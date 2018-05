Tên đẹp cho con gái theo phong thủy / Có nên thay tên con gái 5 tuổi cho hợp phong thủy?

Tôi mong muốn được chuyên gia tư vấn xem tên này có hợp với con tôi không? Tôi đang quan tâm tới một số tên gọi khác như Nguyễn Thị Hà An, Nguyễn Thị Minh Hà, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Linh Nga...

Mong chuyên gia tư vấn xem tên hiện tại hoặc các tên trên có tên nào hợp và tốt cho con gái tôi hơn? Rất mong nhận được phản hồi sớm (Tuyến).

Cháu sinh 28/2/2012 tức năm Nhâm Thìn, tháng Nhâm Dần, ngày Kỷ Mùi, thiếu thông tin giờ sinh.

Theo phương pháp tứ trụ, phân tích cuộc sống đời người theo ngày tháng năm giờ sinh, can ngày Kỷ gặp tháng Dần là tử, hay còn gọi là suy yếu; can năm Nhâm gặp tháng Dần là bệnh, còn gọi là bệnh tật. Tuy thiếu dữ liệu giờ sinh, nhưng cũng có thể phần nào nhận thấy can ngày không "được lệnh", không "đắc địa" theo cách nói của mệnh lý, hay dễ hiểu hơn là người "thân nhược", dễ ốm đau, bệnh tật, khó tính, khó nuôi hơn bình thường.

Người "thân nhược" lại thuộc âm, sống theo cảm tính nhiều, dễ đau khổ, hoặc bị tình cảm chi phối. Xét theo ngũ hành, Kỷ Thổ yếu sinh vào tháng Mộc, theo phân tích trong cuốn "Trang sức đá quý, ngọc theo phong thủy" cần dùng Hỏa tiết Mộc sinh Thổ. Đây là cách cơ bản nhất để tìm hiểu ngũ hành thiếu của bản thân. Muốn tìm hiểu chi tiết mình cần bổ sung ngũ hành nào, sẽ phải phân tích sâu hơn.

Xét theo ngũ hành, Nguyễn (Mộc) Minh (Thủy) Ngọc (Mộc), Thanh (Thủy), Hà (Thủy), An (Thổ), Thị (Kim), Linh (Hỏa), Nga (Thủy) thì Nguyễn Linh Nga sẽ thích hợp hơn, kể cả khi xét theo âm, hình,... như đã nói ở nguyên tắc đặt tên.

Chúc bạn mọi điều tốt lành!

Chuyên gia phong thủy Mạnh Linh