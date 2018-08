Đau đầu dịch 'mật mã' của người yêu tuổi teen / Cha mẹ điên đầu khi teen 'sống chết vì yêu'

Hương Thu đang là sinh viên năm 2, ngành du lịch tại Hà Nội. Cô kể, ngay từ năm đầu đại học, cô đã cảm mến một bạn trai trong lớp. Cô cũng cảm nhận được cậu bạn này thích mình. Chuyện tình cảm của cả hai phát triển thuận lợi. Trong tháng đầu, ngày ngày hai người gặp nhau trên lớp, thi thoảng cậu này ghé qua phòng cô chơi hoặc đi chơi vào cuối tuần. Sang những tháng sau, hai người gặp nhau cả ngày, nói chuyện không chán, quấn quýt như đôi sam. Tối đến lại 'buôn' điện thoại đến khuya.

"Để nói chuyện được nhiều mà không tốn kém, tụi em hay mua sim khuyến mãi, cứ hết tiền lại chuyển sang sim mới. Bố mẹ không biết nên cứ gọi điện theo số cũ cho em không được, lo cuống cuồng. Cuối tuần bắt anh trai em đang học ở Hải Phòng lên Hà Nội xem em có sao. Anh và bố mẹ biết chuyện có vẻ giận lắm", cô gái trẻ rụt rè thuật lại.

Không chỉ làm bố mẹ lo lắng, tủi thân, Thu còn bị bạn bè kịch liệt lên án. Nhóm bạn cô có 5 người, đều là dân chuyên văn chơi thân từ thời cấp 3. Lên đại học mỗi người một trường khác nhau nhưng tuần nào cũng tụ tập ăn uống, đi chơi. Từ khi có người yêu, Thu quên bẵng luôn việc nhắn tin, trò chuyện hay đi chơi với nhóm bạn. Vì thay sim liên tục, bạn bè cũng không thể liên lạc với cô khi có việc cần.

Người trẻ lúc mới yêu thường chưa biết cân bằng chuyện tình cảm với học tập, gia đình, bạn bè. Dẫn đến có những nơi đặt quá nhiều tình cảm, có nơi thiếu đi sự quan tâm. Ảnh minh họa: P.D.

"Tự nhiên mất bạn" là trạng thái hiện tại của Vân và Thảo (sinh viên năm nhất, Học viện Bưu chính Viễn Thông). Vân kể, cô, Thảo và Hà My chơi thân với nhau. Nhưng từ đợt Tết vừa rồi Hà My có người yêu, chàng người yêu được đặt lên vị trí thứ nhất, cô và Thảo bị cho ra "rìa" mặc dù vô tâm không phải là tính cách xưa nay của Hà My.

"Trước cuối tuần nào 3 đứa cũng rong ruổi khắp Hà Nội, lúc đi mua quà, lúc đi công viên chụp ảnh. Chuyện gì cũng nói với nhau. Từ khi My có người yêu, nó lập tức tách ra. Hôm nào kéo được nó đi chơi thì mặt sưng mày sỉa, đi được tí là đòi về bảo người yêu gọi. Đã thế, mình và Thảo không thèm kể bí mật với nó như trước nữa", Vân tự ái.

Khi yêu không chỉ các bạn gái mà nhiều chàng trai cũng chung một tình huống có người yêu... quên người thân, bạn bè. Khang (19 tuổi, Đại học Bách Khoa Hà Nội) bức xúc khi mấy bạn cùng phòng giục cậu bạn tên Tú về liên hoan sinh nhật cậu: "Đừng nhắc đến nó trước mặt tớ. Có bạn gái vào là quên bạn bè, cả tuần không thấy mặt mũi đâu".

Phòng Khang có 6 người, 3 cậu đã có người yêu, thậm chí còn yêu trước Tú rất lâu nhưng không ai "thay tính, đổi nết" vì người yêu như Tú. "Từ ngày có người yêu nó đi tối ngày, ít thể dục với anh em, cũng không còn ăn cơm ở phòng. Đã thế, tiền sinh hoạt ở phòng cũng không đóng...".

