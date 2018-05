1. Bàn tay quá ngắn

Bàn tay của anh ấy quá ngắn so với cánh tay dẫn đến sự mất cân đối, hoặc là bàn tay quá nhỏ trong khi thân hình lại to lớn. Cánh tay dài, hay thân hình to lớn thì phải có bàn tay to, dài thì mới tương xứng. Đây là một dấu hiệu cho thấy anh chàng này có tính tình lạ lùng, kỳ khôi, thường thì việc làm và lời nói không đi đôi với nhau, nói một đường làm một nẻo, hoặc luôn muốn làm khác người.

2. Bàn tay quá dài, kẽ ngón tay rộng

Những người có kẽ giữa các ngón tay thưa thớt thường có tướng tá cao kều, miệng rộng, răng to, râu thưa. Sở hữu bàn tay và dáng người như vậy cho thấy đây là kiểu người nói nhiều, nói dai, nhưng thường không logic. Những người này cũng rất hay thù vặt.

3. Bàn tay dài nhưng ngón tay lại ngắn

Bàn tay to, dài nhưng các ngón tay lại ngắn dẫn tới sự không cân đối cho thấy đây là những người nhẹ dạ, tính tình thất thường, hay thay đổi. Họ trọng vật chất, coi tiền bạc nặng hơn tình nghĩa, ăn nói không được ý tứ và hầu như chẳng biết kiêng nể ai bao giờ.

4. Bàn tay đầy đặn với các đường chỉ tay đậm, rõ ràng

Người có bàn tay đầy đặn, các đường chỉ tay rõ ràng, không có những lằn cắt ngang dọc cộng thêm tướng người cao vừa vặn cân đối, khỏe mạnh, là người có những đức tính tốt, trường thọ, phúc hậu. Họ cũng rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và cách cư xử với mọi người. Họ luôn suy nghĩ trước khi nói, và phải có lý thì mới phát biểu, càng rất hiếm khi nói xỏ xiên ai đó hoặc nói những lời bậy bạ.

Ảnh minh họa.

5. Bàn tay dài

Những người có bàn tay dài thì lòng bàn tay thường hẹp, ngón tay không đều (ngón to ngón nhỏ), không thuôn thẳng, đầu ngón nhọn, móng tay cứng cùng với những đường chỉ tay không rõ ràng cho thấy tính tình bốc đồng, thái quá, thiếu chừng mực trong mọi việc. Họ là kiểu người không thủy chung, có khi còn ngang bướng, cùn và đôi lúc còn mạnh mồm nói láo, lừa gạt người khác.

6. Bàn tay và ngón tay hơi vuông

Đầu ngón tay cái và các ngón khác cũng hơi vuông, lòng bàn tay cứng và có ba đường chỉ tay chính rõ ràng là bàn tay của người siêng năng cần mẫn, việc làm rất chu đáo, biết sắp xếp, điều hòa mọi việc, biết giữ lời hứa, ít nói. Tính tình họ ngay thẳng, cương trực, đứng đắn, sức chịu đựng tốt, biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Những người có bàn tay như thế này cũng rất biết tiết kiệm, có lối sống giản dị, không thích phô trương hay màu mè.

7. Bàn tay với lòng bàn tay cứng, các ngón tay hơi ngắn

Những người có bàn tay như thế này thường rất lì lợm, hiếm khi chịu phục tùng ai bao giờ, nhiều khi ngang bướng tới mức dù biết mình sai cũng nhất quyết không chịu thua. Vì sự cố chấp và cứng đầu của mình, nên cuộc đời họ thường gặp nhiều trở ngại, sóng gió, dễ dàng bị suy sụp.

8. Bàn tay, các ngón tay vuông với một đường chỉ đậm nằm ngang bàn tay

Những người có bàn tay như thế này thường rất nghêng ngang, kiêu căng, hay gây sự nhưng thích giả bộ có vẻ ngoài hiền lành. Thế nhưng phần lớn những người này lại sợ vợ.

9. Bàn tay có một đường chỉ đậm nằm ngang nhưng mềm mại, các ngón tay cân đối

Người có lòng bàn tay mềm mại, các ngón tay cân đối, đầu ngón tay hơi vuông, đó thường là những người có chí, trầm tĩnh, ít nói. Nếu họ là bậc trí thức thì thường có những đặc tài riêng, nhưng nhẹ dạ và hơi nhút nhát.

Khánh Linh