ nữ hết mực yêu thương chồng.

Thiên Chương