"3 đợt liên hoan phòng gần đây nó đều không tham dự. Trước đó thì 'bắn' thuốc lào, thuốc lá, rượu bia cũng có tí máu mặt nhưng giờ mời mỏi mồm mà nó chỉ uống lấy vì. Gặp phải hôm nào có bạn gái ở cạnh thì nó càng ngoan hơn. Chán, mới yêu được mấy tháng đâu mà như thành con người khác. Nhiệt tình với anh em mất hết cả", Khang chậc lưỡi nói.

Bản thân Khang cũng cho biết khi ở bên người yêu, cậu chiều chuộng, nâng niu cô như bà hoàng. Tuy nhiên, khi ra ngoài luôn dặn bạn gái phải giữ thể diện cho mình. "Trong nhiều trường hợp có bạn gái bên cạnh tôi đều chọn phương án trọng anh em, vì thế rất được lòng bạn bè. Bạn gái có ấm ức nhưng rồi cũng phải hiểu. Là đàn ông mà để bị nói 'bám váy đàn bà' thì nhục lắm".

Một năm nhìn lại thuở mới yêu, Hương Thu mới thấy mình ngây ngô, dại dột. Thời điểm vài tháng đầu mới yêu, cô ít gọi về nhà. Ngay cả khi bố mẹ gọi, cô cũng muốn nói chuyện nhanh. Bạn bè khi cần nhờ nhưng không biết cách liên lạc đành phải lặn lội xuống phòng trọ của cô chờ được gặp mặt. Hiện tại, cả Hương Thu và bạn trai đã cân bằng được chuyện tình cảm, quan tâm đến việc học, gia đình, bạn bè hơn. Cô cho biết: "Nghĩ lại cũng thấy ngại. Tụi bạn cứ thắc mắc em và bạn trai nói chuyện gì mà sao ngày gặp, đêm 'buôn' vẫn không hết chuyện. Khi yêu vào mới biết, một chuyện bé xíu nhai đi nhai lại cả trăm lần vẫn không chán. Giờ thì thấy bớt 'ham' như thế rồi. Mình còn có việc riêng, có mối quan tâm riêng của mình nữa chứ".

Bị cô chị em kết nghĩa bỏ lơ, Vân và Thảo quyết định cạch mặt, loại Hà My khỏi hội. Nhưng chưa kịp hành động thì cô bạn đã gọi cho hai người khóc lóc vì phát hiện cậu người yêu trăng hoa, một lúc 'bắt cá' với hai cô gái. Vân và Thảo thấy thương mà ở bên, dỗ dành để My vượt qua chuyện buồn.

"Từ chuyện của My, em khẳng định sau này khi yêu em sẽ cân bằng mọi chuyện. Nhất định không vì có 'giai' mà quên chị em đã kết nghĩa với mình bao năm được", Vân chia sẻ.

Theo chuyên gia tâm lý Văn Thanh Sĩ, tổng đài 1088, các bạn trẻ, nhất là ở lứa "tuổi teen" thường có tâm lý hướng ngoại, dễ vì một hứng thú nhất thời mà quên đi những mục tiêu lớn hơn. Độ tuổi này cũng chưa có suy nghĩ chín chắn, vì vậy mà cha mẹ rất sợ con yêu vào sao nhãng học tập.

"Hướng ngoại là tâm lý trong độ tuổi này. Ngoài ra cũng có thể do khi mới yêu, người yêu trở thành mối quan tâm lớn nhất, thành thử các bạn trẻ dành hết thời gian, suy nghĩ cho người yêu mà lơ là các mối quan hệ khác. Tuy nhiên, sau một thời gian vài tháng mọi việc sẽ được cân bằng lại", chuyên gia Văn Thanh Sĩ cho biết.

Theo chuyên gia, tình trạng giới trẻ "vô tâm" với gia đình, bạn thân khi có người yêu thường có ở lứa tuổi teen (từ 16 đến 18) và kéo dài đến độ tuổi 22, 23. Sau khi ra trưởng, đi làm, tự lập, suy nghĩ con người thường hướng nội hơn và lúc đó gia đình lại trở thành mối quan tâm lớn nhất. Mối quan hệ bạn bè, tình yêu cũng được cân bằng lại.

Phan Dương